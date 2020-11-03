Територіальна виборча комісія Ужгорода підрахувала 100% голосів виборців на місцевих виборах. У другому турі за мерське крісло змагатимуться чинний голова міста Богдан Андріїв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей. До міської ради пройшли 6 політичних партій.

Такі дані оприлюднила ТВК Ужгорода. Різниця між кандидатами-лідерами у мери Ужгорода становить майже 2 тисячі голосів, пише 24 канал.

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Результати кандидатів у мери Ужгорода:

Богдан Андріїв – 9 158 голосів (25,41 %);

Віктор Щадей – 6 485 голосів (17,91 %);

Сергій Ратушняк – 5 309 голосів;

Павло Чучка – 2 261 голос;

Олексанр Білак – 1 778 голосів.

Другий тур голосування за мера Ужгорода відбудеться 22 листопада.

Які партії проходять в міську раду