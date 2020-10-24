СБУ викрила на Херсонщині масштабну схему підкупу виборців. Громадянам масово платили, аби вони штучно змінювали адресу напередодні виборів 25 жовтня.

Свої адреси встигли змінити вже понад 200 людей. Про це мовиться на сайті Служби безпеки України.

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Як діяла схема

Гроші виборці отримували на банківську картку.

Фінансова нагорода надходила тоді, коли у Державний реєстр виборців вносили інформацію про зміну адреси.

Підкуплені громадяни взагалі не мали приходити на виборчу дільницю 25 жовтня.

Бюлетені за них в урни мали кидати члени виборчої комісії.

За даними оперативників, схему реалізували в одному з курортних містечок Херсонщини. Там місцева жителька працювала в інтересах одного із кандидатів на посаду голови об'єднаної територіальної громади.

Організаторці підкупу вже повідомили про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.

Окрім того, триває досудове розслідування щодо інших учасників схеми.

Зверніть увагу! 24 жовтня в Україні – день тиші. Будь-яка агітація за політичні сили або окремих кандидатів є забороненою.



Головне про місцеві вибори 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу