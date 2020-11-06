Виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Запоріжжі. Перемогу здобув чинний міський голова, представник партії "Єднання" Володимир Буряк.

Так, Буряк переміг у першому турі. Про це "Українським новинам" повідомили у Запорізькій міській територіальній виборчій комісії.

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Результати кандидатів у мери:

Володимир Буряк "Єднання" – 59,99%, 101 765 голосів,

Валерій Прозапас "Європейська солідарність" – 11,39%, 19 402 голосів,

Віталій Тишечко "Слуга народу" – 11,39%, 19 334 голосів,

Олеся Крамаренко "За майбутнє" – 5357 голосів,

Віталій Рябцев "Батьківщина" – 5 145 голосів,

Інші кандидати набрали менше 5 тисяч голосів. До слова, всього за посаду мера Запоріжжя змагались 10 кандидатів.

Зауважимо, Буряк очолить Запоріжжя вдруге. Детальніше про політика читайте тут.

Які партії проходять до міської та обласної рад наразі невідомо. Однак, за результатами екзитполів, до міської ради увійдуть 4 політсили. Зокрема, "Єднання", "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська Солідарність".