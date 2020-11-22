Екзитпол у Слов'янську: Лях від "Опоблоку" випереджає представника ОПЗЖ Придворова
У Слов'янську у 2 турі виборів змагалися чинний міський голова Вадим Лях, який представляє "Опозиційний блок", і висуванець від ОПЗЖ Павло Придворов. Голосування відбулося 22 листопада. Вже є відомими результати екзитполів.
Екзитпол провела компанія Research & Branding Group. В опитуванні взяли участь 4619 респондентів на 54 виборчих дільницях.
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2 тур виборів мера Слов'янська: які результати екзитполу
- Вадим Лях (чинний мер, "Опозиційний блок") – 58,8%
- Павло Придворов ("Опозиційна платформа – За життя") – 41,2%
Соціологи додають, з урахуванням вибіркової сукупності, очікувана гранична помилка для цієї вибірки не повинна перевищувати 1,4% (за рівної довірчої ймовірності Р = 0,95).
Якими були підсумки першого туру
Дані екзитполу
- Павло Придворов ("Опозиційна платформа – За життя") – 32% ,
- Вадим Лях (чинний мер, "Опозиційний блок") – 30,78%.
Офіційні результати
- Павло Придворов ("Опозиційна платформа – За життя") – 30,86% ,
- Вадим Лях (чинний мер, "Опозиційний блок") – 29,99%.
Актуально Як пройшли місцеві вибори 22 листопада в Україні: головне – фото, відео
Головне про голосування 22 листопада:
- 22 листопада голосували у Дрогобичі, Нікополі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному.
- У другий тур вийшли 2 кандидати, яких підтримали найбільше виборців. Аби перемогти, кандидат теж має отримати більшість голосів, проте вже не обов'язково, щоб їх було понад 50%, як це було у першому турі.
- Кожному виборцю видавали бюлетень із двома кандидатами. Людині потрібно було лише поставити галочку або плюсик у пустому квадратику навпроти кандидата, якого він підтримує.
- Зауважимо, цього року другий тур пройшов лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей.
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