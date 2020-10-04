На посаду міського голови Ужгорода балотується чинний мер міста Богдан Андріїв. Що найцікавіше, конкуренцію на виборах йому складуть двоє людей з ідентичними прізвищами. Загалом на крісло міського голови претендують одразу 22 кандидатів.

Детальніше про кандидатів у мери Ужгорода читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто зареєструвався на вибори мера Ужгорода:

Богдан Євстафійович Андріїв – самовисуванець і чинний мер Ужгорода,

Віктор Щадей – "Слуга народу",

Сергій Ратушняк – самовисуванець і колишній міський голова Ужгорода,

Віктор Петров – "Команда Андрія Балоги",

Павло Чучка – "Голос",

Іштван Цап – самовисуванець,

Андрій Погорєлов – ОПЗЖ,

Олександр Білак – "Рідний дім",

Микола Пастухов – "Пропозиція",

Вікторія Слюсаренко – "Ідея нації",

Михайло Чурило – "Патріот"

Тарас Гряділь – самовисуванець,

Сергій Слободянюк – самовисуванець,

Іван Андріїв – самовисуванець,

Богдан Ярославович Андріїв – самовисуванець,

Юрій Беляков – самовисуванець,

Сергій Вучкан – "Незалежність",

Микола Жолтані – самовисуванець,

Петро Марко – "Альтернатива",

Павло Федака – самовисуванець,

Роман Юрків – самовисуванець,

Володимир Юрса – самовисуванець.

Що відомо про кандидатів

Богдан Євстафійович Андріїв

Перемогти на виборах знову має намір чинний мер міста Богдан Андріїв. У кріслі міського голови Ужгорода він з 2015 року.



Богдан Андріїв / Фото з фейсбуку

Уродженець Львівщини Богдан Андріїв очолює Ужгород вже протягом 5 років. У 2019 році міський голова спробував потрапити до парламенту від "Опозиційної платформи – За життя". Колишній член "Партії регіонів". На цих виборах балотується як самовисуванець.

У Андріїва – дві вищі освіти: Одеська національна академія харчових технологій та Київський університет права. Політик має досвід роботи в лікарні, а також на митниці.

У 2014 – 2015 роках був секретарем Ужгородської міськради. З 2015 року – мер Ужгорода.

Потрапляв Андріїв і у скандали. У 2017 році проходив у справі про вимагання хабаря, в кабінеті міського голови проводили обшуки. У 2018 році проти Андріїва порушили кримінальну за праву за розкрадання понад 4 мільйонів гривень під час реконструкції культурно-історичного центру. Мера заарештували на 2 місяці, проте він вийшов на волю після виплати застави.

Двійники мера: Богдан Андріїв та Іван Андріїв

Заплутати ужгородців у виборчому бюлетені можуть три однакові прізвища. Адже разом з чинним мером балотуються одразу два самовисуванці – Богдан Андріїв та Іван Андріїв.

Іван Андріїв – безпартійний, військовий пенсіонер. Родом з Івано-Франківщини, наразі проживає у Мукачеві.

– безпартійний, військовий пенсіонер. Родом з Івано-Франківщини, наразі проживає у Мукачеві. Богдан Ярославович Андріїв – самовисуванець, безпартійний, безробітний. Проживає на Івано-Франківщині.

Цікаво! До 2019 року Богдан Ярославович Андріїв мав інше ім'я – Павло Слободян.

Віктор Щадей

Від "Слуги народу" балотується політик зі стажем Віктор Щадей, у якого є досвід тимчасового виконання обов'язків мера.

Політик та журналіст Віктор Щадей народився на Закарпатті. Закінчив факультет міжнародних відносин Закарпатського національного університету.

Щадей був активним учасником Помаранчевої революції. А у 2005 році став наймолодшим депутатом Закарпатської облради.

У 2008 – 2010 роках працював головним редактором "Місцевий час". У 2010 році потрапив до Ужгородської міської ради від "Батьківщини", працював секретарем міськради.



Під час Революції Гідності був на Майдані координатором Закарпатського намету. З лютого 2014 року виконував обов'язки міського голови Ужгорода.

У 2014 році на Щадея напали з ножем, винуватця так і не впіймали. У листопаді 2014 році політика зняли з посади в.о. міського голови. З 2015 року Щадей – депутат Ужгородської міськради.

Сергій Ратушняк

Втретє хоче повернутись у крісло міського голови Ужгорода Сергій Ратушняк. Цього разу він балотується як самовисуванець.



