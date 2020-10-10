Хмельницький і Вінниця: рейтинги партій і кандидатів у мери
Менш як за три тижні до виборів мер Вінниці Сергій Моргунов готується до протистояння з Сергієм Борзовим. А ось мер Хмельницького Олександр Симчишин побореться з Інною Ящук. Тут лідерами серед партій є "Свобода" у Хмельницькому й "Українська стратегія Гройсмана" у Вінниці.
Про рейтинги кандидатів на виборах міських голів і депутатів міських рад Вінниці й Хмельницького розповідає 24 канал.
Цікаво знати Хто балотується в мери Вінниці: коротко про кандидатів
Вінниця
Рейтинги кандидатів у мери Вінниці:
- Сергій Моргунов – 72,9%,
- Сергій Борзов – 5,8%,
- Віктор Бронюк – 4,8%,
- Сергій Кудлаєнко – 3,8%,
- Володимир Продивус – 3%.
Рейтинг інших кандидатів становить менше, ніж 3%. Близько 11% вінниччан не визначились з вибором. Згідно з опитуванням навіть якби відбувся другий тур, перемогу б у ньому здобув чинний мер Моргунов.
Рейтинги партій, що балотуються до міськради Вінниці:
- "Українська стратегія" – 51,2%,
- "Європейська Солідарність" – 11,1%,
- "Слуга народу" – 10,3%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 4,7%,
- "Батьківщина" – 4,6%,
- "Партію Вінниччан" – 4,2%,
- "Сила і честь" – 3,2%.
Рейтинги інших політичних сил не перевищують 3%. Не визначились із вибором – близько 14 – 15% жителів Вінниці.
Хмельницький
Рейтинги кандидатів у мери Хмельницького:
- Олександр Симчишин – 45,6%,
- Інна Ящук – 9,8%,
- Олег Лукашук – 3,3%.
Рейтинг інших кандидатів становить менше, ніж 3%. При цьому 27,5% зазначають, що їм наразі важко відповісти за кого голосуватимуть. Близько 3,5% хмельничан не планують брати участь у виборах.
До речі Хто балотується в мери Хмельницького: список кандидатів
Рейтинги партій, що балотуються до Хмельницької міськради:
- "Команда Симчишина" – 23,8%,
- "Слуга народу" – 15,1%,
- "Європейська солідарність" – 9,7%,
- "Батьківщина" – 8,3%,
- "Наш Край" – 7,2%,
- "За конкретні справи" – 6,8%.
Рейтинги партій, що балотуються до Хмельницької облради:
- "Команда Симчишина" – 25,9%,
- "Слуга народу" – 11,3%,
- "Європейська Солідарність" – 8,8%,
- "За конкретні справи" – 8,4%,
- "Батьківщина" – 7,3%,
- "Наш Край" – 6,2%,
- "За Майбутнє" – 5,6%.