Сейчас в Черновцах нет действующего городского головы, поскольку экс-мэра Алексея Каспрука отстранили от должности. В то же время он поборется за кресло главы горсовета с Виталием Другановским из "Слуги народа", а также Василием Максимюком из "Европейской солидарности".

Подробнее о кандидатах в мэры Черновцов читайте в материале 24 канала.

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Кого уже зарегистрировали кандидатом в мэры

Александр Фищук – самовыдвиженец;

Галина Жук – самовыдвиженка;

Михаил Ярынич – "Народный контроль";

Василий Дутчак – "Наш край".

Роман Кличук – "Единственная Альтернатива";

Владимир Дидух-Кобзарь – самовыдвиженец;

Василий Максимюк – "Европейская Солидарность";

Илья Хочь – самовыдвиженец;

Юрий Ковалец – самовыдвиженец;

Алексей Каспрук – "Пропозиция";

Юрий Бурега – "Батькывщина";

Руслан Цаплюк – "Сила и честь";

Виталий Другановский – "Слуга народа";

Сергей Качмарский – "Побратимы Украины";

Василий Продан – "Родной город";

Виталий Михайлишин – "Команда Михайлишина".

Алексей Каспрук

Каспрук в 2010 году был депутатом Черновицкого городского совета и председателем областной организации партии "Фронт змин".

Отметим, что Каспрук будет баллотироваться на должность городского головы в третий раз. Ранее он уже был мэром, однако в 2018 году депутаты Черновицкого городского совета отстранили Каспрука от должности городского головы. Обосновали это тем, что якобы чиновник не сформировал должным образом исполком, не проводил конкурсы на должности руководителей управлений и департаментов, а при его руководстве не выполняли решения депутатов.

Поэтому полномочия мэра в Черновцах в дальнейшем выполнял секретарь горсовета Василий Продан. На своей странице в фейсбук Каспрук написал, что вместе с командой идет на местные выборы в 2020 году. Будет баллотироваться от партии "Пропозиция".

Василий Продан

Именно Василий Продан инициировал отстранение Каспрука от должности мэра. Сейчас исполняет обязанности городского головы Черновцов и планирует баллотироваться на пост в 2020 году.

Продан был депутатом Черновицкого городского совета в 2015 году, а затем занимал должность секретаря.



Василий Продан / Фото из фейсбука Василия Продана

Александр Фищук

Фищук с 2005 года возглавлял Государственную налоговую инспекцию в Черновицкой области. В 2011 суд отстранил его от должности, однако впоследствии чиновника восстановили.

Фищук был народным депутатом Украины 7 созыва от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Также был председателем Черновицкой ОГА с 2015 по ноябрь 2018 года.



Александр Фищук / Фото "Черновицкого луча"

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Виталий Другановский

Другановский возглавляет областную организацию партии"Слуга народа". Именно Другановского партия выдвинула кандидатом на должность городского головы.

В начале 2000 годов работал в управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Черновицкой области. Однако после 2007 года начал заниматься бизнесом.

Виталий Михайлишин

Согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", Михайлишин лидирует в рейтинге среди кандидатов на должность городского головы. Сейчас мужчина является депутатом городского совета. Ранее был секретарем, а с 2011 по 2014 год исполнял обязанности городского головы.

Виталий Михайлишин / Фейсбук-страница Виталия Михайлишина

Галина Жук

Самовыдвиженка Жук раньше была банкиром. Однако на парламентских выборах в 2019 году балотировалась в народные депутаты от партии "Сила и честь" через мажоритарный 201 округ. Тогда кандидат заняла 11 место, набрав чуть менее 3% голосов.

Николай Федорук

Федорук в течение 17 лет занимал должность городского головы Черновцов. Однако в 2012 году решил пойти в большую политику и стал депутатом Верховной Рады 7 созыва от ВО "Батькивщина" по 201 округу как беспартийный. Также был нардепом 8 созыва от "Народного Фронта". В 2019 году Федорук тоже балотировался в Раду по тому же округу как беспартийный.

Михаил Ярынич

Ярынич балотируется на пост мэра от партии "Народный контроль". В 2015 году был избран депутатом Черновицкого городского совета, а в 2019 – балотировался в Верховную как мажоритарщик.

По специальности медик. Работал заместителем главного врача в частной клинике Черновцов.

Василий Дутчак

Дутчак идет на выборы от партии "Наш край". Ранее был депутатом Черновицкого совета, а также возглавлял областную организацию "Партии регионов".

Роман Кличук

Кличук является частным предпринимателем. Баллотируется на должность мэра Черновцов от партии "Единственная Альтернатива". Кличук является владельцем ряда ресторанов, пабов и других заведений питания в Черновцах. С 1998 года является гендиректором дистрибуционной компании "РОМА". Компания является лидером в сфере продажи алкогольных, безалкогольных напитков и кондитерских изделий в западных областях Украины.

Раньше уже был в политике. С 2006 по 2010 год был депутатом Черновицкого городского совета от фракции "Батькивщина".

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Василий Максимюк

Максимюк баллотируется на пост мэра от "Европейской солидарности". В 2010 году тоже был кандидатом в мэры, а в 2015 году его избрали депутатом Черновицкого городского совета от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Максимюк – предприниматель, около 11 лет он возглавлял "Буковинский" рынок, а также исполнял обязанности директора Калиновского рынка. В 2014 году полтора месяца воевал на Донбассе.

Владимир Дидух-Кобзарь

Дидух-Кобзарь в 2019 году балотировался по мажоритарке в парламент. Принадлежит к общественной организации "Слуга народа", однако на пост мэра баллотируется как самовыдвиженец.

Илья Хочь

Хочь был депутатом Черновицкого городского совета. Мужчина является почетным консулом Латвийской Республики в Черновицкой области. Ранее занимал должность директора Черновицкого областного благотворительного фонда "Хесед Шушана".

Юрий Ковалец

Самовыдвиженец Ковалец является активистом. Он возглавляет общественную организацию "Никто кроме нас".

Юрий Бурега

Ранее Бурдега был председателем Садгорского районного совета.

В 2014 политик году баллотировался в Верховную Раду от "Батькивщины" по мажоритарному округу. В 2015 году стал депутатом Черновицкого городского совета. В августе 2020 года Бурегу назначили заместителем городского головы города.

Руслан Цаплюк

Цаплюк баллотируется на пост от партии "Сила и честь". Является владельцем гостинично-ресторанного комплекса "Мрия" В Черновцах. В 2014 году участвовал в парламентских выборах.

Имеет медицинское образование. Ранее работал врачом-травматологом в Черновицкой областной больнице скорой помощи.

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Сергей Качмарский

Качмарский идет на местные выборы от партии "Побратимы Украины". В Черновцах мужчина известен как активист. Также Качмарский является президентом Федерации пауэрлифтинга Черновицкой области.

Обратите внимание! 24 сентября истек срок, когда все желающие могли подать свои документы для регистрации кандидатами на местных выборах. Теперь их должны рассмотреть в течение пяти дней.

Порядок регистрации следующий: организации партий и самовыдвиженцы подают документы. Комиссия рассматривает и принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидатам.