У Запорізькій міській раді – аншлаг. Сотні членів ДВК ще з ночі 26 жовтня не можуть здати протоколи міській виборчій комісії. Люди думають, що їм доведеться провести тут зо дві доби.

З 300 ДВК на засідання потрапили лише 34

Люди, що перебувають у міськраді вже протягом десятка годин, – втомлені та водночас обурені. Про це повідомляє Укрінформ.

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Станом на майже 11:00 із 314 ДВК з протоколами про підрахунок голосів за кандидатів до Запорізької обласної та міської рад на засідання виборчкому потрапили лише 34, з яких 17 – відправили на доопрацювання,

– сказала членкиня міської виборчої комісії Світлана Мазнєва.

У документах – багато помилок

Процес йде настільки повільно через помилки у документах: вони оформлені неналежним чином та часом навіть без печаток.

"Поїдьте на ДВК і виправте помилки. Ми так само, як і ви, вийшли на роботу 25 жовтня о 7 ранку, нам так само, як і вам, потім треба здавати ці документи, ми всі втомились", – сказала Мазнєва.

Люди можуть чекати протягом 2 діб

Черги не лише в приміщенні міськради, а й навіть на вулиці. Люди прогнозують, що їм доведеться чекати протягом 2 – 3 діб.

У мережі ОПОРА зазначили, що така ситуація через складність підрахунку голосів згідно з новою виборчою системою.

Дивіться фото з Запоріжжя / Фото Укрінформ:

Зверніть увагу! 25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори, на яких обирали депутатів сільських, селищних та міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Явка по Україні, згідно з даними ЦВК, склала 36,88%. У Запорізькій області – 33,93%.