Сергій Ратушняк / Фото "Трибуни"

Ратушняк двічі очолював Ужгород – у 1994 – 1998 роках та 2006 – 2010 роках. Також був нардепом у 2002 – 2005 роках.

У парламенті Ратушняк встиг побувати у таких фракціях та групах: "За Єдину Україну", "Народовладдя", "Демократичні ініціативи", "Наша Україна", "Регіони України", Народна партія Литвина та Народна аграрна партія.

У 2010 році балотувався на посаду президента України.

Зверніть увагу! За різкі висловлювання на адресу Арсенія Яценюка та інших політиків проти Ратушняка порушили кримінальну справу за кількома статтями.

Коротко про інших кандидатів:

Віктор Петров – "Команда Андрія Балоги", безпартійний. Працює лікарем-інфекціоністом, головним лікарем мережі медичних клінік "Prevention".

– "Команда Андрія Балоги", безпартійний. Працює лікарем-інфекціоністом, головним лікарем мережі медичних клінік "Prevention". Павло Чучка – "Голос". Підприємець, у 2010 – 2015 роках був депутатом Ужгородської міськради від "Батьківщини".

– "Голос". Підприємець, у 2010 – 2015 роках був депутатом Ужгородської міськради від "Батьківщини". Іштван Цап – самовисуванець. Перший заступник міського голови Ужгорода, проте за поновлення на цій посаді судився.

– самовисуванець. Перший заступник міського голови Ужгорода, проте за поновлення на цій посаді судився. Андрій Погорєлов – ОПЗЖ. Депутат Ужгородської облради у 2002 – 2006 роках, та міськради – у 2010 – 2015 роках.

– ОПЗЖ. Депутат Ужгородської облради у 2002 – 2006 роках, та міськради – у 2010 – 2015 роках. Олександр Білак – "Рідний дім". Радник голови Закарпатської ОДА, працював заступником мера Ужгорода.

– "Рідний дім". Радник голови Закарпатської ОДА, працював заступником мера Ужгорода. Микола Пастухов – "Пропозиція". Директор ТзОВ "ЕКО-УЖ".

– "Пропозиція". Директор ТзОВ "ЕКО-УЖ". Вікторія Слюсаренко – "Ідея нації". Доцентка кафедри обліку і аудиту в Ужгородському національному університеті.

– "Ідея нації". Доцентка кафедри обліку і аудиту в Ужгородському національному університеті. Михайло Чурило – "Патріот". Приватний підприємець, чинний депутат Ужгородської міськради.

– "Патріот". Приватний підприємець, чинний депутат Ужгородської міськради. Тарас Гряділь – самовисуванець. Працює в Ужгородському національному університеті на посаді асистента кафедри внутрішніх хвороб медичного факультету №2.

– самовисуванець. Працює в Ужгородському національному університеті на посаді асистента кафедри внутрішніх хвороб медичного факультету №2. Сергій Слободянюк – самовисуванець. Начальник управління Державної служби безпеки на транспорті. У 1995 – 1998 роках був нардепом, у 1998 – заступником міського голови Ужгорода.

– самовисуванець. Начальник управління Державної служби безпеки на транспорті. У 1995 – 1998 роках був нардепом, у 1998 – заступником міського голови Ужгорода. Юрій Беляков – самовисуванець. Начальник Науково-дослідницького відділу військової академії в Одесі. Працював у Закарпатській ОДА, був депутатом Ужгородської міськради. Доброволець-учасник АТО.

– самовисуванець. Начальник Науково-дослідницького відділу військової академії в Одесі. Працював у Закарпатській ОДА, був депутатом Ужгородської міськради. Доброволець-учасник АТО. Сергій Вучкан – "Незалежність". Працює першим заступником начальника ГУ МВС України у Львівській області.

– "Незалежність". Працює першим заступником начальника ГУ МВС України у Львівській області. Микола Жолтані – самовисуванець. Директор ТОВ "База".

– самовисуванець. Директор ТОВ "База". Петро Марко – "Альтернатива". Викладач Ужгородського національного університету. Учасник АТО.

– "Альтернатива". Викладач Ужгородського національного університету. Учасник АТО. Павло Федака – самовисуванець. Викладач в Ужгородському інституті культури і мистецтв. У 2019 році балотувався до парламенту, проте не пройшов.

– самовисуванець. Викладач в Ужгородському інституті культури і мистецтв. У 2019 році балотувався до парламенту, проте не пройшов. Роман Юркі в – самовисуванець. Директор ТзОВ "ПетРома".

в – самовисуванець. Директор ТзОВ "ПетРома". Володимир Юрса – самовисуванець. Приватний підприємець.

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