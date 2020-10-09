Рейтинги кандидатов и партий в Черновцах и Ужгороде / 24 канал

До местных выборов остается все меньше времени. Тем временем мэр Черновцов Алексей Каспрук готовится к борьбе с Виталием Михайлишиным. А ужгородский мэр Богдан Андреев поборется с Виктором Щадеем. Чаще всего в этих регионах поддерживают "Слугу народа" и "Европейскую Солидарность".