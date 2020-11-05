Результаты выборов в Ровно: кто прошел во второй тур и городской совет
Территориальная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Ровно. Во втором туре за кресло мэра будут бороться Виктор Шакирзян от партии "Ровно вместе" и кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третяк. В городской совет прошли 7 партий.
Разница между главными кандидатами на пост мэра составляет около 2 тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные ТИК, сообщает 24 канал.
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Результаты кандидатов в мэры Ровно
- Виктор Шакирзян "Ровно Вместе" – 19,84%;
- Александр Третяк "Европейская Солидарность" – 16,93%;
- Виталий Коваль "Слуга народа" – 13,52%;
- Олег Осуховский ВО "Свобода" – 8,31%;
- Галина Кульчинская "Батькивщина" – 7,43;
- Юрий Вознюк "За майбутнє" – 6,44%;
- Алексей Муляренко – 5,42%.
Другие кандидаты набрали менее 5% голосов. Пока неизвестно, когда состоится второй тур выборов мэра.
Какие партии проходят в городской совет
- "Европейская Солидарность" – 19,08%;
"Ровно Вместе" – 14,15%;
"Слуга народа" – 12,74%;
"Батькивщина" – 7,96%;
"Голос" – 7,82%;
"Свобода" – 7,27%;
"За майбутнє" – 7,02%.
Всего в горсовет баллотировались 17 партий, однако барьер в 5% преодолели только 7. Согласно результатам голосования, "Европейская Солидарность" получила 10 мандатов в горсовете, "Ровно Вместе" – 7, "Слуга народа" – 7, "Батькивщина" – 5, "Голос" – 5, "Свобода" – 4, "За майбутнє" – 4.
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