Задля миру: у Раді створять спеціальну робочу групу
У Верховній Раді створять спеціальну робочу групу. Її завданням буде робота над законами, спрямованими на встановлення миру по всій території України.
Рішення про створення групи прийняли під час засідання парламентського комітету з питань державної влади. Про це 26 серпня повідомив заступник глави комітету і нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, пише Інтерфакс-Україна.
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Ми домовилися з першим президентом України, разом із Кабінетом Міністрів, Офісом Президента, народними депутатами створити всередині парламенту таку робочу групу,
– заявив Качура.
Завдання групи
Качура наголосив, що одним із завдань спеціальної групи стане аналіз можливих рішень відповідно до листа, який голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук надіслав до Верховної Ради. Крім того, група напрацьовуватиме спеціальні закони, які стосуватимуться питання миру.
Що відомо про лист Кравчука
- Леонід Кравчук надіслав звернення до Верховної Ради. У ньому глава української делегації в ТКГ просить про зміну постанови щодо місцевих виборів у жовтні 2020 року. На думку Кравчука, процес має відбутися відповідно до мінських домовленостей.
- Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що український парламент не підтримуватиме ультиматум Кремля.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звернення Кравчука щодо місцевих виборів не має жодних шансів на реалізацію.