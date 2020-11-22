В Славянске во 2 туре выборов соревновались действующий мэр Вадим Лях, представляющий "Оппозиционный блок", и выдвиженец от ОПЗЖ Павел Придворов. Голосование состоялось 22 ноября. Уже известны результаты экзитполов.

Экзит-пола провела компания Research & Branding Group. В опросе приняли участие 4619 респондентов на 54 избирательных участках. Кстати Одиозную Нелю Штепу исключили из партии и лишат мандата: причина 2 тур выборов мэра Славянска: какие результаты экзитпола Вадим Лях (действующий мэр, "Оппозиционный блок") – 58,8%



(действующий мэр, "Оппозиционный блок") – 58,8% Павел Придворов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 41,2% Социологи добавляют, с учетом выборочной совокупности, ожидаемая предельная ошибка для этой выборки не должна превышать 1,4% (в равной доверительной вероятности Р = 0,95). Какими были итоги первого тура Данные экзитпола Павел Придворов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 32%,



("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 32%, Вадим Лях (действующий мэр, "Оппозиционный блок") – 30,78%. Павел Придворов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 30,86%,



("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 30,86%, Вадим Лях (действующий мэр, "Оппозиционный блок") – 29,99%. Актуально Как прошли местные выборы 22 ноября в Украине: главное – фото, видео Главное о голосовании 22 ноября: 22 ноября голосовали в Дрогобыче, Никополе, Полтаве, Бердянске, Славянске, Днепре, Ужгороде, Львове, Черкассах, Николаеве и Киеве.

Во второй тур вышли 2 кандидата, которых поддержали больше всего избирателей. Чтобы победить, кандидат тоже должен получить большинство голосов, однако уже не обязательно, чтобы они были более 50%, как это было в первом туре.

Каждому избирателю выдавали бюллетень с двумя кандидатами. Человеку нужно было лишь поставить галочку или плюсик в пустом квадратике напротив кандидата, которого он поддерживает.

Заметим, в этом году второй тур прошел только в городах с населением более 75 тысяч человек.