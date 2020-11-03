Результаты местных выборов в Ужгороде: кто прошел во 2 тур и городской совет
Территориальная избирательная комиссия Ужгорода подсчитала 100% голосов избирателей на местных выборах. Во втором туре за кресло мэра будут бороться действующий глава города Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей. В городской совет прошли 6 политических партий.
Такие данные обнародовала ТИК Ужгорода. Разница между кандидатами-лидерами в мэры Ужгорода составляет почти 2 тысячи голосов, пишет 24 канал.
Читайте также ЦИК опубликовала данные местных выборов в Украине: есть результаты 212 местных советов
Результаты кандидатов в мэры Ужгорода:
- Богдан Андреев – 9 158 голосов (25,41 %);
- Виктор Щадей – 6 485 голосов (17,91 %);
- Сергей Ратушняк – 5 309 голосов;
- Павел Чучка – 2 261 голос;
- Олексанр Билак – 1 778 голосов.
Второй тур голосования за мэра Ужгорода состоится 22 ноября.
Какие партии проходят в городской совет
- "Батькивщина" – 12,57 голосов избирателей,
- "Слуга народа" – 11,53%,
- "Родное Закарпатье" – 8,33%,
- ОПЗЖ – 8,24%,
- "Европейская Солидарность" – 8,06%,
- "Партия твоего города" – 7,47.
В городском совете Ужгорода теперь будут работать 8 депутатов от "Батькивщины", 8 – от "Слуги народа", по 6 от ОПЗЖ и "ЕС" и 5 от "Партии твоего города".
Поделиться новостью