В Запорожском городском совете – аншлаг. Сотни членов УИК еще с ночи 26 октября не могут сдать протоколы городской избирательной комиссии. Люди думают, что им придется провести здесь двое суток.

Из 300 УИК на заседание попали лишь 34

Люди, находящиеся в горсовете уже в течение десятка часов, – усталые и в то же время возмущенные. Об этом сообщает Укринформ.

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По состоянию на 11:00 из 314 УИК с протоколами о подсчете голосов за кандидатов в запорожский областной и городской советы на заседание избиркома попали лишь 34, из которых 17 – отправили на доработку,

– сказала член городской избирательной комиссии Светлана Мазнева.

В документах – много ошибок

Процесс идет настолько медленно из-за ошибок в документах: они оформлены ненадлежащим образом и порой даже без печатей.

"Поезжайте на УИК и исправьте ошибки. Мы так же, как и вы, вышли на работу 25 октября в 7 утра, нам так же, как и вам, потом надо сдавать эти документы, мы все устали", – сказала Мазнєва.

Люди могут ждать в течение 2 суток

Очереди не только в помещении горсовета, но и даже на улице. Люди прогнозируют, что им придется ждать в течение 2 – 3 суток.

В сети ОПОРА отметили, что такая ситуация из-за сложности подсчета голосов согласно новой избирательной системе.

Смотрите фото из Запорожья / Фото Укринформ:

Обратите внимание! 25 октября в Украине состоялись местные выборы, на которых выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских глав. Явка по Украине, согласно данным ЦИК, составила 36,88%. В Запорожской области – 33,93%.