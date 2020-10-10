До місцевих виборів в Україні залишається трохи більш, ніж два тижні. Які шанси у чинних мерів Івано-Франківська та Тернополя зберегти посаду, а також які політичні партії мають найбільшу підтримку в цих містах, читайте у матеріалі 24 каналу.

Івано-Франківськ

Рейтинг кандидатів у мери Івано-Франківська:

За результатами дослідження "Рейтингу", проведеного на початку серпня, серед кандидатів на мера лідером у рейтингу є чинний міський голова.

Цікаво Хто балотується в мери Івано-Франківська: список кандидатів

Руслан Марцінків – 88,0% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах;

Олександр Шевченко – 4,8%;

Петро Шкутяк – 1,4%;

Андрій Корнієнко – 1,1%;

рейтинг інших – нижче 1%;

тих, хто не визначився, – приблизно 6%.

Варто відзначити, що дізнавалися про політичні вподобання людей ще до офіційної реєстрації кандидатів, тому тепер результати можуть дещо відрізнятися.

Рейтинг партій до міської ради:

Опитування щодо політичних вподобань жителів Івано-Франківська впродовж 27 – 29 вересня провели соціологи "Громадської думки".

"Свобода" – 30,7%;

"Слуга народу" – 10,1%;

"Європейська солідарність" – 9,7%;

"Батьківщина" – 5,6%;

"Голос" – 5,1%;

"Наш Край" – 5,0%.

Тернопіль

Рейтинг кандидатів у мери Тернополя:

Серед кандидатів у мери міста лідерську позицію займає Сергій Надал ("Свобода"). Рейтинги його опонентів відчутно нижчі. Про це свідчать результати дослідження "Рейтингу", яке провели 24 вересня.

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Сергій Надал – 75,6% серед тих, хто визначився і прийде на вибори;

Віктор Овчарук – 5,4%;

Іван Сорокаліт – 5,1%;

Віктор Гевко – 4,6;

Леонід Бицюра – 3,7%;

Ірина Яремчук – 3,3%;

рейтинги інших кандидатів нижчі від 1%;

не визначились за кого голосуватимуть – приблизно 9% опитаних.

Рейтинг партій до міської ради

Про політичні симпатії тернополян свідчать результати опитування "Громадської думки", проведеного протягом 23 – 25 вересня.

"Європейська солідарність" – 17,5%;

"Свобода" – 14,3%;

"Слуга народу" – 13,1%;

"Порядок. Відповідальність. Справедливість" – 8,9%;

"За Майбутнє" – 7,2%;

"Батьківщина" – 6,7%;

"Наш Край" – 5,5%;

"Довіра" – 5,1%.