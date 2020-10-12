Найбільш ймовірними кандидатами на посаду мера Миколаєва соціологи називають Олександра Сєнкевича та Тетяну Домбровську. У Херсоні боротьбу за крісло міського голови очолюють Ігор Колихаєв та Володимир Сальдо.

Шанси основних кандидатів на посади мерів і партій, які претендують на потрапляння в міськради Херсона й Миколаєва, оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Про це розповідає 24 канал.

Зверніть увагу Хто балотується в мери Миколаєва: список кандидатів

Миколаїв

Кандидати в мери Миколаєва:

Олександр Сєнкевич – "Пропозиція" – 30,5%;

Тетяна Домбровська – "Слуга народу" – 16,4%;

Владислав Чайка – "Опозиційна платформа – За життя" – 12,6%;

Артем Ільюк – самовисуванець – 10,8% – не балотується;

Юрій Гранатуров – "За майбутнє" – 8,6%;

Ігор Дятлов – "Миколаївці" – 8,5% – не балотується;

Тетяна Кравчук – "Партія Шарія" – 3,9% – не балотується.

Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%.

Тих, хто не визначився, – близько 10%.

Зверніть увагу! Також кандидатами на посаду мера Миколаєва зареєстровані Микола Круглов – "Наш край" та Олександр Садиков – "Миколаївці".

Рейтинг партій до міської ради Миколаєва:

"Слуга народу" – 21,9%;

"Пропозиція" – 21,5%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 17,4%;

"Миколаївці" – 8,5%;

"За майбутнє" – 8,4%;

"Європейська Солідарність" – 6,9%;

"Партія Шарія" – 6,9%;

"Перемога Пальчевського" – 3,3%.

Рейтинги інших політичних сил – нижче 2%.

Не визначились із вибором – близько 11%.

Що відомо про проведене опитування соцгрупи "Рейтинг"? Аудиторія: мешканці Миколаївської області від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю.

Вибіркова сукупність: 1600 респондентів (похибка не більше 2,4%).Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю. Терміни проведення: 11 – 15 вересня 2020 р. Аудиторія: мешканці Миколаївської області від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю.Вибіркова сукупність: 1600 респондентів (похибка не більше 2,4%).Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю. Терміни проведення: 11 – 15 вересня 2020 р.

Херсон

До теми Хто балотується в мери Херсона: список кандидатів

Кандидати в мери Херсона:

Ігор Колихаєв – "Нам тут жити" – 31,2%;

Володимир Сальдо – "Блок Володимира Сальдо"– 23,2%;

Юрій Кирилов – "Слуга народу" – 13,4%;

Михайло Опанащенко – "Опозиційна платформа – За життя" – 8,6%,

Іван Глухов – "Європейська Солідарність" – 5,3%;

Василь Федін – "Херсонці" – 5,3%;

Микола Кононенко – 3,3% – не балотується.

Рейтинг інших – нижчий 3%.

Що відомо про опитування соцгрупи "Рейтинг"? Аудиторія: мешканці Херсона від 18 років і старші.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю.

Вибіркова сукупність: 800 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%.

Терміни проведення: 17 –23 вересня 2020 р.

Рейтинг партій на виборах до міської ради

"Слуга народу" – 17,8%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 14,1%;

"Нам тут жити" – 11,6%;

"Наш край" – 9,4%;

"Батьківщина" – 6,9%;

"Європейська Солідарність" – 5,7%.

Інші партії – 12,4 %.

Коротко про опитування. Проведене "Громадською думкою" з 27 вересня по 4 жовтня 2020 року. Кількість респондентів – 1200. Похибка репрезентативності – 1,9%. Метод – особисте інтерв'ю.





Як відбуватимуться місцеві вибори – 2020 / Інфографіка 24 каналу