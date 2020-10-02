Кто баллотируется в мэры Сум: список кандидатов
В Сумах теризбирком завершил регистрацию кандидатов на пост мэра. Снова поборется за кресло городского главы действующий мэр Александр Лысенко, конкуренцию ему составят 8 соперников.
Подробнее о кандидатах в мэры Сум читайте в материале 24 канала.
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Кто зарегистрировался на выборах мэра Сум
- Александр Лысенко - "Батькивщина";
- Татьяна Рябуха - "Слуга народа";
- Владимир Лободин – "За будущее";
- Елена Мельник - "Наш край";
- Тамара Ищенко – "ОПЗЖ";
- Александр Хоруженко – "Сила людей";
- Вадим Акперов – "Европейская Солидарность";
- Владимир Быков – "Аграрная партия";
- Ирина Купрейчик – "Сила и честь".
Что известно о кандидатах
- Александр Лысенко
Выдвиженец от "Батькивщины" Александр Лысенко уже праздновал победу на выборах мэра Сум. Он был первым на внеочередных выборах в 2014 году.
Александр Лысенко / Фото с фейсбук
- Лысенко – уроженец Донетчины.
- Позже вместе с родителями переехал в Сумы.
- У действующего мэра – военное образование. Он окончил Донецкое высшее военно-политическое училище.
- Из Вооруженных сил уволен по собственному желанию в 1992 году.
- В 2011 году получил второе высшее образование по специальности менеджмент организаций.
- В политике Лысенко с 2006 года – тогда он присоединился к рядам "Батькивщины".
- Занимал руководящие должности в партийной организации Сумщины.
- С 2010 по 2012 год – председатель Сумской городской партийной организации "Батькивщины".
- С 2011 году возглавил областную организацию политсилы.
- С 2014 года Лысенко в мэрии. Сначала был секретарем Сумского горсовета, исполнял обязанности городского головы.
- На внеочередных выборах мэра 2014 года Лысенко победил.
- Татьяна Рябуха
Конкуренцию Лысенко на выборах составит выдвиженка от "Слуги народа" и действующая нардеп Татьяна Рябуха.
Татьяна Рябуха / Фото "Сумские дебаты"
- 36-летняя Рябуха – уроженка Сум.
- По образованию – педагог, учитель младших классов. Однако с 2018 года получает образование менеджера по административному управлению.
- До своего прихода в политику кандидатка работала по специальности, а также возглавляла оздоровительный лагерь.
- На выборах президента в 2019 году была доверенным лицом Владимира Зеленского.
- В 2019 году прошла в парламент от "Слуги народа" на Сумщине. Работает в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.
- Вадим Акперов
От "Европейской солидарности" баллотируется Вадим Акперов. Несмотря на достаточно молодой возраст – 32 года, Акперов уже политик с опытом.
- Родился на Донетчине.
- По образованию – магистр по менеджменту внешнеэкономической деятельности.
- С 2010 года работал менеджером-экономистом Научно-производственного предприятия ООО "Эко-Центр".
- С 2011 года – коммерческий директор этого предприятия.
- В 2015 году занимал руководящие должности на предприятиях "Сумыоблагролес" и "Сумской государственный селекционный центр".
- В 2015 – 2018 годах – председатель Сумского райсовета Сумской области.
- В 2018 году – сначала заместитель, а затем уже первый заместитель председателя Сумской ОГА.
- В июне 2019 года временно исполнял обязанности председателя Сумской ОГА.
- Тамара Ищенко
От "Оппозиционной платформы – За жизнь" на пост мэра Сум претендует бывшая педагог Тамара Ищенко.
Тамара Ищенко / Фото с фейсбук
- Уроженка города Сумы.
- По образованию – учитель математики.
- Долго работала по профессии в школах города Сумы.
- В 2003 – 2005 годах была заместителем председателя Сумской райгосадминистрации.
- В 2010 году работала заместительницей председателя ОГА.
- С 2010 года – депутат Сумского городского совета.
- Ирина Купрейчик
Кандидат от партии "Сила и честь".
Ирина Купрейчик / Фото Politeka
- Кандидат технических наук.
- В 2010 – 2012 годах – депутат Сумского облсовета от "Фронта перемен"
- Ранее была членом ВО "Батькивщина", даже входила в политсовет партии.
- Именно от "Батькивщины" была нардепом в 2012 – 2014 годах.
- С 2015 года – заместитель председателя Сумской ОГА.
- В 2019 – 2020 годах временно исполняла обязанности председателя Сумской ОГА.
Коротко о других кандидатах:
- Владимир Лободин – "За будущее"
- У него три высших образования – юриста, государственного управленца и экономиста-бухгалтера.
- Частный предприниматель.
- Директор ТРЦ "Мануфактура".
- Елена Мельник – "Наш край"
- Начальница управления областного департамента культуры.
- Была Глуховским городским головой.
- Александр Хоруженко – "Сила людей"
- До 2019 года – директор Сумского подразделения Центра развития местного самоуправления.
- Депутат Сумского горсовета 6 созыва.
- Владимир Быков – "Аграрная партия"
- По образованию – архитектор.
- "Заслуженный архитектор Украины".
- Возглавлял управление архитектуры и градостроительства Сумского горсовета.
- С 2020 года – директор областного департамента градостроительства и архитектуры.