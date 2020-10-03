В 2020 году на должность городского головы ровно баллотируют 15 кандидатов. Именно столько зарегистрировала местная избирательная комиссия. Действующий мэр Владимир Хомко решил не баллотироваться. Поэтому среди главных претендентов на должность – Алексей Муляренко, Олег Осуховский и Юрий Вознюк.

Подробнее о кандидатах в мэры Ровно читайте в материале 24 канала.

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Кто заявил о намерении баллотироваться

Юрий Вознюк – партия "За будущее";

Виталий Герман – партия "Победа Пальчевского";

Роман Денисюк – партия " Голос";

Виталий Коваль – партия "Слуга народа";

Роман Коваль – самовыдвиженец;

Галина Кульчинская – партия ВО "Батькивщина";

Игорь Мичуда – самовыдвиженец;

Алексей Муляренко – партия "Сила и Честь";

Олег Осуховский – партия ВО "Свобода";

Сергей Пандрак – партия "Наш край";

Назарий Полищук – партия "Предложение";

Игорь сухой – партия "Национальный корпус";

Александр Третьяк – партия "Европейская солидарность";

Татьяна Чубай – партия "Успешная Украина";

Виктор Шакирзян – партия "Ровно вместе".

Алексей Муляренко

Это один из основных кандидатов на пост Ровненского мэра. Алексей Муляренко представляет политическую партию "Сила и честь" Игоря Смешко, которая стала одним из открытий парламентских выборов в 2019 году.

До 2010 года Муляренко занимался прежде предпринимательской деятельностью, а уже тогда начал политическую деятельность в рядах "Удара" Виталия Кличко. В 2015 – 2016 годах работал в Ровненском городском совете, сначала депутатом, а затем секретарем. С 2016 по 2019 был председателем Ровненской ОГА.

Юрий Вознюк

Еще один основных претендентов на пост городского головы. Он представляет политическую силу "За будущее" и планирует заменить на посту мэра коллегу по партии Владимира Хомко, который 12 лет руководил городом.

Ранее он уже работал в Ровенском городском совете, представляя политическую силу "Фронт змін". Также дважды был народным депутатом Украины от "Батькивщины" и "Народного фронта".

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Виктор Шакирзян

Представитель политической силы "Равное вместе". На протяжении большей части жизни занимался предпринимательской деятельностью. В 2015 году пошел в политику, но не смог попасть в Ровенский областной совет.

Олег Осуховский

Еще один довольно известный, а соответственно, и рейтинговый кандидат. Осуховский дважды был народным депутатом от "Свободы", от которой и сейчас идет на выборы.

Но гораздо интереснее карьера Олега Осуховского в политике, ведь проводил он ее в ... футболе. Так, именно в футболе. Он был игроком футбольного клуба "Газовик-Скала" из Стрыя, а впоследствии перешел в минифутбол и стал чемпионом Англии.

Виталий Коваль

Действующий председатель Ровенской областной государственной администрации. Виталий Коваль баллотируется от президеннской политсилы "Слуга народа".

Что интересно, еще на парламентских выборах 2019 года он возглавлял штаб Александра Данильчука – представителя "Европейской солидарности", который сейчас возглавляет Ровенский областной совет.

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Роман Денисюк

Еще один предприниматель, который пришел в политику в 2010 году. Сейчас был от политической партии "Голос". С 2010 года работал членом Ровенского городского исполкома, а в 2015 году не смог попасть в Ровенский горсовет.

Виталий Герман

С 2014 года – начальник Управления обеспечения предоставления административных услуг Ровенского городского совета. До этого работал 12 лет юристом в управлении градостроительства и архитектуры городского совета

Заместитель городского головы Ровно, баллотируется от политической силы "Победа Пальчевского".

Роман Коваль

Это врач-травматолог Центральной городской больницы Ровно. Ранее возглавлял городские организации "Конгресса украинских националистов" и "Украинской народной партии", а также областную организацию "Правого сектора". Баллотируется как самовыдвиженец.

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Галина Кульчинская

Представляет партию ВО "Батькивщина". В политике с 2006 года, когда стала депутатом областного совета. С 2009 года и по сегодняшний день работает заместителем городского головы.

Игорь Мичуда

Баллотируется как самовыдвиженец. Долгое время работал в строительной сфере, а с 2015 года работал начальником управления Государственной архитектурно – строительной инспекции в Ровенской области.

В 2019 году его задержали за вымогательство и получение 400 тысяч гривен взятки. Самого Игоря Мичуду считают организатором преступной схемы. Сейчас следствие продолжается.

Сергей Пандрак

Представляет политическую силу "Наш край". Сергей Пандрак в политике с далекого 1990 года, когда впервые стал депутатом горсовета Ровно. Участвовал в АТО, а после обстрела под Счастьем ему ампутировали ногу.

Назарий Полищук

Баллотируется от так называемой партии украинских мэров "Предложение". С 2015 года работает депутатом в Ровенском горсовете, куда был избран от политсилы "Самопомич".

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Игорь Сухий

Баллотируется от партии "Правый сектор", руководителем ячейки которой в Ровенской области он сам и является. Также является членом формирования по охране общественного порядка "Характерник".

Александр Третяк

Ректор Ровенской духовной семинарии с 2011 года. Тогда стал самым молодым в Украине ректором. С 2014 года занимался волонтерской деятельностью на востоке страны. Баллотируется от "Европейской солидарности".

Татьяна Чубай

Баллотируется от политсилы "Успешная Украина". С 2015 года работает депутатом горсовета от "Свободы". Также ведет предпринимательскую деятельность.

Почему не баллотируется действующий мэр

Одной из неожиданностей этих выборов стало то, что Владимир Хомко, возглавлявший город на протяжении 12 лет, решил больше не баллотироваться в мэры.

Казалось бы, он просто устал и решил отдохнуть. Впрочем он возглавил избирательный список партии "За будущее" в городской совет. А в мэры от партии баллотируется Юрий Вознюк.

Местные СМИ пишут, что Хомко одобрил такое решение, ведь прекрасно осознавал, что во втором туре выборов проигрывает любому из конкурентов. Но сам пока еще действующий мэр объясняет: ему хватает и 12 лет на посту городского главы.