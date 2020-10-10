У Житомирі перед місцевими виборами мер Сергій Сухомлин готується до конкуренції з боку Віктора Євдокимова. У Луцьку головними претендентами є Ігор Поліщук і Роман Бондарук. А в Рівному за крісло мера поборються Віктор Шакирзян й Олексій Муляренко. Найчастіше тут підтримують партії "За майбутнє", "Пропозиція" і "Слуга народу".

Про кандидатів у депутати міських рад і на посади мерів Рівного, Луцька й Житомира розповідає 24 канал.

До речі Хто балотується в мери Житомира: коротко про кандидатів

Житомир

Рейтинг кандидатів у мери Житомира:

Сергій Сухомлин – 64%,

Віктор Євдокимов – 6,9%,

Олена Розенблат – 6,1%,

Наталія Леонченко – 5,9%,

Людмила Зубко – 4,2%.

Рейтинг інших – нижчий 3%. Однак близько 10% опитаних ще не визначились за кого голосуватимуть. Згідно з дослідженням, 64% жителів Житомира задоволені роботою чинного міського голови, 28% – протилежної думки.

Рейтинг партій, що балотуються до міськради Житомира:

"Пропозиція" – 39,7%,

"Слуга народу" – 14,5%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%,

"Батьківщина" – 9,3%,

"Європейська Солідарність" – 7,7%,

"Радикальна партія" – 4,7%.

Рейтинг інших політичних сил нижчий, ніж 3%. Не визначилися – близько 12% містян. До слова, діяльністю міської ради задоволена менша частина жителів Житомира – 43%, водночас не задоволені 38% людей.