У Слов'янську у 2 турі виборів змагалися чинний міський голова Вадим Лях, який представляє "Опозиційний блок", і висуванець від ОПЗЖ Павло Придворов. Голосування відбулося 22 листопада. Вже є відомими результати екзитполів.

Екзитпол провела компанія Research & Branding Group . В опитуванні взяли участь 4619 респондентів на 54 виборчих дільницях. До речі Одіозну Нелю Штепу виключили з партії та позбавлять мандата: причина 2 тур виборів мера Слов'янська: які результати екзитполу Вадим Лях (чинний мер, "Опозиційний блок") – 58,8% Павло Придворов ("Опозиційна платформа – За життя") – 41,2% Соціологи додають, з урахуванням вибіркової сукупності, очікувана гранична помилка для цієї вибірки не повинна перевищувати 1,4% (за рівної довірчої ймовірності Р = 0,95). Якими були підсумки першого туру Дані екзитполу Павло Придворов ("Опозиційна платформа – За життя") – 32% , Вадим Лях (чинний мер, "Опозиційний блок") – 30,78%. Офіційні результати Павло Придворов ("Опозиційна платформа – За життя") – 30,86% , Вадим Лях (чинний мер, "Опозиційний блок") – 29,99%. Актуально Як пройшли місцеві вибори 22 листопада в Україні: головне – фото, відео Головне про голосування 22 листопада: 22 листопада голосували у Дрогобичі, Нікополі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному.

У другий тур вийшли 2 кандидати, яких підтримали найбільше виборців. Аби перемогти, кандидат теж має отримати більшість голосів, проте вже не обов'язково, щоб їх було понад 50%, як це було у першому турі.

Кожному виборцю видавали бюлетень із двома кандидатами. Людині потрібно було лише поставити галочку або плюсик у пустому квадратику навпроти кандидата, якого він підтримує.

Зауважимо, цього року другий тур пройшов лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей.