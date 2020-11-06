Результати місцевих виборів у Запоріжжі: хто став мером
Виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Запоріжжі. Перемогу здобув чинний міський голова, представник партії "Єднання" Володимир Буряк.
Так, Буряк переміг у першому турі. Про це "Українським новинам" повідомили у Запорізькій міській територіальній виборчій комісії.
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Результати кандидатів у мери:
- Володимир Буряк "Єднання" – 59,99%, 101 765 голосів,
- Валерій Прозапас "Європейська солідарність" – 11,39%, 19 402 голосів,
- Віталій Тишечко "Слуга народу" – 11,39%, 19 334 голосів,
- Олеся Крамаренко "За майбутнє" – 5357 голосів,
- Віталій Рябцев "Батьківщина" – 5 145 голосів,
Інші кандидати набрали менше 5 тисяч голосів. До слова, всього за посаду мера Запоріжжя змагались 10 кандидатів.
Які партії проходять до міської та обласної рад наразі невідомо. Однак, за результатами екзитполів, до міської ради увійдуть 4 політсили. Зокрема, "Єднання", "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська Солідарність".
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