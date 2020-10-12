Миколаїв і Херсон: рейтинги партій і кандидатів у мери
Найбільш ймовірними кандидатами на посаду мера Миколаєва соціологи називають Олександра Сєнкевича та Тетяну Домбровську. У Херсоні боротьбу за крісло міського голови очолюють Ігор Колихаєв та Володимир Сальдо.
Шанси основних кандидатів на посади мерів і партій, які претендують на потрапляння в міськради Херсона й Миколаєва, оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Про це розповідає 24 канал.
Зверніть увагу Хто балотується в мери Миколаєва: список кандидатів
Миколаїв
Кандидати в мери Миколаєва:
- Олександр Сєнкевич – "Пропозиція" – 30,5%;
- Тетяна Домбровська – "Слуга народу" – 16,4%;
- Владислав Чайка – "Опозиційна платформа – За життя" – 12,6%;
- Артем Ільюк – самовисуванець – 10,8% – не балотується;
- Юрій Гранатуров – "За майбутнє" – 8,6%;
- Ігор Дятлов – "Миколаївці" – 8,5% – не балотується;
- Тетяна Кравчук – "Партія Шарія" – 3,9% – не балотується.
- Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%.
- Тих, хто не визначився, – близько 10%.
Рейтинг партій до міської ради Миколаєва:
- "Слуга народу" – 21,9%;
- "Пропозиція" – 21,5%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 17,4%;
- "Миколаївці" – 8,5%;
- "За майбутнє" – 8,4%;
- "Європейська Солідарність" – 6,9%;
- "Партія Шарія" – 6,9%;
- "Перемога Пальчевського" – 3,3%.
- Рейтинги інших політичних сил – нижче 2%.
- Не визначились із вибором – близько 11%.
Що відомо про проведене опитування соцгрупи "Рейтинг"?Аудиторія: мешканці Миколаївської області від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю.
Вибіркова сукупність: 1600 респондентів (похибка не більше 2,4%).Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю. Терміни проведення: 11 – 15 вересня 2020 р.
Херсон
До теми Хто балотується в мери Херсона: список кандидатів
Кандидати в мери Херсона:
- Ігор Колихаєв – "Нам тут жити" – 31,2%;
- Володимир Сальдо – "Блок Володимира Сальдо"– 23,2%;
- Юрій Кирилов – "Слуга народу" – 13,4%;
- Михайло Опанащенко – "Опозиційна платформа – За життя" – 8,6%,
- Іван Глухов – "Європейська Солідарність" – 5,3%;
- Василь Федін – "Херсонці" – 5,3%;
- Микола Кононенко – 3,3% – не балотується.
- Рейтинг інших – нижчий 3%.
Що відомо про опитування соцгрупи "Рейтинг"?Аудиторія: мешканці Херсона від 18 років і старші.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю.
Вибіркова сукупність: 800 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%.
Терміни проведення: 17 –23 вересня 2020 р.
Рейтинг партій на виборах до міської ради
- "Слуга народу" – 17,8%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 14,1%;
- "Нам тут жити" – 11,6%;
- "Наш край" – 9,4%;
- "Батьківщина" – 6,9%;
- "Європейська Солідарність" – 5,7%.
- Інші партії – 12,4 %.
Як відбуватимуться місцеві вибори – 2020 / Інфографіка 24 каналу
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