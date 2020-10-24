Депутат Сумської обласної ради вимагав у керівника комунального підприємства 4 тисячі доларів "спонсорської допомоги". Гроші йому були необхідні нібито для проведення передвиборчої кампанії.

Депутат вимагав гроші у керівника підприємства, бо начебто раніше допоміг йому розв'язати службове питання. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

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Зловмисник навіть погрожував керівнику підприємства фізичною розправою, якщо той відмовиться профінансувати його.

Депутата затримала поліція

Правоохоронці затримали депутата у Сумах. У той момент він отримував другу частину "допомоги" в розмірі 3 тисячі доларів. Гроші у зловмисника поліцейські вилучили.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вимагання. Наразі вирішують, який запобіжний захід обрали депутату. Тривають слідчі дії.



На Сумщині затримали депутата, який вимагав гроші на передвиборчу агітацію / Фото Нацполіції

Зауважимо, з початку передвиборчої кампанії 5 вересня 2020 року, партії витратили на рекламу в Facebook понад 70 мільйонів гривень. Впродовж останніх тижнів рекламна кампанія у соціальній мережі була особливо насиченою.

У вересні витрати становили приблизно 30 тисяч доларів у день. Водночас у жовтні сума досягала 150 тисяч.

Зверніть увагу! В Україні опівночі 24 жовтня розпочався день тиші. Будь-яка політична агітація заборонена законом. Однак деякі політичні партії все одно порушують закон. Детальніше про це – читайте тут.