Не могут сдать протоколы: в Запорожье сотни членов УИК застряли в городской комиссии – фото
В Запорожском городском совете – аншлаг. Сотни членов УИК еще с ночи 26 октября не могут сдать протоколы городской избирательной комиссии. Люди думают, что им придется провести здесь двое суток.
Из 300 УИК на заседание попали лишь 34
Люди, находящиеся в горсовете уже в течение десятка часов, – усталые и в то же время возмущенные. Об этом сообщает Укринформ.
К теме Местные выборы 2020: основные даты, особенности и цифры
По состоянию на 11:00 из 314 УИК с протоколами о подсчете голосов за кандидатов в запорожский областной и городской советы на заседание избиркома попали лишь 34, из которых 17 – отправили на доработку,
– сказала член городской избирательной комиссии Светлана Мазнева.
В документах – много ошибок
Процесс идет настолько медленно из-за ошибок в документах: они оформлены ненадлежащим образом и порой даже без печатей.
"Поезжайте на УИК и исправьте ошибки. Мы так же, как и вы, вышли на работу 25 октября в 7 утра, нам так же, как и вам, потом надо сдавать эти документы, мы все устали", – сказала Мазнєва.
Люди могут ждать в течение 2 суток
Очереди не только в помещении горсовета, но и даже на улице. Люди прогнозируют, что им придется ждать в течение 2 – 3 суток.
В сети ОПОРА отметили, что такая ситуация из-за сложности подсчета голосов согласно новой избирательной системе.
Смотрите фото из Запорожья / Фото Укринформ: