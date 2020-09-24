Хто балотується в мери Запоріжжя: список кандидатів
Запоріжжя, як й інші українські міста, готується до чергових місцевих виборів, на яких зокрема обиратимуть мера міста. Боротьбу чинному міському голові Володимиру Буряку готуються нав'язати "слуга народу" Віталій Тишечко й кандидат від "Батьківщини" Володимир Кальцев.
Детальніше про кандидатів у мери Запоріжжя розповідає 24 канал.
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Хто заявив про намір балотуватися:
- Володимир Буряк ("Партія Володимира Буряка "Єднання"),
- Віталій Тишечко ("Слуга народу"),
- Віталій Рябцев ("Батьківщина"),
- Валерій Прозапас ("Європейська солідарність"),
- Денис Тарасов (підтримують кілька партій),
- Олеся Крамаренко ("За майбутнє"),
- Юрій Ружин ("Радикальна партія Олега Ляшка"),
- Віталіна Яковлева ("Партія Шарія"),
- Елла Слепян ("Наш край").
Володимир Буряк
Чинний мер Запоріжжя й найбільш рейтинговий кандидат. Він очолює Запорізьку міську раду з 2015 року. До цього працював головним інженером "Запоріжсталі". На підприємстві працював з далекого 1987 року.
У 2019 році пробував балотуватися у Верховну Раду разом з "Опозиційним блоком". Та в парламент партія не пройшла, а отже "за бортом" залишився й Буряк, який 8 у списку.
На початку 2020 року він заявив про створення власної "Партії Володимира Буряка "Єднання". Саме від неї він і йде на вибори.
Віталій Тишечко
Владну партію "Слуга народу" на виборах представить заступник голови Запорізького ОДА Віталій Тишечко. До приходу в політику працював у компанії "Мотор Січ".
Віталій Рябцев
"Батьківщина" на виборах у Запоріжжі висуває свого депутата з міської ради. Раніше Віталій Рябцев балотувався в парламент, але програв "слузі народу" Романові Сосі.
Валерій Прозапас
Бізнесмен і колишній військовий став представником "Європейської солідарності" на цих виборах. У складі 92 ОМБр брав участь у бойових діях в зоні АТО.
У нього схожа історія з Віталієм Рябцевим – у 2019 році Валерій Прозапас балотувався у Верховну Раду, але програв вибори. На цьому окрузі виграв "слуга народу" Євген Шевченко.
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Денис Тарасов
Він представляє "Об'єднання демократичних сил Запоріжжя". Його підтримали "Голос", "Народний рух України", "Сила людей" і "Демократична сокира".
Денис Тарасова працює в юридичній сфері. Він раніше був слідчим, юридичним консультантом й адвокатом.
Олеся Крамаренко
Журналістка й громадська активістка балотуватиметься в мери Запоріжжя від політичної партії "За майбутнє". Партія стверджує, що саме Олеся Крамаренко змусила міську владу купити мобільну еколабораторію для Запоріжжя.
Юрій Ружин
Це місцевий бізнесмен і керівник ГО "Хортицький полк". Нині працює депутатом Запорізької обласної ради від "Радикальної партії Ляшка"), від якої і планує балотуватися в мерію.
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Елла Слепян
Це перша заступниця голови Запорізької обласної держадміністрації, яка в період червня – вересня 2019 року виконувала обов'язки очільниці ОДА. За освітою Слепян – економістка.
У Запорізьку ОДА вона прийшла ще у 2002 році з міськради. Загалом вже понад 25 років працює на різних посадах в запорізьких ОДА й міськраді, а також в органах державної фіскальної служби.
Володимир Кальцев
Сам Кальцев і партія "Опозиційна платформа – За життя" про його балотування не заявляли. Натомість про це вже давно писали місцеві ЗМІ. Володимир Кальцев нині є депутатом Верховної Ради від ОПЗЖ.
Втім не виключено, що партія вирішить підтримати чинного мера Володимира Буряка. Схожа ситуація з депутатом облради від "Опозиційного блоку" Єгором Семенковим.