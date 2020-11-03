Территориальная избирательная комиссия Ужгорода подсчитала 100% голосов избирателей на местных выборах. Во втором туре за кресло мэра будут бороться действующий глава города Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей. В городской совет прошли 6 политических партий.

Такие данные обнародовала ТИК Ужгорода. Разница между кандидатами-лидерами в мэры Ужгорода составляет почти 2 тысячи голосов, пишет 24 канал.

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Результаты кандидатов в мэры Ужгорода:

Богдан Андреев – 9 158 голосов (25,41 %);

Виктор Щадей – 6 485 голосов (17,91 %);

Сергей Ратушняк – 5 309 голосов;

Павел Чучка – 2 261 голос;

Олексанр Билак – 1 778 голосов.

Второй тур голосования за мэра Ужгорода состоится 22 ноября.

Какие партии проходят в городской совет

"Батькивщина" – 12,57 голосов избирателей,

"Слуга народа" – 11,53%,

"Родное Закарпатье" – 8,33%,

ОПЗЖ – 8,24%,

"Европейская Солидарность" – 8,06%,

"Партия твоего города" – 7,47.

В городском совете Ужгорода теперь будут работать 8 депутатов от "Батькивщины", 8 – от "Слуги народа", по 6 от ОПЗЖ и "ЕС" и 5 от "Партии твоего города".