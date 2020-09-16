У Верховній Раді створять спеціальну робочу групу. Її завданням буде робота над законами, спрямованими на встановлення миру по всій території України.

Рішення про створення групи прийняли під час засідання парламентського комітету з питань державної влади. Про це 26 серпня повідомив заступник глави комітету і нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, пише Інтерфакс-Україна.

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Ми домовилися з першим президентом України, разом із Кабінетом Міністрів, Офісом Президента, народними депутатами створити всередині парламенту таку робочу групу,

– заявив Качура.

Завдання групи

Качура наголосив, що одним із завдань спеціальної групи стане аналіз можливих рішень відповідно до листа, який голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук надіслав до Верховної Ради. Крім того, група напрацьовуватиме спеціальні закони, які стосуватимуться питання миру.

Що відомо про лист Кравчука