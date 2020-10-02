У Сумах тервиборчком завершив реєстрацію кандидатів на посаду мера. Знову позмагається за крісло міського очільника чинний мер Олександр Лисенко, конкуренцію йому складуть 8 суперників.

Детальніше про кандидатів у мери Сум читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто зареєструвався на виборах мера Сум

Олександр Лисенко – "Батьківщина";

Тетяна Рябуха – "Слуга народу";

Володимир Лободін – "За майбутнє";

Олена Мельник – "Наш край";

Тамара Іщенко – ОПЗЖ;

Олександр Хоруженко – "Сила людей";

Вадим Акпєров – "Європейська Солідарність";

Володимир Биков – "Аграрна партія";

Ірина Купрейчик – "Сила і честь".

Що відомо про кандидатів

Олександр Лисенко

Висуванець від "Батьківщини" Олександр Лисенко вже святкував перемогу на виборах мера Сум. Він був першим на позачергових виборах у 2014 році.



Олександр Лисенко / Фото з фейсбуку

Лисенко – уродженець Донеччини.

Пізніше разом з батьками переїхав у Суми.

У чинного мера – військова освіта. Він закінчив Донецьке вище військово-політичне училище.

Зі Збройних сил звільнений за власним бажанням у 1992 році.

У 2011 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю менеджмент організацій.

У політиці Лисенко з 2006 року – тоді він долучився до лав "Батьківщини".

Посідав керівні посади у партійній організації Сумщини.

З 2010 по 2012 рік – голова Сумської міської партійної організації "Батьківщини".

З 2011 року очолив обласну організацію політсили.

З 2014 року Лисенко у мерії. Спочатку був секретарем Сумської міськради, виконував обов'язки міського голови.

На позачергових виборах мера 2014 року Лисенко переміг.

Тетяна Рябуха

Конкуренцію Лисенку на виборах складе висуванка від "Слуги народу" та чинна нардепка Тетяна Рябуха.

Тетяна Рябуха / Фото "Сумські дебати"

36-річна Рябуха – уродженка Сум.

За освітою – педагог, вчитель молодших класів. Проте з 2018 року здобуває освіту менеджера з адміністративного управління.

До свого приходу в політику кандидатка працювала за спеціальністю, а також очолювала оздоровчий табір.

На виборах президента у 2019 році була довіреною особою Володимира Зеленського.

У 2019 році пройшла до парламенту від "Слуги народу" на Сумщині. Працює у комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Вадим Акпєров

Від "Європейської Солідарності" балотується Вадим Акпєров. Незважаючи на досить молодий вік – 32 роки, Акпєров уже політик з досвідом.



Вадим Акпєров / Фото SumyNews

Народився на Донеччині.

За освітою – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

З 2010 року працював менеджером-економістом Науково-виробничого підприємства ТОВ "Еко-Центр".

З 2011 року – комерційний директор цього підприємства.

У 2015 році обіймав керівні посади на підприємствах "Сумиоблагроліс" та "Сумський державний селекційний центр".

У 2015 – 2018 роках – голова Сумської райради Сумської області.

У 2018 році – спочатку заступник, а згодом вже перший заступник голови Сумської ОДА.

У червні 2019 року тимчасово виконував обов'язки голови Сумської ОДА.

Тамара Іщенко

Від "Опозиційної платформи – За життя" на посаду мера Сум претендує колишня освітянка Тамара Іщенко.



Тамара Іщенко / Фото з фейсбуку

Уродженка міста Суми.

За освітою – вчитель математики.

Довго працювала за професією у школах міста Суми.

У 2003 – 2005 роках була заступницею голови Сумської райдержадміністрації.

У 2010 році працювала заступницею голови ОДА.

З 2010 року – депутатка Сумської міської ради.

Ірина Купрейчик

Кандидатка від партії "Сила і честь".



Ірина Купрейчик / Фото Politeka

Кандидатка технічних наук.

У 2010 – 2012 роках – депутатка Сумської облради від "Фронту змін"

Раніше була членкинею ВО "Батьківщина", навіть входила до політради партії.

Саме від "Батьківщини" була нардепкою у 2012 – 2014 роках.

З 2015 року – заступниця голови Сумської ОДА.

У 2019 – 2020 роках тимчасово виконувала обов'язки голови Сумської ОДА.

Коротко про інших кандидатів:

Володимир Лободін – "За майбутнє"

Має три вищі освіти – юриста, державного управлінця та економіста-бухгалтера.

Приватний підприємець.

Директор ТРЦ "Мануфактура".

Олена Мельник – "Наш край"

Начальниця управління обласного департаменту культури.

Була Глухівським міським головою.

Олександр Хоруженко – "Сила людей"

До 2019 року – директор Сумського підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування.

Депутат Сумської міськради 6 скликання.

Володимир Биков – "Аграрна партія"

За освітою – архітектор.

"Заслужений архітектор України".

Очолював управління архітектури та містобудування Сумської міськради.

З 2020 року – директор обласного департаменту містобудування та архітектури.



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