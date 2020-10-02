В Сумах теризбирком завершил регистрацию кандидатов на пост мэра. Снова поборется за кресло городского главы действующий мэр Александр Лысенко, конкуренцию ему составят 8 соперников.

Подробнее о кандидатах в мэры Сум читайте в материале 24 канала.

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Кто зарегистрировался на выборах мэра Сум

Александр Лысенко - "Батькивщина";

Татьяна Рябуха - "Слуга народа";

Владимир Лободин – "За будущее";

Елена Мельник - "Наш край";

Тамара Ищенко – "ОПЗЖ";

Александр Хоруженко – "Сила людей";

Вадим Акперов – "Европейская Солидарность";

Владимир Быков – "Аграрная партия";

Ирина Купрейчик – "Сила и честь".



Что известно о кандидатах

Александр Лысенко

Выдвиженец от "Батькивщины" Александр Лысенко уже праздновал победу на выборах мэра Сум. Он был первым на внеочередных выборах в 2014 году.



Александр Лысенко / Фото с фейсбук

Лысенко – уроженец Донетчины.

Позже вместе с родителями переехал в Сумы.

У действующего мэра – военное образование. Он окончил Донецкое высшее военно-политическое училище.

Из Вооруженных сил уволен по собственному желанию в 1992 году.

В 2011 году получил второе высшее образование по специальности менеджмент организаций.

В политике Лысенко с 2006 года – тогда он присоединился к рядам "Батькивщины".

Занимал руководящие должности в партийной организации Сумщины.

С 2010 по 2012 год – председатель Сумской городской партийной организации "Батькивщины".

С 2011 году возглавил областную организацию политсилы.

С 2014 года Лысенко в мэрии. Сначала был секретарем Сумского горсовета, исполнял обязанности городского головы.

На внеочередных выборах мэра 2014 года Лысенко победил.

Татьяна Рябуха

Конкуренцию Лысенко на выборах составит выдвиженка от "Слуги народа" и действующая нардеп Татьяна Рябуха.

Татьяна Рябуха / Фото "Сумские дебаты"

36-летняя Рябуха – уроженка Сум.

По образованию – педагог, учитель младших классов. Однако с 2018 года получает образование менеджера по административному управлению.

До своего прихода в политику кандидатка работала по специальности, а также возглавляла оздоровительный лагерь.

На выборах президента в 2019 году была доверенным лицом Владимира Зеленского.

В 2019 году прошла в парламент от "Слуги народа" на Сумщине. Работает в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Вадим Акперов

От "Европейской солидарности" баллотируется Вадим Акперов. Несмотря на достаточно молодой возраст – 32 года, Акперов уже политик с опытом.



Вадим Акперов / Фото SumyNews

Родился на Донетчине.

По образованию – магистр по менеджменту внешнеэкономической деятельности.

С 2010 года работал менеджером-экономистом Научно-производственного предприятия ООО "Эко-Центр".

С 2011 года – коммерческий директор этого предприятия.

В 2015 году занимал руководящие должности на предприятиях "Сумыоблагролес" и "Сумской государственный селекционный центр".

В 2015 – 2018 годах – председатель Сумского райсовета Сумской области.

В 2018 году – сначала заместитель, а затем уже первый заместитель председателя Сумской ОГА.

В июне 2019 года временно исполнял обязанности председателя Сумской ОГА.

Тамара Ищенко

От "Оппозиционной платформы – За жизнь" на пост мэра Сум претендует бывшая педагог Тамара Ищенко.



Тамара Ищенко / Фото с фейсбук

Уроженка города Сумы.

По образованию – учитель математики.

Долго работала по профессии в школах города Сумы.

В 2003 – 2005 годах была заместителем председателя Сумской райгосадминистрации.

В 2010 году работала заместительницей председателя ОГА.

С 2010 года – депутат Сумского городского совета.

Ирина Купрейчик

Кандидат от партии "Сила и честь".



Ирина Купрейчик / Фото Politeka

Кандидат технических наук.

В 2010 – 2012 годах – депутат Сумского облсовета от "Фронта перемен"

Ранее была членом ВО "Батькивщина", даже входила в политсовет партии.

Именно от "Батькивщины" была нардепом в 2012 – 2014 годах.

С 2015 года – заместитель председателя Сумской ОГА.

В 2019 – 2020 годах временно исполняла обязанности председателя Сумской ОГА.

Коротко о других кандидатах:

Владимир Лободин – "За будущее"

У него три высших образования – юриста, государственного управленца и экономиста-бухгалтера.

Частный предприниматель.

Директор ТРЦ "Мануфактура".

Елена Мельник – "Наш край"

Начальница управления областного департамента культуры.

Была Глуховским городским головой.

Александр Хоруженко – "Сила людей"

До 2019 года – директор Сумского подразделения Центра развития местного самоуправления.

Депутат Сумского горсовета 6 созыва.

Владимир Быков – "Аграрная партия"

По образованию – архитектор.

"Заслуженный архитектор Украины".

Возглавлял управление архитектуры и градостроительства Сумского горсовета.

С 2020 года – директор областного департамента градостроительства и архитектуры.



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