Місцеві вибори не завершилися 25 жовтня у Рівному - тут 22 листопада відбудеться 2 тур, у ньому зійдуться Віктор Шакирзян від партії "Рівне Разом", що набрав у першому турі 19,84% голосів, та Олександр Третяк, що балотується від "ЄС" і посів 2 місце, набравши 16,93% голосів.

ЦВК призначила 2 тур виборів у Рівному на 22 листопада 2020 року. Під час цього змагання кандидати активно зустрічатимуться з виборцями та чимало їм обіцятимуть. Вони, імовірніше за все, стосуватимуться шести найважливіших у місті сфер: освіти, охорони здоров'я, доріг, транспорту, ЖКГ та соціальної політики. Що обіцяють кандидати в мери Рівного – в матеріалі 24 каналу.

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Передвиборчих програм Віктора Шакирзяна й Олександра Третяка немає у відкритому доступі, проте кандидати на посаду міського голови і не зобов'язані їх подавати. Утім, ми зробили огляд та порівняли офіційні програми партій, від яких вони балотуються. Саме з програм можна зрозуміти майбутні пріоритети міської влади у найважливіших сферах життя громади Рівного. Радимо перевірити, що обіцяють кандидати, перед тим, як зробити свій вибір у другому турі.

Що може мер

Мер впливає на якість впровадження місцевої політики майже в усіх сферах. Перш за все, він організовує роботу міської ради, зокрема скликає сесії, формує порядок денний, підписує рішення ради і виконавчого комітету. Також мер призначає та звільняє керівників комунальних підприємств, відділів, управлінь.

Друге важливе повноваження міського голови – очолення виконкому. Саме від мера залежить, наскільки професійно у громаді впроваджуватимуть міську політику. Він пропонує на голосування ради склад виконкому, перелік управлінь та відділів, а також – кандидата у секретарі міськради.

Які повноваження українського мера? / Інфографіка "Центру спільних дій

Окрім того, мер розпоряджається коштами, отриманими з міських податків, за призначенням, яке затвердила рада. Ще одне його повноваження – контролювати дотримання прав і законних інтересів мешканців. Якщо органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади або підприємства, установи та організації своїми актами незаконно обмежують права та інтереси громади, мер зобов'язаний звернутися до суду.

До теми Що відомо про кандидата в мери Рівного Віктора Шакирзяна

Це не всі повноваження міського голови, але головне – пам'ятати, що неможливо уявити якісну та ефективну місцеву політику без хорошого мера. Він може виносити на голосування або блокувати рішення, призначати керівниками відділів професіоналів або своїх "кумів", захищати інтереси громади або ігнорувати їх.

Віктор Шакирзян – лідер першого туру / Фото пресслужби кандидата

Обіцянки кандидатів у мери Рівного

Отож, бачимо, що мер має чималі повноваження і може суттєво впливати на найважливіші сфери життя громади. Та чи усвідомлюють це кандидати на посаду мера Рівного і чи розуміють повноваження міської влади? Щоб це перевірити, варто порівняти передвиборчі програми партій, від яких вони балотуються.

Освіта

Підтримувати освітню сферу збираються обидва кандидати. Шакирзян, зокрема, обіцяє збільшити видатки на підтримку освіти, оновити матеріально-технічну базу шкіл. Планує він і підвищити доступність дошкільної освіти, але не пояснює, які саме кроки для цього здійснюватиме. Його конкурент від "Євросолідарності" збирається забезпечити активну політику в сфері освіти, але не пояснює, що це означає. Є у його програмі і конкретніші кроки: розвивати учнівське та батьківське самоврядування і запровадити міську програму фінансової підтримки освіти.

Охорона здоров'я

Не забули кандидати у програмах і про медичну сферу. Шакирзян, наприклад, планує модернізувати і ремонтувати медзаклади, закупити сучасне обладнання і підвищити рівень кваліфікації лікарів і медперсоналу. У планах його конкурента Третяка – доступна і якісна медицина, та кандидат не пояснює, як планує її забезпечити. Також він збирається розвивати медичний туризм і сучасні напрямки в медицині та забезпечити подальшу діяльність гуртків "Умій врятувати життя".

Кандидат в мери Третяк намагається прорекламуватись за рахунок п'ятого президента / Фото пресслужби кандидата

Дороги

Чимало планів має Шакирзян на дороги. Він хоче відремонтувати їх, провести капітальний ремонт тротуарів і пішохідних зон, побудувати транспортні розв'язки, прокласти велодоріжки. Окрім того, кандидат обіцяє реалізувати програму "Безпечний шлях додому зі школи", встановити додаткові світлофори та освітити пішохідні переходи. Його конкурент, натомість, не має таких амбітних планів у цій сфері: він збирається лише забезпечити велосипедні доріжки.

Транспорт

Не оминули увагою кандидати і сферу транспорту. Шакирзян, зокрема, обіцяє якісно змінити схему руху транспорту, оновити міський парк тролейбусів і розвинути мережу зарядних станцій для електромобілів. Водночас Олександр Третяк від Євросолідарності збирається оновити міський громадський транспорт, а також запровадити електронний квиток. Також у його планах переглянути стратегію розвитку транспортної системи міста.

Житлово-комунальне господарство

Обидва кандидати обіцяють підтримувати ОСББ, але це єдиний схожий пункт їхніх програм. Шакирзян також фокусується на аудиті обґрунтованості комунальних тарифів і хоче реконструювати та забезпечити функціонування водозливної системи і знизити енергозатратність багатоповерхових будинків. Утім, він не пояснює, як планує цього досягти. Третяк обіцяє переглянути систему управління комунальних підприємств, ремонтувати прибудинкові і дворові території та під'їзди. Згадує кандидат і про сміття: хоче змінити схему його вивезення у мікрорайоні "Ювілейний". Окрім того, Третяк планує вирішити питання підтоплення дощовими водами, але не надає конкретики.

Соціальна політика

Згадали кандидати і про соціальну сферу. Наприклад, чинний мер планує залучати інвесторів до розв'язання соціальних проблем, але не конкретизує, про які саме проблеми йдеться. Третяк озвучує конкретніші плани: він обіцяє забезпечити пільговий проїзд та створити "картку рівнянина". Також кандидат хоче враховувати потреби людей з інвалідністю на дорогах, але що саме планує змінити – не пояснює.

Якого мера треба Рівному

Зазвичай мер міцно асоціюється у свідомості містян як зі всіма нерозв'язаними проблемами, так і зі здобутками міської влади. Насправді мер не є всесильним та не ухвалює рішення одноосібно: він розділяє відповідальність із міською радою. Утім, на практиці міський голова справді має формальний чи неформальний стосунок до вирішення усіх нагальних проблем громади: від медичного обладнання та стану доріг до соціальних виплат і якості освітніх послуг.

Щоб обрати того мера, який справді покращить умови життя в місті, потрібно проголосувати на виборах свідомо і зважено. Які б "золоті гори" не обіцяли кандидати і скільки би парків вони не відремонтували за місяць до виборів, не варто забувати про їхній політичний бекграунд, зв'язки, передвиборчі програми. Лише так можливо обрати тих політиків, за яких не буде соромно за кілька років.

Авторка – Марія Очеретяна, журналістка "Центру спільних дій", для видання ОГО