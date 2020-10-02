Хто балотується в мери Сум: список кандидатів
У Сумах тервиборчком завершив реєстрацію кандидатів на посаду мера. Знову позмагається за крісло міського очільника чинний мер Олександр Лисенко, конкуренцію йому складуть 8 суперників.
Детальніше про кандидатів у мери Сум читайте в матеріалі 24 каналу.
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Хто зареєструвався на виборах мера Сум
- Олександр Лисенко – "Батьківщина";
- Тетяна Рябуха – "Слуга народу";
- Володимир Лободін – "За майбутнє";
- Олена Мельник – "Наш край";
- Тамара Іщенко – ОПЗЖ;
- Олександр Хоруженко – "Сила людей";
- Вадим Акпєров – "Європейська Солідарність";
- Володимир Биков – "Аграрна партія";
- Ірина Купрейчик – "Сила і честь".
Що відомо про кандидатів
- Олександр Лисенко
Висуванець від "Батьківщини" Олександр Лисенко вже святкував перемогу на виборах мера Сум. Він був першим на позачергових виборах у 2014 році.
Олександр Лисенко / Фото з фейсбуку
- Лисенко – уродженець Донеччини.
- Пізніше разом з батьками переїхав у Суми.
- У чинного мера – військова освіта. Він закінчив Донецьке вище військово-політичне училище.
- Зі Збройних сил звільнений за власним бажанням у 1992 році.
- У 2011 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю менеджмент організацій.
- У політиці Лисенко з 2006 року – тоді він долучився до лав "Батьківщини".
- Посідав керівні посади у партійній організації Сумщини.
- З 2010 по 2012 рік – голова Сумської міської партійної організації "Батьківщини".
- З 2011 року очолив обласну організацію політсили.
- З 2014 року Лисенко у мерії. Спочатку був секретарем Сумської міськради, виконував обов'язки міського голови.
- На позачергових виборах мера 2014 року Лисенко переміг.
- Тетяна Рябуха
Конкуренцію Лисенку на виборах складе висуванка від "Слуги народу" та чинна нардепка Тетяна Рябуха.
Тетяна Рябуха / Фото "Сумські дебати"
- 36-річна Рябуха – уродженка Сум.
- За освітою – педагог, вчитель молодших класів. Проте з 2018 року здобуває освіту менеджера з адміністративного управління.
- До свого приходу в політику кандидатка працювала за спеціальністю, а також очолювала оздоровчий табір.
- На виборах президента у 2019 році була довіреною особою Володимира Зеленського.
- У 2019 році пройшла до парламенту від "Слуги народу" на Сумщині. Працює у комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.
- Вадим Акпєров
Від "Європейської Солідарності" балотується Вадим Акпєров. Незважаючи на досить молодий вік – 32 роки, Акпєров уже політик з досвідом.
- Народився на Донеччині.
- За освітою – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
- З 2010 року працював менеджером-економістом Науково-виробничого підприємства ТОВ "Еко-Центр".
- З 2011 року – комерційний директор цього підприємства.
- У 2015 році обіймав керівні посади на підприємствах "Сумиоблагроліс" та "Сумський державний селекційний центр".
- У 2015 – 2018 роках – голова Сумської райради Сумської області.
- У 2018 році – спочатку заступник, а згодом вже перший заступник голови Сумської ОДА.
- У червні 2019 року тимчасово виконував обов'язки голови Сумської ОДА.
- Тамара Іщенко
Від "Опозиційної платформи – За життя" на посаду мера Сум претендує колишня освітянка Тамара Іщенко.
Тамара Іщенко / Фото з фейсбуку
- Уродженка міста Суми.
- За освітою – вчитель математики.
- Довго працювала за професією у школах міста Суми.
- У 2003 – 2005 роках була заступницею голови Сумської райдержадміністрації.
- У 2010 році працювала заступницею голови ОДА.
- З 2010 року – депутатка Сумської міської ради.
- Ірина Купрейчик
Кандидатка від партії "Сила і честь".
Ірина Купрейчик / Фото Politeka
- Кандидатка технічних наук.
- У 2010 – 2012 роках – депутатка Сумської облради від "Фронту змін"
- Раніше була членкинею ВО "Батьківщина", навіть входила до політради партії.
- Саме від "Батьківщини" була нардепкою у 2012 – 2014 роках.
- З 2015 року – заступниця голови Сумської ОДА.
- У 2019 – 2020 роках тимчасово виконувала обов'язки голови Сумської ОДА.
Коротко про інших кандидатів:
- Володимир Лободін – "За майбутнє"
- Має три вищі освіти – юриста, державного управлінця та економіста-бухгалтера.
- Приватний підприємець.
- Директор ТРЦ "Мануфактура".
- Олена Мельник – "Наш край"
- Начальниця управління обласного департаменту культури.
- Була Глухівським міським головою.
- Олександр Хоруженко – "Сила людей"
- До 2019 року – директор Сумського підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування.
- Депутат Сумської міськради 6 скликання.
- Володимир Биков – "Аграрна партія"
- За освітою – архітектор.
- "Заслужений архітектор України".
- Очолював управління архітектури та містобудування Сумської міськради.
- З 2020 року – директор обласного департаменту містобудування та архітектури.