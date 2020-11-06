Результаты местных выборов в Запорожье: кто стал мэром
Избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Запорожье. Победу одержал действующий мэр, представитель партии "Єднання" Владимир Буряк.
Так, Буряк победил в первом туре. Об этом "Украинским новостям" сообщили в Запорожской городской территориальной избирательной комиссии.
К теме На выборах мэра Киева победил Кличко: в Киевгорсовет прошли 7 политсил
Результаты кандидатов в мэры:
- Владимир Буряк "Єднання" – 59,99%, 101 765 голосов,
- Валерий Прозапас "Европейская солидарность" – 11,39%, 19402 голоса,
- Виталий Тишечко "Слуга народа" – 11,39%, 19 334 голоса,
- Олеся Крамаренко "За майбутнє" – 5 357 голосов,
- Виталий Рябцев "Батькивщина" – 5 145 голосов,
Другие кандидаты набрали меньше 5 тысяч голосов. К слову, в целом за пост мэра Запорожья соревновались 10 кандидатов.
Какие партии проходят в городской и областной советы пока неизвестно. Однако, по результатам экзитполов, в городской совет войдут 4 политсилы. В частности, "Єднання", "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская Солидарность".
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter