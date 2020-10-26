Не можуть здати протоколи: у Запоріжжі сотні членів ДВК застрягли у міській комісії – фото
У Запорізькій міській раді – аншлаг. Сотні членів ДВК ще з ночі 26 жовтня не можуть здати протоколи міській виборчій комісії. Люди думають, що їм доведеться провести тут зо дві доби.
З 300 ДВК на засідання потрапили лише 34
Люди, що перебувають у міськраді вже протягом десятка годин, – втомлені та водночас обурені. Про це повідомляє Укрінформ.
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Станом на майже 11:00 із 314 ДВК з протоколами про підрахунок голосів за кандидатів до Запорізької обласної та міської рад на засідання виборчкому потрапили лише 34, з яких 17 – відправили на доопрацювання,
– сказала членкиня міської виборчої комісії Світлана Мазнєва.
У документах – багато помилок
Процес йде настільки повільно через помилки у документах: вони оформлені неналежним чином та часом навіть без печаток.
"Поїдьте на ДВК і виправте помилки. Ми так само, як і ви, вийшли на роботу 25 жовтня о 7 ранку, нам так само, як і вам, потім треба здавати ці документи, ми всі втомились", – сказала Мазнєва.
Люди можуть чекати протягом 2 діб
Черги не лише в приміщенні міськради, а й навіть на вулиці. Люди прогнозують, що їм доведеться чекати протягом 2 – 3 діб.
У мережі ОПОРА зазначили, що така ситуація через складність підрахунку голосів згідно з новою виборчою системою.
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