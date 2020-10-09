Ужгород и Черновцы: рейтинги партий и кандидатов в мэры
До местных выборов остается все меньше времени. Тем временем мэр Черновцов Алексей Каспрук готовится к борьбе с Виталием Михайлишиным. А ужгородский мэр Богдан Андреев поборется с Виктором Щадеем. Чаще всего в этих регионах поддерживают "Слугу народа" и "Европейскую Солидарность".
О рейтингах партий и кандидатов в мэры Ужгорода и Черновцов рассказывает 24 канал.
Интересно Кто баллотируется в мэры Черновцов: список кандидатов
Черновцы
Рейтинг кандидатов в мэры Черновцов:
- Виталий Михайлишин ("Родной город") – 22,1%;
- Алексей Каспрук ("Пропозиція"), действующий, но отстраненный мэр – 18,9%;
- Николай Федорук ("Партия черновчан"), не баллотируется – 15,0%;
- Роман Кличук ("Единственная альтернатива") – 11,0%;
- Виталий Другановский ("Слуга народа") – 10,2%;
- Василий Максимюк ("Европейская Солидарность") – 4,3%;
- Михаил Ярынич ("Народный контроль") – 3,5%;
- Любовь Сорохан ("Родина") – 2,9%;
- Александр Болтунов ("Опоптлатформа – За жизнь"), не баллотируется – 2,1%;
- Алексей Попович ("Голос"), не баллотируется – 1,6%.
Остальные кандидаты, которых уже зарегистрировала избирательная комиссия набрали менее 1% доли электоральных симпатий.
Рейтинги партий-кандидатов в городской совет Черновцов:
- "Слуга народа" – 14,2%;
- "Родной город" – 12,2%;
- "Единственная альтернатива" – 10,7%;
- "Партия черновчан" – 10,6%;
- "Европейская Солидарность" – 9,0%;
- "Пропозиція" – 8,2%;
- "Родина" – 7,0%;
- "Опоплатформа – За жизнь" – 4,7%;
- "Голос" – 3,0%;
- "За будущее" – 2,6%;
- "Народный контроль" – 2,5%;
- "Сила и честь" – 2,1%;
- "Победа Пальчевского" – 2,0%;
- "Радикальная партия" – 2,0%.
Остальные политические силы набирают меньше 2%. Таким образом в Черновицкий горсовет имеют все шансы пройти сразу 7 политических сил. "ОПЗЖ" находится на грани проходного барьера, а "Голос", "За будущее" и "Народный контроль" – в пределах статистической погрешности.
Рейтинги партий-кандидатов в Черновицкий облсовет:
- "Слуга народа" – 18,7%;
- "Родной город" – 11,9%;
- "Европейская Солидарность" – 10,5%;
- "Есть Альтернатива" – 9,8%;
- "Батькивщина" – 9,3%;
- "Партия черновчан" – 7,4%;
- "Наш край" – 6,5%;
- "Команда Михайлишина" – 5,3%.
Обратите внимание Кто баллотируется в мэры Ужгорода: список кандидатов
Ужгород
Рейтинги кандидатов в мэры Ужгорода:
- Богдан Андреев (самовыдвиженец), действующий мэр – 19,6%;
- Виктор Щадей ("Слуга народа") – 17,5%;
- Сергей Ратушняк (самовыдвиженец) – 12,1%;
- Роберт Горват, не баллотируется – 11,2%;
- Андрей Погорелов ("Опоплатформа – За жизнь") – 4,8%;
- Владимир Чубирко, не баллотируется – 4,7%;
- Андрей Пивень, не баллотируется – 4,1%;
- Александр Билак ("Родной дом") – 3,7%;
- Виктор Петров ("Команда Андрея Балоги") – 3,3%.
Остальные кандидаты набирают менее 1%.
Рейтинги партий-кандидатов в городской совет Ужгорода:
- "Слуга народа" – 21,8%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,4%;
- "Европейская Солидарность" – 12,1%;
- "Наш край" – 6,5%;
- "Батькивщина" – 5,8%;
- "Родное Закарпатье" – 5,2%;
- другие партии – 14,9%.
Рейтинги партий-кандидатов в Закарпатский облсовет:
- "Родное закарпатье" – 17,7%;
- "Слуга народа" – 13,7%;
- "Родина" – 6,9%;
- "Опоплатформа – За жизнь" – 6,8%;
- "Наш край" – 6,3%;
- "Европейская Солидарность" – 5,9%;
- "Команда Андрея Балоги" – 5,4%;
- "Партия венгров Украины" – 5,2%;
- остальные партии – 10,3%.