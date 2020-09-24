Запоріжжя, як й інші українські міста, готується до чергових місцевих виборів, на яких зокрема обиратимуть мера міста. Боротьбу чинному міському голові Володимиру Буряку готуються нав'язати "слуга народу" Віталій Тишечко й кандидат від "Батьківщини" Володимир Кальцев.

Детальніше про кандидатів у мери Запоріжжя розповідає 24 канал.

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Хто заявив про намір балотуватися:

Володимир Буряк ("Партія Володимира Буряка "Єднання"),

Віталій Тишечко ("Слуга народу"),

Віталій Рябцев ("Батьківщина"),

Валерій Прозапас ("Європейська солідарність"),

Денис Тарасов (підтримують кілька партій),

Олеся Крамаренко ("За майбутнє"),

Юрій Ружин ("Радикальна партія Олега Ляшка"),

Віталіна Яковлева ("Партія Шарія"),

Елла Слепян ("Наш край").

Володимир Буряк

Чинний мер Запоріжжя й найбільш рейтинговий кандидат. Він очолює Запорізьку міську раду з 2015 року. До цього працював головним інженером "Запоріжсталі". На підприємстві працював з далекого 1987 року.

У 2019 році пробував балотуватися у Верховну Раду разом з "Опозиційним блоком". Та в парламент партія не пройшла, а отже "за бортом" залишився й Буряк, який 8 у списку.

На початку 2020 року він заявив про створення власної "Партії Володимира Буряка "Єднання". Саме від неї він і йде на вибори.

Віталій Тишечко

Владну партію "Слуга народу" на виборах представить заступник голови Запорізького ОДА Віталій Тишечко. До приходу в політику працював у компанії "Мотор Січ".

Віталій Рябцев

"Батьківщина" на виборах у Запоріжжі висуває свого депутата з міської ради. Раніше Віталій Рябцев балотувався в парламент, але програв "слузі народу" Романові Сосі.

Валерій Прозапас

Бізнесмен і колишній військовий став представником "Європейської солідарності" на цих виборах. У складі 92 ОМБр брав участь у бойових діях в зоні АТО.

У нього схожа історія з Віталієм Рябцевим – у 2019 році Валерій Прозапас балотувався у Верховну Раду, але програв вибори. На цьому окрузі виграв "слуга народу" Євген Шевченко.

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Денис Тарасов

Він представляє "Об'єднання демократичних сил Запоріжжя". Його підтримали "Голос", "Народний рух України", "Сила людей" і "Демократична сокира".

Денис Тарасова працює в юридичній сфері. Він раніше був слідчим, юридичним консультантом й адвокатом.

Олеся Крамаренко

Журналістка й громадська активістка балотуватиметься в мери Запоріжжя від політичної партії "За майбутнє". Партія стверджує, що саме Олеся Крамаренко змусила міську владу купити мобільну еколабораторію для Запоріжжя.

Юрій Ружин

Це місцевий бізнесмен і керівник ГО "Хортицький полк". Нині працює депутатом Запорізької обласної ради від "Радикальної партії Ляшка"), від якої і планує балотуватися в мерію.

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Елла Слепян

Це перша заступниця голови Запорізької обласної держадміністрації, яка в період червня – вересня 2019 року виконувала обов'язки очільниці ОДА. За освітою Слепян – економістка.

У Запорізьку ОДА вона прийшла ще у 2002 році з міськради. Загалом вже понад 25 років працює на різних посадах в запорізьких ОДА й міськраді, а також в органах державної фіскальної служби.

Володимир Кальцев

Сам Кальцев і партія "Опозиційна платформа – За життя" про його балотування не заявляли. Натомість про це вже давно писали місцеві ЗМІ. Володимир Кальцев нині є депутатом Верховної Ради від ОПЗЖ.

Втім не виключено, що партія вирішить підтримати чинного мера Володимира Буряка. Схожа ситуація з депутатом облради від "Опозиційного блоку" Єгором Семенковим.

Саме 24 вересня закінчується період подачі заяв на реєстрацію кандидатом у мери. Трохи згодом стане відомий повний список зареєстрованих кандидатів у мери Харкова.