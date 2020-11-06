Избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Запорожье. Победу одержал действующий мэр, представитель партии "Єднання" Владимир Буряк.

Так, Буряк победил в первом туре. Об этом "Украинским новостям" сообщили в Запорожской городской территориальной избирательной комиссии.

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Результаты кандидатов в мэры:

Владимир Буряк "Єднання" – 59,99%, 101 765 голосов,

Валерий Прозапас "Европейская солидарность" – 11,39%, 19402 голоса,

Виталий Тишечко "Слуга народа" – 11,39%, 19 334 голоса,

Олеся Крамаренко "За майбутнє" – 5 357 голосов,

Виталий Рябцев "Батькивщина" – 5 145 голосов,

Другие кандидаты набрали меньше 5 тысяч голосов. К слову, в целом за пост мэра Запорожья соревновались 10 кандидатов.

Заметим, Буряк возглавит Запорожье второй раз. Подробнее о политике читайте здесь.

Какие партии проходят в городской и областной советы пока неизвестно. Однако, по результатам экзитполов, в городской совет войдут 4 политсилы. В частности, "Єднання", "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская Солидарность".