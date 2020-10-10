У Житомирі перед місцевими виборами мер Сергій Сухомлин готується до конкуренції з боку Віктора Євдокимова. У Луцьку головними претендентами є Ігор Поліщук і Роман Бондарук. А в Рівному за крісло мера поборються Віктор Шакирзян й Олексій Муляренко. Найчастіше тут підтримують партії "За майбутнє", "Пропозиція" і "Слуга народу".
Про кандидатів у депутати міських рад і на посади мерів Рівного, Луцька й Житомира розповідає
24 канал.
До речі
Хто балотується в мери Житомира: коротко про кандидатів Житомир
Рейтинг кандидатів у мери Житомира:
Сергій Сухомлин – 64%,
Віктор Євдокимов – 6,9%,
Олена Розенблат – 6,1%,
Наталія Леонченко – 5,9%,
Людмила Зубко – 4,2%.
Рейтинг інших – нижчий 3%. Однак близько 10% опитаних ще не визначились за кого голосуватимуть. Згідно з дослідженням, 64% жителів Житомира задоволені роботою чинного міського голови, 28% – протилежної думки.
Рейтинг партій, що балотуються до міськради Житомира:
"Пропозиція" – 39,7%,
"Слуга народу" – 14,5%,
"Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%,
"Батьківщина" – 9,3%,
"Європейська Солідарність" – 7,7%,
"Радикальна партія" – 4,7%.
Рейтинг інших політичних сил нижчий, ніж 3%. Не визначилися – близько 12% містян. До слова, діяльністю міської ради задоволена менша частина жителів Житомира – 43%, водночас не задоволені 38% людей.
Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" протягом 13 – 17 серпня 2020 року. Аудиторія: жителі Житомира від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 800 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%.
Луцьк
Рейтинг кандидатів у мери Луцька:
Ігор Поліщук від партії "За майбутнє" – 39,5%,
Роман Бондарук від "Слуги народу" – 10,7%,
Юлія Вусенко від "Європейської Солідарності" – 10,5%,
Богдан Шиба від "Голос" – 9,9%,
Алла Наточій від руху "Свідомі" – 9,1%,
Микола Федик від "Свободи" – 4,9%,
Ірина Чебелюк від "Батьківщини" – 4,5 %.
Не визначились за кого голосуватимуть близько 18 – 19% опитаних. До слова, 69% волинян зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах, ще близько 20% – вагаються, 10% – малоймовірно, що голосуватимуть.
До речі
Хто балотується в мери Луцька: список кандидатів Рейтинг партій, що балотуються до міськради Луцька:
"За майбутнє" – 30,4%,
"Європейська Солідарність" – 14,7%,
громадський рух "Свідомі" – 13,8%,
"Слуга народу" – 9,1%,
"Свобода" – 6,4%,
"Батьківщина" – 6,2%.
Рейтинг інших політичних сил становить нижче 4%. Однак близько 13% жителів Луцька не визначились, кого підтримати на виборах.
Рейтинг партій, що балотуються до облради Луцька:
"За майбутнє" – 37,8%,
"Слуга народу" – 12%,
"Європейська солідарність" – 11,7%,
"Батьківщина" – 9,9%,
"Радикальна партія" – 5,4%,
"Свобода" – 4,3%.
До слова, "Радикальна партія" та "Свобода" опинились на межі прохідного бар'єру. Рейтинг інших партій – нижчий, ніж 4%. Не визначились із вибором – близько 18% волинян.
Опитування провела Соціологічна група "Рейтинг" протягом 10 – 14 вересня 2020 року. Аудиторія: жителі Волинської області від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1,6 тисячі респондентів (похибка не більше 2,4%), у тому числі 638 респондентів – обласний центр (похибка не більше 3,9%). Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face).
Рівне
Рейтинги кандидатів у мери Рівного:
Віктор Шакирзян – 11%,
Олексій Муляренко – 8,2, т
Олегом Осуховським – 6,7%.
Святослав Євтушенко – 4,9%,
Юрій Вознюк – 4,7%,
Віталій Коваль – 3,7%.
Рейтинг інших кандидатів становить менше 3%. До речі, 36% жителів Рівного зазначили, що їм важко відповісти, за кого голосуватимуть, ще 9,3% – викреслять всіх, а 8% людей не планують йти на вибори.
До теми
Хто балотується в мери Рівного: список кандидатів
Дослідження провела компанія RTS ("Роботизовані телесистеми") протягом 5 – 6 вересня. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю, на основі бази верифікованих мобільних телефонних номерів. Було опитано 1,5 тисячі жителів Рівного. Статистична похибка: +/- 2,8%.
Рейтинги партій, що балотуються до міськради Рівного:
"Рівне разом" – 21,3%.
"Слуга народу" – 18,5%,
"Європейська Солідарність" – 11,6%,
"Батьківщина" – 9,4%,
"За Майбутнє" – 6,5%,
"Свобода" – 5,7%,
"Сила і честь" – 5,1%,
"Наш край" – 4,5%.
Дослідження провів соціологічний центр "Громадська думка" з 28 по 30 вересня методом особистого інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 1,2 тисячі людей у віці від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення регіону за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки для одновимірних вимірювань при ймовірності 0,95 в цілому не перевищує 1,9%. Всі наведені дані округлені до десятих. Контроль якості: 100% контроль на логіку заповнення; 30% телефонний контроль; 10% адресний контроль.
Рейтинги партій, що балотуються до облради Рівного:
"Слуга народу" – 18,7,
"Європейська Солідарність" – 14,9,
"Батьківщина" – 10,6,
"Свобода" – 7,3,
"Голос" – 6,8,
"Сила і честь" – 6,1,
"За майбутнє" – 5,7,
"Наш край" – 5,1,
За інші партії готові проголосувати 8,3% виборців, проти всіх – 5,3% жителів Рівненщини. Не мають наміру голосувати 5,2%.
Дослідження провів соціологічний центр "Громадська думка" з 28 вересня по 3 жовтня методом особистого інтерв'ю "обличчям до обличчя за місцем проживання респондентів з урахуванням поділу Рівненської області на райони, міські, селищні та сільські об'єднані територіальні громади від 17 липня 2020 року. Було опитано 2,4 тисячі респондентів у віці від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення регіону за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки для одновимірних вимірювань при ймовірності 0,95 в цілому не перевищує 1,9%. Всі наведені дані округлені до десятих. Контроль якості: 100% контроль на логіку заповнення; 30% телефонний контроль; 10% адресний контроль.