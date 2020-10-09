Рейтинги кандидатів і партій у Чернівцях й Ужгороді / 24 канал

До місцевих виборів залишається все менше часу. Тим часом мер Чернівців Олексій Каспрук готується до боротьби з Віталієм Михайлішиним. А ужгородський мер Богдан Андріїв побореться з Віктором Щадеєм. Найчастіше в цих регіонах підтримують "Слугу народу" і "Європейську солідарність".