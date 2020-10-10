Менш як за три тижні до виборів мер Вінниці Сергій Моргунов готується до протистояння з Сергієм Борзовим. А ось мер Хмельницького Олександр Симчишин побореться з Інною Ящук. Тут лідерами серед партій є "Свобода" у Хмельницькому й "Українська стратегія Гройсмана" у Вінниці.

Про рейтинги кандидатів на виборах міських голів і депутатів міських рад Вінниці й Хмельницького розповідає 24 канал.

Цікаво знати Хто балотується в мери Вінниці: коротко про кандидатів

Вінниця

Рейтинги кандидатів у мери Вінниці:

Сергій Моргунов – 72,9%,

Сергій Борзов – 5,8%,

Віктор Бронюк – 4,8%,

Сергій Кудлаєнко – 3,8%,

Володимир Продивус – 3%.

Рейтинг інших кандидатів становить менше, ніж 3%. Близько 11% вінниччан не визначились з вибором. Згідно з опитуванням навіть якби відбувся другий тур, перемогу б у ньому здобув чинний мер Моргунов.

Рейтинги партій, що балотуються до міськради Вінниці:

"Українська стратегія" – 51,2%,

"Європейська Солідарність" – 11,1%,

"Слуга народу" – 10,3%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 4,7%,

"Батьківщина" – 4,6%,

"Партію Вінниччан" – 4,2%,

"Сила і честь" – 3,2%.

Рейтинги інших політичних сил не перевищують 3%. Не визначились із вибором – близько 14 – 15% жителів Вінниці.

Дослідження провела Соціологічна група "Рейтинг" протягом 1 – 13 вересня. Аудиторія: жителі Вінниці від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 869 респондентів (похибка не більше 3,3%). Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю.

Хмельницький

Рейтинги кандидатів у мери Хмельницького:

Олександр Симчишин – 45,6%,

Інна Ящук – 9,8%,

Олег Лукашук – 3,3%.

Рейтинг інших кандидатів становить менше, ніж 3%. При цьому 27,5% зазначають, що їм наразі важко відповісти за кого голосуватимуть. Близько 3,5% хмельничан не планують брати участь у виборах.

До речі Хто балотується в мери Хмельницького: список кандидатів

Дослідження провела компанія RTS ("Роботизовані телесистеми") протягом 7 – 8 вересня. Аудиторія: жителі Хмельницького віком 18 років і старші. Репрезентативна вибірка за статтю, віку. Метод опитування – телефонні інтерв'ю. Вибіркова сукупність 1,5 тисяч респондентів. Статистична похибка становить не більше 2,8%.

Рейтинги партій, що балотуються до Хмельницької міськради:

"Команда Симчишина" – 23,8%,

"Слуга народу" – 15,1%,

"Європейська солідарність" – 9,7%,

"Батьківщина" – 8,3%,

"Наш Край" – 7,2%,

"За конкретні справи" – 6,8%.

Дослідження провів соціологічний центр "Громадська думка" з 26 по 28 вересня методом особистого інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 1,2 тисячі респондентів у віці від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення регіону за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) для одновимірних вимірювань при ймовірності 0,95 в цілому не перевищує +/- 1,9%. Всі наведені дані округлені до десятих. Контроль якості: 100% контроль на логіку заповнення; 30% телефонний контроль; 10% адресний контроль.

Рейтинги партій, що балотуються до Хмельницької облради:

"Команда Симчишина" – 25,9%,

"Слуга народу" – 11,3%,

"Європейська Солідарність" – 8,8%,

"За конкретні справи" – 8,4%,

"Батьківщина" – 7,3%,

"Наш Край" – 6,2%,

"За Майбутнє" – 5,6%.

Дослідження провів соціологічний центр "Громадська думка" з 26 вересня по 2 жовтня методом особистого інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2,4 тисячі людей віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення регіону за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) для одновимірних вимірювань при ймовірності 0,95 в цілому не перевищує +/- 1,9%. Всі наведені дані округлені до десятих. Контроль якості: 100% контроль на логіку заповнення; 30% телефонний контроль; 10% адресний контроль.