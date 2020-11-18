Местные выборы не завершились 25 октября в Ровно - здесь 22 ноября состоится 2 тур, в нем сойдутся Виктор Шакирзян от партии "Ровно Вместе", набравший в первом туре 19,84% голосов, и Александр Третьяк, баллотирующийся от "ЕС" и занявший 2 место, набрав 16,93% голосов.

ЦИК назначила 2 тур выборов в Ровно на 22 ноября 2020 года. Во время этого соревнования кандидаты будут активно встречаться с избирателями и немало им обещать. Они, скорее всего, будут касаться шести важнейших в городе сфер: образования, здравоохранения, дорог, транспорта, ЖКХ и социальной политики. Что обещают кандидаты в мэры Ровно – в материале 24 канала.

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Предвыборных программ Виктора Шакирзяна и Александра Третьяка нет в открытом доступе, однако кандидаты на должность городского головы и не обязаны их подавать. Впрочем, мы сделали обзор и сравнили официальные программы партий, от которых они баллотируются. Именно из программ можно понять будущие приоритеты городской власти в важнейших сферах жизни общества Ровно. Советуем проверить, что обещают кандидаты, перед тем, как сделать свой выбор во втором туре.

Что может мэр

Мэр влияет на качество внедрения местной политики почти во всех сферах. Прежде всего, он организует работу городского совета, в частности созывает сессии, формирует повестку дня, подписывает решения совета и исполнительного комитета. Также мэр назначает и увольняет руководителей коммунальных предприятий, отделов, управлений.

Второе важное полномочие городского главы – возглавление исполкома. Именно от мэра зависит, насколько профессионально в общине будут внедрять городскую политику. Он предлагает на голосование совета состав исполкома, перечень управлений и отделов, а также – кандидата в секретари горсовета.

Какие полномочия украинского мэра? / Инфографика "Центра совместных действий"

Кроме того, мэр распоряжается средствами, полученными из городских налогов, по назначению, которое утвердил совет. Еще одно из его полномочий – контролировать соблюдение прав и законных интересов жильцов. Если органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти или предприятия, учреждения и организации своими актами незаконно ограничивают права и интересы общества, мэр обязан обратиться в суд.

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Это не все полномочия городского главы, но главное – помнить, что невозможно представить качественную и эффективную местную политику без хорошего мэра. Он может выносить на голосование или блокировать решения, назначать руководителями отделов профессионалов или своих "кумовьев", защищать интересы общины или игнорировать их.

Виктор Шакирзян – лидер первого тура / Фото прессслужбы кандидата

Обещания кандидатов в мэры ровно

Итак, видим, что мэр имеет немалые полномочия и может существенно влиять на важнейшие сферы жизни общества. Но осознают ли это кандидаты на должность мэра Ровно и понимают ли полномочия городской власти? Чтобы это проверить, стоит сравнить предвыборные программы партий, от которых они баллотируются.

Образование

Поддерживать образовательную сферу собираются оба кандидата. Шакирзян, в частности, обещает увеличить расходы на поддержку образования, обновить материально-техническую базу школ. Планирует он и повысить доступность дошкольного образования, но не объясняет, какие именно шаги для этого будет предпринимать. Его конкурент от "евросолидарности" собирается обеспечить активную политику в сфере образования, но не объясняет, что это значит. Есть в его программе и более конкретные шаги: развивать ученическое и родительское самоуправление и ввести городскую программу финансовой поддержки образования.

Охрана здоровья

Не забыли кандидаты в программах и о медицинской сфере. Шакирзян, например, планирует модернизировать и ремонтировать медучреждения, закупить современное оборудование и повысить уровень квалификации врачей и медперсонала. В планах его конкурента Третьяка – доступная и качественная медицина, но кандидат не объясняет, как планирует ее обеспечить. Также он собирается развивать медицинский туризм и современные направления в медицине и обеспечить дальнейшую деятельность кружков "Умей спасти жизнь".

Кандидат в мэры Третьяк пытается прорекламироваться за счет пятого президента / Фото пресс-службы кандидата

Дороги

Немало планов имеет Шакирзян на дороги. Он хочет отремонтировать их, провести капитальный ремонт тротуаров и пешеходных зон, построить транспортные развязки, проложить велодорожки. Кроме того, кандидат обещает реализовать программу "Безопасный путь домой из школы", установить дополнительные светофоры и осветить пешеходные переходы. Его конкурент, в свою очередь, не имеет таких амбициозных планов в этой сфере: он собирается лишь обеспечить велосипедные дорожки.

Транспорт

Не обошли вниманием кандидаты и сферу транспорта. Шакирзян, в частности, обещает качественно изменить схему движения транспорта, обновить городской парк троллейбусов и развить сеть зарядных станций для электромобилей. В то же время Александр Третьяк от евросолидарности собирается обновить городской общественный транспорт, а также ввести электронный билет. Также в его планах пересмотреть стратегию развития транспортной системы города.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Оба кандидата обещают поддерживать ОСМД, но это единственный похожий пункт их программ. Шакирзян также фокусируется на аудите обоснованности коммунальных тарифов и хочет реконструировать и обеспечить функционирование водосливной системы и снизить энергозатратность многоэтажных домов. Впрочем, он не объясняет, как планирует этого достичь. Третьяк обещает пересмотреть систему управления коммунальных предприятий, ремонтировать придомовые и дворовые территории и подъезды. Вспоминает кандидат и о мусоре: хочет изменить схему его вывоза в микрорайоне "Юбилейный". Кроме того, Третьяк планирует решить вопрос подтопления дождевыми водами, но не дает конкретики.

Социальная политика

Вспомнили кандидаты и о социальной сфере. Например, действующий мэр планирует привлекать инвесторов к решению социальных проблем, но не конкретизирует, о каких именно проблемах идет речь. Третьяк озвучил более конкретные планы: он обещает обеспечить льготный проезд и создать "карту жителя Ровно". Также кандидат хочет учитывать потребности людей с инвалидностью на дорогах, но что именно планирует изменить – не объясняет.

Какой мэр нужен Ровно

Обычно мэр прочно ассоциируется в сознании горожан как со всеми неразрешимыми проблемами, так и с достижениями городской власти. На самом деле мэр не является всесильным и не принимает решение единолично: он разделяет ответственность с городским советом. Впрочем, на практике городской глава действительно имеет формальное или неформальное отношение к решению всех насущных проблем общины: от медицинского оборудования и состояния дорог до социальных выплат и качества образовательных услуг.

Чтобы избрать того мэра, который действительно улучшит условия жизни в городе, нужно проголосовать на выборах сознательно и взвешенно. Какие бы "золотые горы" ни обещали кандидаты и сколько бы парков они ни отремонтировали за месяц до выборов, не стоит забывать об их политическом бэкграунде, связях, предвыборных программах. Только так возможно выбрать тех политиков, за которых не будет стыдно за несколько лет.

Автор – Мария Очеретяна, журналистка "Центра совместных действий", для издания ОГО