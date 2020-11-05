Территориальная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Ровно. Во втором туре за кресло мэра будут бороться Виктор Шакирзян от партии "Ровно вместе" и кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третяк. В городской совет прошли 7 партий.

Разница между главными кандидатами на пост мэра составляет около 2 тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные ТИК, сообщает 24 канал.

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Результаты кандидатов в мэры Ровно

Виктор Шакирзян "Ровно Вместе" – 19,84%;

Александр Третяк "Европейская Солидарность" – 16,93%;

Виталий Коваль "Слуга народа" – 13,52%;

Олег Осуховский ВО "Свобода" – 8,31%;

Галина Кульчинская "Батькивщина" – 7,43;

Юрий Вознюк "За майбутнє" – 6,44%;

Алексей Муляренко – 5,42%.

Другие кандидаты набрали менее 5% голосов. Пока неизвестно, когда состоится второй тур выборов мэра.

Какие партии проходят в городской совет

"Европейская Солидарность" – 19,08%;

"Ровно Вместе" – 14,15%;

"Слуга народа" – 12,74%;

"Батькивщина" – 7,96%;

"Голос" – 7,82%;

"Свобода" – 7,27%;

"За майбутнє" – 7,02%.

Всего в горсовет баллотировались 17 партий, однако барьер в 5% преодолели только 7. Согласно результатам голосования, "Европейская Солидарность" получила 10 мандатов в горсовете, "Ровно Вместе" – 7, "Слуга народа" – 7, "Батькивщина" – 5, "Голос" – 5, "Свобода" – 4, "За майбутнє" – 4.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Подробнее о том, как происходил процесс выборов, читайте по ссылке.