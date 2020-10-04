Хто балотується в мери Ужгорода: список кандидатів
На посаду міського голови Ужгорода балотується чинний мер міста Богдан Андріїв. Що найцікавіше, конкуренцію на виборах йому складуть двоє людей з ідентичними прізвищами. Загалом на крісло міського голови претендують одразу 22 кандидатів.
Детальніше про кандидатів у мери Ужгорода читайте в матеріалі 24 каналу.
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Хто зареєструвався на вибори мера Ужгорода:
- Богдан Євстафійович Андріїв – самовисуванець і чинний мер Ужгорода,
- Віктор Щадей – "Слуга народу",
- Сергій Ратушняк – самовисуванець і колишній міський голова Ужгорода,
- Віктор Петров – "Команда Андрія Балоги",
- Павло Чучка – "Голос",
- Іштван Цап – самовисуванець,
- Андрій Погорєлов – ОПЗЖ,
- Олександр Білак – "Рідний дім",
- Микола Пастухов – "Пропозиція",
- Вікторія Слюсаренко – "Ідея нації",
- Михайло Чурило – "Патріот"
- Тарас Гряділь – самовисуванець,
- Сергій Слободянюк – самовисуванець,
- Іван Андріїв – самовисуванець,
- Богдан Ярославович Андріїв – самовисуванець,
- Юрій Беляков – самовисуванець,
- Сергій Вучкан – "Незалежність",
- Микола Жолтані – самовисуванець,
- Петро Марко – "Альтернатива",
- Павло Федака – самовисуванець,
- Роман Юрків – самовисуванець,
- Володимир Юрса – самовисуванець.
Що відомо про кандидатів
- Богдан Євстафійович Андріїв
Перемогти на виборах знову має намір чинний мер міста Богдан Андріїв. У кріслі міського голови Ужгорода він з 2015 року.
Богдан Андріїв / Фото з фейсбуку
Уродженець Львівщини Богдан Андріїв очолює Ужгород вже протягом 5 років. У 2019 році міський голова спробував потрапити до парламенту від "Опозиційної платформи – За життя". Колишній член "Партії регіонів". На цих виборах балотується як самовисуванець.
У Андріїва – дві вищі освіти: Одеська національна академія харчових технологій та Київський університет права. Політик має досвід роботи в лікарні, а також на митниці.
У 2014 – 2015 роках був секретарем Ужгородської міськради. З 2015 року – мер Ужгорода.
Потрапляв Андріїв і у скандали. У 2017 році проходив у справі про вимагання хабаря, в кабінеті міського голови проводили обшуки. У 2018 році проти Андріїва порушили кримінальну за праву за розкрадання понад 4 мільйонів гривень під час реконструкції культурно-історичного центру. Мера заарештували на 2 місяці, проте він вийшов на волю після виплати застави.
- Двійники мера: Богдан Андріїв та Іван Андріїв
Заплутати ужгородців у виборчому бюлетені можуть три однакові прізвища. Адже разом з чинним мером балотуються одразу два самовисуванці – Богдан Андріїв та Іван Андріїв.
- Іван Андріїв – безпартійний, військовий пенсіонер. Родом з Івано-Франківщини, наразі проживає у Мукачеві.
- Богдан Ярославович Андріїв – самовисуванець, безпартійний, безробітний. Проживає на Івано-Франківщині.
- Віктор Щадей
Від "Слуги народу" балотується політик зі стажем Віктор Щадей, у якого є досвід тимчасового виконання обов'язків мера.
Політик та журналіст Віктор Щадей народився на Закарпатті. Закінчив факультет міжнародних відносин Закарпатського національного університету.
Щадей був активним учасником Помаранчевої революції. А у 2005 році став наймолодшим депутатом Закарпатської облради.
У 2008 – 2010 роках працював головним редактором "Місцевий час". У 2010 році потрапив до Ужгородської міської ради від "Батьківщини", працював секретарем міськради.
Під час Революції Гідності був на Майдані координатором Закарпатського намету. З лютого 2014 року виконував обов'язки міського голови Ужгорода.
У 2014 році на Щадея напали з ножем, винуватця так і не впіймали. У листопаді 2014 році політика зняли з посади в.о. міського голови. З 2015 року Щадей – депутат Ужгородської міськради.
- Сергій Ратушняк
Втретє хоче повернутись у крісло міського голови Ужгорода Сергій Ратушняк. Цього разу він балотується як самовисуванець.
Сергій Ратушняк / Фото "Трибуни"
Ратушняк двічі очолював Ужгород – у 1994 – 1998 роках та 2006 – 2010 роках. Також був нардепом у 2002 – 2005 роках.
У парламенті Ратушняк встиг побувати у таких фракціях та групах: "За Єдину Україну", "Народовладдя", "Демократичні ініціативи", "Наша Україна", "Регіони України", Народна партія Литвина та Народна аграрна партія.
У 2010 році балотувався на посаду президента України.
Коротко про інших кандидатів:
- Віктор Петров – "Команда Андрія Балоги", безпартійний. Працює лікарем-інфекціоністом, головним лікарем мережі медичних клінік "Prevention".
- Павло Чучка – "Голос". Підприємець, у 2010 – 2015 роках був депутатом Ужгородської міськради від "Батьківщини".
- Іштван Цап – самовисуванець. Перший заступник міського голови Ужгорода, проте за поновлення на цій посаді судився.
- Андрій Погорєлов – ОПЗЖ. Депутат Ужгородської облради у 2002 – 2006 роках, та міськради – у 2010 – 2015 роках.
- Олександр Білак – "Рідний дім". Радник голови Закарпатської ОДА, працював заступником мера Ужгорода.
- Микола Пастухов – "Пропозиція". Директор ТзОВ "ЕКО-УЖ".
- Вікторія Слюсаренко – "Ідея нації". Доцентка кафедри обліку і аудиту в Ужгородському національному університеті.
- Михайло Чурило – "Патріот". Приватний підприємець, чинний депутат Ужгородської міськради.
- Тарас Гряділь – самовисуванець. Працює в Ужгородському національному університеті на посаді асистента кафедри внутрішніх хвороб медичного факультету №2.
- Сергій Слободянюк – самовисуванець. Начальник управління Державної служби безпеки на транспорті. У 1995 – 1998 роках був нардепом, у 1998 – заступником міського голови Ужгорода.
- Юрій Беляков – самовисуванець. Начальник Науково-дослідницького відділу військової академії в Одесі. Працював у Закарпатській ОДА, був депутатом Ужгородської міськради. Доброволець-учасник АТО.
- Сергій Вучкан – "Незалежність". Працює першим заступником начальника ГУ МВС України у Львівській області.
- Микола Жолтані – самовисуванець. Директор ТОВ "База".
- Петро Марко – "Альтернатива". Викладач Ужгородського національного університету. Учасник АТО.
- Павло Федака – самовисуванець. Викладач в Ужгородському інституті культури і мистецтв. У 2019 році балотувався до парламенту, проте не пройшов.
- Роман Юрків – самовисуванець. Директор ТзОВ "ПетРома".
- Володимир Юрса – самовисуванець. Приватний підприємець.
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