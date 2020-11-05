Територіальна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Рівному. У другому турі за крісло мера змагатимуться Віктор Шакирзян від партії "Рівне разом" та кандидат від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк. До міської ради пройшли 7 партій.

Різниця між головними кандидатами на посаду мера становить близько 2 тисяч голосів. Про це свідчать дані ТВК, повідомляє 24 канал.

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Результати кандидатів у мери Рівного

Віктор Шакирзян "Рівне Разом" – 19,84%;

Олександр Третяк "Європейська Солідарність" – 16,93%;

Віталій Коваль "Слуга народу" – 13,52%;

Олег Осуховський ВО "Свобода" – 8,31%;

Галина Кульчинська "Батьківщина" – 7,43;

Юрій Вознюк "За майбутнє" – 6,44%;

Олексій Муляренко – 5,42%.

Інші кандидати набрали менше ніж 5% голосів. Поки невідомо, коли відбудеться другий тур виборів мера.

Які партії проходять до міської ради

"Європейська Солідарність" – 19,08%;

"Рівне Разом" – 14,15%;

"Слуга народу" – 12,74%;

"Батьківщина" – 7,96%;

"Голос" – 7,82%;

"Свобода" – 7,27%;

"За майбутнє" – 7,02%.

Всього до міськради балотувались 17 партій, однак бар'єр 5% подолали лише 7. Відповідно до результатів голосування, "Європейська Солідарність" отримала 10 мандатів у міськраді, "Рівне Разом" – 7, "Слуга народу" – 7, "Батьківщина" – 5, "Голос" – 5, "Свобода" – 4, "За майбутнє" – 4.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбулись 25 жовтня. Детальніше про те, як відбувався процес виборів, читайте за посиланням.