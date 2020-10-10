Менее чем за три недели до выборов мэр Винницы Сергей Моргунов готовится к противостоянию с Сергеем Борзовым. А вот мэр Хмельницкого Александр Симчишин поборется с Инной Ящук. Здесь лидерами среди партий является "Свобода" в Хмельницком и "Украинская стратегия Гройсмана" в Виннице.

О рейтингах кандидатов на выборах городских голов и депутатов городских советов Винницы и Хмельницкого рассказывает 24 канал.

Интересно знать Кто баллотируется в мэры Винницы: коротко о кандидатах

Винница

Рейтинги кандидатов в мэры Винницы:

Сергей Моргунов – 72,9%,

Сергей Борзов – 5,8%,

Виктор Бронюк – 4,8%,

Сергей Кудлаенко – 3,8%,

Владимир Продивус – 3%.

Рейтинг других кандидатов составляет менее 3%. Около 11% винниччан не определились с выбором. Согласно опросу даже если бы состоялся второй тур, победу бы в нем одержал действующий мэр Моргунов.

Рейтинги партий, баллотирующихся в горсовет Винницы:

"Украинская стратегия" – 51,2%,

"Европейская Солидарность" – 11,1%,

"Слуга народа" – 10,3%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4,7%,

"Родина" – 4,6%,

"Партию Винничан" – 4,2%,

"Сила и честь" – 3,2%.

Рейтинги других политических сил не превышают 3%. Не определились с выбором – около 14 – 15% жителей Винницы.

Исследование провела социологическая группа "Рейтинг" в течение 1 – 13 сентября. Аудитория: жители Винницы от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 869 респондентов (погрешность не более 3,3%). Метод опроса: личное формализованное интервью.

Хмельницкий

Рейтинги кандидатов в мэры Хмельницкого:

Александр Симчишин – 45,6%,

Инна Ящук – 9,8%,

Олег Лукашук – 3,3%.

Рейтинг других кандидатов составляет менее 3%. При этом 27,5% отмечают, что им пока трудно ответить за кого будут голосовать. Около 3,5% хмельничан не планируют участвовать в выборах.

Кстати Кто баллотируется в мэры Хмельницкого: список кандидатов

Исследование провела компания RTS ("роботизированные Телесистемы") в течение 7 – 8 сентября. Аудитория: жители Хмельницкого в возрасте 18 лет и старше. Репрезентативная выборка по полу, возрасту. Выборочная совокупность 1,5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность составляет не более 2,8%.

Рейтинги партий, баллотирующихся в Хмельницкий горсовет:

"Команда Симчишина" – 23,8%,

"Слуга народа" – 15,1%,

"Европейская солидарность" – 9,7%,

"Родина" – 8,3%,

"Наш Край" – 7,2%,

"За конкретные дела" – 6,8%.

Исследование провел социологический центр "Общественное мнение" с 26 по 28 сентября методом личного интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) для одномерных измерений при вероятности 0,95 в целом не превышает +/- 1,9%. Все приведенные данные округлены до десятых. Контроль качества: 100% контроль на логику заполнения; 30% телефонный контроль; 10% адресный контроль.

Рейтинги партий, баллотирующихся в Хмельницкий облсовет:

"Команда Симчишина" – 25,9%,

"Слуга народа" – 11,3%,

"Европейская Солидарность" – 8,8%,

"За конкретные дела" – 8,4%,

"Батькивщина" – 7,3%,

"Наш Край" – 6,2%,

"За Будущее" – 5,6%.

Исследование провел социологический центр "Общественное мнение" с 26 сентября по 2 октября методом личного интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2,4 тысячи человек в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) для одномерных измерений при вероятности 0,95 в целом не превышает +/- 1,9%. Все приведенные данные округлены до десятых. Контроль качества: 100% контроль на логику заполнения; 30% телефонный контроль; 10% адресный контроль.