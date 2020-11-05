Результати виборів у Рівному: хто пройшов у другий тур та міську раду
Територіальна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Рівному. У другому турі за крісло мера змагатимуться Віктор Шакирзян від партії "Рівне разом" та кандидат від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк. До міської ради пройшли 7 партій.
Різниця між головними кандидатами на посаду мера становить близько 2 тисяч голосів. Про це свідчать дані ТВК, повідомляє 24 канал.
Читайте також У Чернігові на пост мера переобрали Атрошенка, до міськради пройшли 5 партій
Результати кандидатів у мери Рівного
- Віктор Шакирзян "Рівне Разом" – 19,84%;
- Олександр Третяк "Європейська Солідарність" – 16,93%;
- Віталій Коваль "Слуга народу" – 13,52%;
- Олег Осуховський ВО "Свобода" – 8,31%;
- Галина Кульчинська "Батьківщина" – 7,43;
- Юрій Вознюк "За майбутнє" – 6,44%;
- Олексій Муляренко – 5,42%.
Інші кандидати набрали менше ніж 5% голосів. Поки невідомо, коли відбудеться другий тур виборів мера.
Які партії проходять до міської ради
- "Європейська Солідарність" – 19,08%;
- "Рівне Разом" – 14,15%;
- "Слуга народу" – 12,74%;
- "Батьківщина" – 7,96%;
- "Голос" – 7,82%;
- "Свобода" – 7,27%;
- "За майбутнє" – 7,02%.
Всього до міськради балотувались 17 партій, однак бар'єр 5% подолали лише 7. Відповідно до результатів голосування, "Європейська Солідарність" отримала 10 мандатів у міськраді, "Рівне Разом" – 7, "Слуга народу" – 7, "Батьківщина" – 5, "Голос" – 5, "Свобода" – 4, "За майбутнє" – 4.
Поділитися новиною