Председатель партии "Ровно Вместе" Виктор Шакирзян выиграл первый тур выборов мэра Ровно, а его политсила получит большую фракцию в Ровненском городском совете.

По предварительным подсчетам Ровенской ТИК и данным экзитполов, 25 октября на выборах мэра Ровно первое место занимает Виктор Шакирзян. Данные экзитполов, правда, дают достаточно расходящиеся показатели – от 21,3% до голосов до 18,6%, но во всех подсчетах именно Шакирзян идет первым, а ближайшие его преследователи – Виталий Коваль и Александр Третьяк – отстают на 3-5%.

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Довольно высокий рейтинг Шакирзина в Ровно "потянул" за собой и партию "Ровно Вместе", которая на выборах в Ровенский горсовет финишировала, по разным подсчетам, второй или третьей, но при любом варианте будет иметь достаточно численную фракцию.

Что известно о новом фаворите на политической карте Ровенщины? Сайт 24 канала собрал важные факты и интересные данные о Викторе Шакирзяне.

Биография

Виктор Шакирзян родился 20 ноября 1978 года в селе Бабин Гощанского района Ровненской области. С 2000 года проживает в Ровно. Женат, воспитывает сына.

Окончил Национальный университет водного хозяйства и природопользования (НУВХП), специальность – техник-строитель.

Работать начал еще студентом. Первая работа – на колбасной фабрике. ("Благодаря ей я смог переехать из общежития на съемную квартиру", – вспоминает ныне кандидат в мэры).

Виктор Шакирзян отдыхает от бизнеса и политики / Фото: соцсети

Бизнес

С начала 2000-х годов Шакирзян занимается бизнесом. Но первые предпринимательские попытки, по данным СМИ, завершились банкротством. На момент ликвидации его фирма "Меркурий Инвест" и торговый дом "Империя" имели налоговые долги.

Сейчас главные бизнес-интересы Шакирзяна – в сфере строительства и транспорта. По данным Youcontrol, он является основателем и главным бенефициаром предприятий "Строй-сектор" (основана 2005), "РовноТрансБуд" (2011) и "Запад-Трансстрой" (2012), специализация которых – строительство домов и дорог, сдача в аренду стройтехники, услуги по грузовым перевозкам, реализация песка и щебня. Кроме того, Шакирзян является основателем и руководителем фирм "Балашовский гранит" и "Дион".

Информации о состоянии и декларации Шакирзяна в открытых источниках нет.

Шакирзян также занимается волонтерством, за что имеет награды – медаль "За возрождение Украины" от ДУК ПС, нагрудный знак "Волонтер Украины" от БФ "Украина это я", а также благодарности – за ремонт палаты в Ровненской областной детской больнице и за помощь в ремонте, оборудовании школы "Babysun" и поддержку детей с синдромом Дауна.

Политическая карьера

Виктор Шакирзян голосует на городских выборах-2020

В 2015 году Виктор Шакирзян баллотировался в Ровненский областной совет по 9-му избирательному округу от "Партии конкретных дел", но не был избран.

В марте 2016 года Шакирзян зарегистрировал политическую партию "Ровно Вместе", а в мае 2020-го – общественную организацию с таким же названием.

В сентябре 2020 года политическая партия "Ровно Вместе" выдвинула Шакирзяна кандидатом на должность городского председателя Ровно. На выборы он шел с лозунгами и планами вывести Ровно в лидеры среди городов Украины. В последние месяцы перед голосованием активно занимается меценатством.

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25 октября на местных выборах-2020 Шакирзян, как мы упоминали выше, занял первое место в гонке за пост мэра Ровно. Но он не набрал более 50% голосов, поэтому состоится второй тур, в котором соперником Шакирзяна станет кто-то из дуэта Виталий Коваль – Александр Третьяк, которые, по предварительным подсчетам, идут бок о бок.