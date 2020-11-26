У Запорізькій області, в Пологівському районі пройде третій тур виборів до Воскресенської сільської ради. Двоє кандидатів у депутати у перших двох турах набрали однакову кількість голосів.

Загалом у сільській раді має бути 22 депутати. Жителі Воскресенки обрали вже 21. Однак з останнім депутатським місцем виникли труднощі. Про це свідчить інформація на сайті Центральної виборчої комісії.

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За це місце борються працівниця агрофірми, самовисуванець Світлана Кутащук та вчитель Воскресенського НВК, член партії "Слуга народу" Віталій Спудка.

У першому турі обидва кандидати заручилися підтримкою 33 місцевих жителів. Тому 22 листопада відбувся другий тур, де кандидати знову отримали однакову кількість голосів – по 56.

У такому випадку, згідно з законодавством, територіальна виборча комісія ухвалює рішення про визнання виборів депутата такими, що не відбулися. А тоді призначає повторні вибори.

Місцеве видання "Пологівські вісті" повідомляє, що повторний третій тур у Воскресенці відбудеться 6 грудня.

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