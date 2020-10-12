У Полтаві звільнений ексмер Олександр Мамай має всі шанси повернутися на посаду. Конкуренцію йому складе Сергій Іващенко. За посаду чернігівського міського голови поборються чинний мер Владислав Атрошенко й Антон Поляков. У Сумах меру Олександру Лисенку спробує нав'язати конкуренцію Тетяна Рябуха. Серед партій найчастіше тут підтримують "Слугу народу", "Батьківщину" й місцеві партії.

Про шанси кандидатів у Сумах, Чернігові й Полтаві пройти в міські ради, а також очолити їх розповідає 24 канал.

Варто знати Хто балотується в мери Полтави: список кандидатів

Полтава

Рейтинг кандидатів у мери Полтави

16 – 20 вересня київська соціологічна компанія Socio Stream провела у Полтаві соцдослідження на тему "Полтавська ОТГ: електоральні настрої населення". Участь взяли 1 535 респондентів. Провели опитуання на замовлення кандидата Сергія Іващенка та відповідно партії "Слуга народу".

Відповідно до нього, найбільше шансів перемогти на майбутніх виборах мера Полтави має Олександр Мамай (представник партії "За майбутнє"). Найближчий його переслідувач "слуга народу" Сергій Іващенко відстає на 8%. Решта кандидатів отримали менше ніж 10%.

Водночас Мамай може додатково розраховувати на 11,8% голосів, а Іващенко – на 10,8%. Крім того, Мамаю довіряють 45,5% полтавців. Далі йде Олександр Удовіченко ("Рідне місто") – 30,9. А Іващенко розмістився аж на 3 позиції – 29,6%. Цікаво, що серед усіх кандидатів Мамай має найбільший антирейтинг — 20%.

Вибори мера Полтави: як готові проголосувати жителі міста

Олександр Мамай ("За майбутнє") – 27%



Сергій Іващенко ("Слуга народу") – 19%



Олександр Удовіченко ("Рідне місто") – 9,9%



Сергій Каплін ("Партія простих людей") – 9,3%



Андрій Матковський ("Батьківщина") – 6,4%



Юрій Бублик ("Свобода") – 5,5%



Олександр Шамота (Соціал-демократична партія) – 3,7%



Оксана Деркач ("Опозиційна платформа – З життя") – 2%



Андрій Карпов ("Європейська солідарність") – 1,9%



Інший – 0,7%



Не буду голосувати – 3,4%



Важко сказати – 11,2%

Рейтинг партій на виборах до міської ради Полтави

У вересні виборці обрали б до Полтавської міськради 7 партій. Лідирує пропрезидентська "Слуга народу", яку в Полтаві представляє Іващенко. Також до трійки лідерів потрапили "За майбутнє" Мамая та ОПЗЖ Деркач.

Натомість серед відомих не будуть представленими у полтавській міськраді "Європейська солідарність", "Радикальна партія", "Голос" і "Опоблок".

За яку партію мають намір проголосувати на виборах до Полтавської міської ради

"Слуга Народу" (Сергій Іващенко) – 19,4%

"За Майбутнє" (Олександр Мамай) – 18,1%

ОПЗЖ (Оксана Деркач) – 7,5%

"Рідне Місто" (Олександр Удовіченко) – 7,3%

"Батьківщина" (Андрій Матковський) – 7,1%

"Свобода" (Юрій Бублик) – 6,8%

"Партія Простих Людей" (Сергій Каплін) – 6,6%

"Європейська Солідарність" (Андрій Карпов) – 4,3%

"Довіра" (Олег Кулініч) – 2,3%

"Партія Пальчевського" – 1,7%

"Аграрна Партія України" – 1,3%

" Радикальна Партія Олега Ляшка" – 1,3%

Соціал-демократична партія (Олександр Шамота) – 1,3%

"Голос" – 1%

"Сила і Честь" (Андрій Баранов) – 0,8%

"Партія Шарія" – 0,7%

"Наш Край" – 0,5%

"Опозиційний Блок" – 0,5%

"Пропозиція" – 0,2%

Інша – 0,5%

Важко сказати – 9,8%

Не пішов би на вибори – 1,2%

Зверніть увагу Хто балотується в мери Чернігова: список кандидатів

Чернігів

Рейтинг кандидатів у мери Чернігова

Останнє соціологічне опитування в Чернігові проводила група "Рейтинг" ще 8 – 20 липня. Тоді участь у дослідженні взяли 1 200 респондентів. Щоправда, представляли вони всю Чернігівську область.

