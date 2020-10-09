Ужгород і Чернівці: рейтинги партій і кандидатів у мери
До місцевих виборів залишається все менше часу. Тим часом мер Чернівців Олексій Каспрук готується до боротьби з Віталієм Михайлішиним. А ужгородський мер Богдан Андріїв побореться з Віктором Щадеєм. Найчастіше в цих регіонах підтримують "Слугу народу" і "Європейську солідарність".
Про рейтинги партій і кандидатів у мери Ужгорода й Чернівців розповідає 24 канал.
Цікаво Хто балотується в мери Чернівців: список кандидатів
Чернівці
Рейтинг кандидатів у мери Чернівців:
- Віталій Михайлішин ("Рідне місто") – 22,1%;
- Олексій Каспрук ("Пропозиція"), чинний, але відсторонений мер – 18,9%;
- Микола Федорук ("Партія чернівчан"), не балотується – 15,0%;
- Роман Клічук ("Єдина альтернатива") – 11,0%;
- Віталій Другановський ("Слуга народу") – 10,2%;
- Василь Максимюк ("Європейська Солідарність") – 4,3%;
- Михайло Яринич ("Народний контроль") – 3,5%;
- Любов Сорохан ("Батьківщина") – 2,9%;
- Олександр Болтунов ("Опоптлатформа – За життя"), не балотується – 2,1%;
- Олексій Попович ("Голос"), не балотується – 1,6%.
Решта кандидатів, яких вже зареєструвала виборча комісія набрали менше як 1% частки електоральних симпатій.
Рейтинги партій-кандидатів у міську раду Чернівців:
- "Слуга народу" – 14,2%;
- "Рідне місто" – 12,2%;
- "Єдина альтернатива" – 10,7%;
- "Партія чернівчан" – 10,6%;
- "Європейська Солідарність" – 9,0%;
- "Пропозиція" – 8,2%;
- "Батьківщина" – 7,0%;
- "Опоплатформа – За життя" – 4,7%;
- "Голос" – 3,0%;
- "За майбутнє" – 2,6%;
- "Народний контроль" – 2,5%;
- "Сила і честь" – 2,1%;
- "Перемога Пальчевського" – 2,0%;
- "Радикальна партія" – 2,0%.
Решта політичних сил набирають менше як 2%. Таким чином у Чернівецьку міськраду мають усі шанси пройти одразу 7 політичних сил. "ОПЗЖ" перебуває на межі прохідного бар'єру, а "Голос", "За майбутнє" і "Народний контроль" – у межах статистичної похибки.
Рейтинги партій-кандидатів у Чернівецьку облраду:
- "Слуга народу" – 18,7%;
- "Рідне місто" – 11,9%;
- "Європейська Солідарність" – 10,5%;
- "Є Альтернатива" – 9,8%;
- "Батьківщина" – 9,3%;
- "Партія чернівчан" – 7,4%;
- "Наш край" – 6,5%;
- "Команда Михайлішина" – 5,3%.
Зверніть увагу Хто балотується в мери Ужгорода: список кандидатів
Ужгород
Рейтинги кандидатів у мери Ужгорода:
- Богдан Андріїв (самовисуванець), чинний мер – 19,6%;
- Віктор Щадей ("Слуга народу") – 17,5%;
- Сергій Ратушняк (самовисуванець) – 12,1%;
- Роберт Горват, не балотується – 11,2%;
- Андрій Погорелов ("Опоплатформа – За життя") – 4,8%;
- Володимир Чубірко, не балотується – 4,7%;
- Андрій Півень, не балотується – 4,1%;
- Олександр Білак ("Рідний дім") – 3,7%;
- Віктор Петров ("Команда Андрія Балоги") – 3,3%.
Решта кандидатів набирають менше як 1%.
Рейтинги партій-кандидатів у міську раду Ужгорода:
- "Слуга народу" – 21,8%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 12,4%;
- "Європейська Солідарність" – 12,1%;
- "Наш край" – 6,5%;
- "Батьківщина" – 5,8%;
- "Рідне Закарпаття" – 5,2%;
- інші партії – 14,9%.
Рейтинги партій-кандидатів у Закарпатську облраду:
- "Рідне закарпаття" – 17,7%;
- "Слуга народу" – 13,7%;
- "Батьківщина" – 6,9%;
- "Опоплатформа – За життя" – 6,8%;
- "Наш край" – 6,3%;
- "Європейська Солідарність" – 5,9%;
- "Команда Андрія Балоги" – 5,4%;
- "Партія угорців України" – 5,2%;
- інші партії – 10,3%.