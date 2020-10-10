Хмельницкий и Винница: рейтинги партий и кандидатов в мэры
Менее чем за три недели до выборов мэр Винницы Сергей Моргунов готовится к противостоянию с Сергеем Борзовым. А вот мэр Хмельницкого Александр Симчишин поборется с Инной Ящук. Здесь лидерами среди партий является "Свобода" в Хмельницком и "Украинская стратегия Гройсмана" в Виннице.
О рейтингах кандидатов на выборах городских голов и депутатов городских советов Винницы и Хмельницкого рассказывает 24 канал.
Интересно знать Кто баллотируется в мэры Винницы: коротко о кандидатах
Винница
Рейтинги кандидатов в мэры Винницы:
- Сергей Моргунов – 72,9%,
- Сергей Борзов – 5,8%,
- Виктор Бронюк – 4,8%,
- Сергей Кудлаенко – 3,8%,
- Владимир Продивус – 3%.
Рейтинг других кандидатов составляет менее 3%. Около 11% винниччан не определились с выбором. Согласно опросу даже если бы состоялся второй тур, победу бы в нем одержал действующий мэр Моргунов.
Рейтинги партий, баллотирующихся в горсовет Винницы:
- "Украинская стратегия" – 51,2%,
- "Европейская Солидарность" – 11,1%,
- "Слуга народа" – 10,3%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4,7%,
- "Родина" – 4,6%,
- "Партию Винничан" – 4,2%,
- "Сила и честь" – 3,2%.
Рейтинги других политических сил не превышают 3%. Не определились с выбором – около 14 – 15% жителей Винницы.
Хмельницкий
Рейтинги кандидатов в мэры Хмельницкого:
- Александр Симчишин – 45,6%,
- Инна Ящук – 9,8%,
- Олег Лукашук – 3,3%.
Рейтинг других кандидатов составляет менее 3%. При этом 27,5% отмечают, что им пока трудно ответить за кого будут голосовать. Около 3,5% хмельничан не планируют участвовать в выборах.
Кстати Кто баллотируется в мэры Хмельницкого: список кандидатов
Рейтинги партий, баллотирующихся в Хмельницкий горсовет:
- "Команда Симчишина" – 23,8%,
- "Слуга народа" – 15,1%,
- "Европейская солидарность" – 9,7%,
- "Родина" – 8,3%,
- "Наш Край" – 7,2%,
- "За конкретные дела" – 6,8%.
Рейтинги партий, баллотирующихся в Хмельницкий облсовет:
- "Команда Симчишина" – 25,9%,
- "Слуга народа" – 11,3%,
- "Европейская Солидарность" – 8,8%,
- "За конкретные дела" – 8,4%,
- "Батькивщина" – 7,3%,
- "Наш Край" – 6,2%,
- "За Будущее" – 5,6%.