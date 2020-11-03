Результати місцевих виборів в Ужгороді: хто пройшов у 2 тур та міську раду
Територіальна виборча комісія Ужгорода підрахувала 100% голосів виборців на місцевих виборах. У другому турі за мерське крісло змагатимуться чинний голова міста Богдан Андріїв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей. До міської ради пройшли 6 політичних партій.
Такі дані оприлюднила ТВК Ужгорода. Різниця між кандидатами-лідерами у мери Ужгорода становить майже 2 тисячі голосів, пише 24 канал.
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Результати кандидатів у мери Ужгорода:
- Богдан Андріїв – 9 158 голосів (25,41 %);
- Віктор Щадей – 6 485 голосів (17,91 %);
- Сергій Ратушняк – 5 309 голосів;
- Павло Чучка – 2 261 голос;
- Олексанр Білак – 1 778 голосів.
Другий тур голосування за мера Ужгорода відбудеться 22 листопада.
Які партії проходять в міську раду
- "Батьківщина" – 12,57 голосів виборців,
- "Слуга народу" – 11,53%,
- "Рідне Закарпаття" – 8,33%,
- ОПЗЖ – 8,24%,
- "Європейська Солідарність" – 8,06%,
- "Партія твого міста" – 7,47.
У міській раді Ужгорода тепер працюватимуть 8 депутатів від "Батьківщини", 8 – від "Слуги народу", по 6 від ОПЗЖ та "ЄС" та 5 від "Партії твого міста".
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