За результатами липня, найбільше шансів стати чернігівським міським головою має Владислав Атрошенко, що представляє "Рідний дім". Зауважимо, що він є беззаперечним лідером, оскільки решта набрали в районі 1 – 2%.

Крім того, позитивно до Артошенка ставляться 48% жителів Чернігівської області. А ніколи не чули про такого 30% осіб. Негативно висловилися 4%, нейтрально – 18%.

Вибори міського голови Чернігова: настрої жителів міста

Владислав Атрошенко ("Рiдний дiм") – 76,6%



Вадим Антошин ("Опозицiйна платформа") – 1,7%



Юрiй Власенко ("Батькiвщина") – 1,6%



Олег Семiнський ("Слуга народу") – 1,4%



Антон Поляков (самовисування) – 0,9%



Олександр Соколов ("Наш край") – 0,9



Марина Рейко ("Громадянська солiдарнiсть") – 0,7%



Людмила Бабiчева ("Сила i честь") – 0,4%



Юрiй Тарасовець (УДАР) – 0,4%



Андрiй Кужель ("Голос") – 0,3%



Iнший – 1,6%



Зiпсував би бюлетень, проти всiх – 0,6%



Важко вiдповiсти - 10,2%



Не голосував би – 2,9%

Рейтинг партій на виборах до міської ради Чернігова

За результатами липня, долали бар’єр у 5% лише 4 партії – "Рідний дім" (найбільша підтримка), "Слуга народу", "Опоплатформа" та "Батьківщина".

Натомість за крок від потрапляння до Чернігівської міськради залишилися "Європейська Солідарність" і "Радикальна партія". Обидві отримали підтримку у понад 4%.

Вибори до Чернігівської міської ради: як хочуть проголосувати жителі міста

"Рiдний дiм" – 36,7%

"Слуга народу" – 7,8%

"Опозицiйна платформа" – 7,7%

"Батькiвщина" – 6,4%

"Європейська Солiдарнiсть" – 4,6%

"Радикальна партiя" – 4,3%

"Наш Край" – 2,1%

"Партiя Шарiя" – 1,9%

"Сила i честь" – 1,7%

"Опозицiйний блок" – 0,7%

"Свобода" – 0,7%

"Самопомiч" – 0,6%

"Голос" – 0,5%

"Громадянська позицiя" – 0,4%

"За майбутнє" – 0,4%

"Українська стратегiя" – 0,4%

Iнша партiя – 1,5%

Зiпсував би бюлетень, проти всiх – 0,3%

Важко вiдповiсти – 16,5%

Не голосував би – 4,8%

Актуально Хто балотується в мери Сум: список кандидатів

Суми

Рейтинг кандидатів у мери Сум

Чинний мер Сум і висуванець від "Батьківщини" Олександр Лисенко має всі шанси повторити свій минулий успіх. Його сьогодні є готовими підтримати 44% жителів міста. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною компанією Info Sapiens на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Конкуренцію Лисенку можуть скласти колишній очільник Сумської ОДА, "регіонал" Юрій Чмирь. Сьогодні він представляє ОПЗЖ. А трійку лідерів замикає колишній перший заступник голови ОДА Вадим Акпєров, якого висунула "Європейська солідарність". Окрім партії п’ятого президента Порошенка, він на майбутніх виборах представлятиме також "За Україну!", "Народний Рух" і "Демократичну сокиру".

Як жителі Сум проголосують на виборах мера

Олександр Лисенко ("Батьківщина") – 44%



Юрій Чмирь (ОПЗЖ) – 20%



Вадим Акпєров ("Європейська солідарність") – 10%



Тетяна Рябуха ("Слуга народу") – 9%



Олександр Соколов – 5%



Інший – 2%



Жоден із вищезазначених – 11%

Рейтинг партій на виборах до міської ради Сум

Найбільше місць у Сумській міськраді, найімовірніше" отримає "Слуга народу". А загалом шанси пройти мають 5 партій. Окрім пропрезидентської політсили мовиться також про "Батьківщину", "Європейську Солідарність", ОПЗЖ і "Силу і честь".

З відомих не потрапляють до Сумської міськради "Радикальна партія", "Українська стратегія Гроймана", "Свобода", "Голос" і "Самопоміч".

Як готові проголосувати жителі Сум на виборах до міської ради