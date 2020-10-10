Івано-Франківськ і Тернопіль: рейтинги партій і кандидатів у мери
До місцевих виборів в Україні залишається трохи більш, ніж два тижні. Які шанси у чинних мерів Івано-Франківська та Тернополя зберегти посаду, а також які політичні партії мають найбільшу підтримку в цих містах, читайте у матеріалі 24 каналу.
Івано-Франківськ
Рейтинг кандидатів у мери Івано-Франківська:
За результатами дослідження "Рейтингу", проведеного на початку серпня, серед кандидатів на мера лідером у рейтингу є чинний міський голова.
Цікаво Хто балотується в мери Івано-Франківська: список кандидатів
- Руслан Марцінків – 88,0% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах;
- Олександр Шевченко – 4,8%;
- Петро Шкутяк – 1,4%;
- Андрій Корнієнко – 1,1%;
- рейтинг інших – нижче 1%;
- тих, хто не визначився, – приблизно 6%.
Варто відзначити, що дізнавалися про політичні вподобання людей ще до офіційної реєстрації кандидатів, тому тепер результати можуть дещо відрізнятися.
Рейтинг партій до міської ради:
Опитування щодо політичних вподобань жителів Івано-Франківська впродовж 27 – 29 вересня провели соціологи "Громадської думки".
- "Свобода" – 30,7%;
- "Слуга народу" – 10,1%;
- "Європейська солідарність" – 9,7%;
- "Батьківщина" – 5,6%;
- "Голос" – 5,1%;
- "Наш Край" – 5,0%.
Тернопіль
Рейтинг кандидатів у мери Тернополя:
Серед кандидатів у мери міста лідерську позицію займає Сергій Надал ("Свобода"). Рейтинги його опонентів відчутно нижчі. Про це свідчать результати дослідження "Рейтингу", яке провели 24 вересня.
Читайте також Хто балотується в мери Тернополя: список кандидатів
- Сергій Надал – 75,6% серед тих, хто визначився і прийде на вибори;
- Віктор Овчарук – 5,4%;
- Іван Сорокаліт – 5,1%;
- Віктор Гевко – 4,6;
- Леонід Бицюра – 3,7%;
- Ірина Яремчук – 3,3%;
- рейтинги інших кандидатів нижчі від 1%;
- не визначились за кого голосуватимуть – приблизно 9% опитаних.
Рейтинг партій до міської ради
Про політичні симпатії тернополян свідчать результати опитування "Громадської думки", проведеного протягом 23 – 25 вересня.
- "Європейська солідарність" – 17,5%;
- "Свобода" – 14,3%;
- "Слуга народу" – 13,1%;
- "Порядок. Відповідальність. Справедливість" – 8,9%;
- "За Майбутнє" – 7,2%;
- "Батьківщина" – 6,7%;
- "Наш Край" – 5,5%;
- "Довіра" – 5,1%.