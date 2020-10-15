Скільки і до яких рад обиратимуть депутатів на Херсонщині? Як зможе покращити життя херсонцям нова місцева влада після виборів 25 жовтня?

Відповіді на ці та багато інших питань щодо майбутнього Херсонської області читайте в статті сайту 24 каналу.

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Медицина, економіка та створення робочих місць, освіта, дороги та тротуари, а також боротьба з корупцією – це основні сфери, які українці вважають пріоритетними для місцевої влади.

Саме її ми будемо обирати 25 жовтня на різних рівнях. У Херсонській області громадяни шляхом голосування сформують 58 місцевих рад: 1 обласну, 5 районних рад, 49 рад і голів територіальних громад, а також 3 районні ради у місті Херсон.

Кількість депутатів, які представлятимуть інтереси жителів в обласній, районних радах чи радах територіальних громадах, прямо пропорційна кількості виборців, які зареєстровані в цих адміністративних одиницях. Чим більше виборців – тим більше депутатів у радах.



Місцеві вибори-2020 на Херсонщині / Інфографіка Центр спільних дій

Обласна та районні ради Херсонщини

805 744 жителів Херсонщини, які мають право голосу, оберуть 64 депутати до обласної ради. До речі, це 79% від усіх мешканців області.

Нещодавно у межах реформи децентралізації український парламент укрупнив райони. Замість колишніх 18-ти районів, наразі тут їх лише 5. А саме – Бериславський, Генічеський, Каховський, Скадовський та Херсонський райони. Саме в нових адміністративно-територіальних межах пройдуть вибори до районних рад. Найбільше депутатів буде у районній раді Херсонського району, а саме 54; трохи менше, 42 депутати, – у Каховському; тоді як в інших трьох – Берислаському, Генічеському та Скадовському районах — по 38 депутатів.

Обласні та районні ради відповідають практично за одні й ті ж речі, але на різних рівнях – обласному та районному відповідно. Зокрема, вони затверджують бюджети. Проте проєкти цих бюджетів надають голова обласної та районної державної адміністрації. А його призначає президент. Кошти з них розподіляють між територіальними громадами на соціально- економічні, культурні або інші програми.

Дотації та субвенції з державного бюджету, а також власні надходження від податків та зборів є основними складовими місцевих бюджетів. Їх вони можуть витрачати. У 2019 році зведений бюджет Херсонської області був 16,4 мільярдів гривень. Саме реформа децентралізація дозволила об'єднаним громадам перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Також вони отримали більше джерел надходжень коштів. Тобто на сьогодні місцева влада розпоряджається більшими коштами порівняно з попередніми роками.

Різні комунальні підприємства, школи, театри, музеї, склади і ще купа іншого – це те, на що обласні та районні ради можуть витрачати ці кошти. Наприклад, у віданні Херсонської облради – база відпочинку "Арабатська Стрілка" та обласний центр хокею. А от Скадовська районна рада, до прикладу, відповідає за реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю "Надія" та школу мистецтв. Відповідні ради й фінансують ці заклади.

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Комунальні підприємства, які постачають вам тепло, гарячу та холодні воду, можуть бути як у віданні ради вашої громади, так і у віданні обласної або районної ради. У випадку останнього – тарифи на них формує відповідно обласна або районна рада.

Обласні та районні ради контролюють голів місцевих державних адміністрацій (МДА), яких призначає президент України. Голови МДА періодично звітують перед відповідними радами. Якщо діяльність якогось із голів МДА незадовільна, обласна або районна рада може оголосити йому недовіру. Якщо набереться підтримка ⅔ місцевих депутатів – такого голову можуть відправити у відставку.

Голови та ради громад Херсонщини

Проте головною адміністративно-територіальною одиницею в Україні є об'єднані територіальні громади. На Херсонщині їх 49, а саме: 9 міських, 17 селищних та 23 сільські. У кожній з цих ОТГ також обиратиметься міський, селищний та сільський голова відповідно. Тобто залежно від того, який тип об'єднаної громади, у якій проживаєте ви, такі бюлетені ви й отримаєте 25 жовтня. Це на додачу до бюлетенів зі списками кандидатів в обласну та районну ради, про які йшлося вище.



Вибори можуть змінити життя Херсонщини

Найбільшою територіальною громадою області є Херсонська. 256 247 мешканців міста обиратимуть 54 депутатів. Водночас вони голосуватимуть за представників до трьох районних рад: Дніпровської, Корабельної та Суворовської. Кожна складатиметься з 38 депутатів. Вони можуть управляти рухомим та нерухомим майном комунальної власності, формувати та виконувати свої бюджети і все інше, що дозволить міська рада.

Найменшою громадою в області є Музиківська. Тут проживає всього 2 907 жителів із правом голосу, і вони оберуть 22 депутатів.

Саме ці нові обранці зможуть вирішити пріоритетні питання. А це медицина, економіка та створення робочих місць, освіта, дороги та тротуари, а також боротьба з корупцією. Отже, давайте подивимось, як далеко заходять повноваження органів місцевого самоврядування у цих сферах.

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У сфері охорони здоров'я саме органи місцевого самоврядування платять за комунальні послуги, визначають, яку лікарню змінити, закрити чи, можливо, відкрити нову. Вони відповідають за ремонт та призначають головних лікарів. Присутність у поліклініці рентгену, плівковий він чи цифровий та купа іншого обладнання – це все також за кошт місцевого бюджету.

У сфері освіти – органи місцевого самоврядування мають необмежені повноваження щодо дитсадків та позашкільних гуртків. Складнішою є ситуація зі школами. Тут повноваження місцевої обраної влади є обмеженішими, але не менш важливими. Зокрема, рішення про відкриття, ремонт чи закриття школи. Якщо збільшується народжуваність, то місцеві обранці можуть вирішити побудувати нову школу, куди через кілька років піде більше дітей. Це дозволить уникнути переповнених класів. Також органи місцевого самоврядування відповідають за оплату комуналки. Тому те, холодно чи спекотно у класах, буде залежати від тих, хто прийде у місцеву раду 25 жовтня.



Херсонська міська рада

Дороги, мости, тротуари – це все також відповідальність місцевих обранців у радах відповідної територіальної громади. Хіба що це дорога районного, обласного чи державного значення. Також громадський транспорт та ціна проїзду в автобусах у межах міста чи села – це те, про що домовляються депутати ради об'єднаної територіальної громади.

Створення робочих місць не належить до відповідальності місцевої влади. Проте її дії безпосередньо можуть на це впливати. Зокрема, створення нових комунальних підприємств, нові проєкти по реконструкції інфраструктури, умови для веденні бізнесу – все це потребує рішень на місцях.

Й остання сфера, яку українці вважають пріоритетною, – це боротьба з корупцією. Це є переважно відповідальністю умовного "Києва". Проте відкритий бюджет, де кожен мешканець може побачити, куди пішли кошти з його податків, або антикорупційна політика – це приклади того, як можна боротися з корупцією на місцях.

Окрім того, саме ради ОТГ та їхні виконавчі комітети визначають, на що і в якому обсязі витратити кошти місцевих бюджетів. Їх формують переважно за рахунок податкових надходжень і дотацій та субсидій з держбюджету. А це значні суми. У 2019 році зведений бюджет міста Херсон був 3 мільярди гривень. І це найбільша громада області. Тоді як із бюджету громади з найменшою кількістю виборців – Музиківської сільської ОТГ – витратили 48,35 мільйонів гривень.

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Після завершення об'єднання доходи територіальних громад мають ще більше зрости. А це означає, що наші нові обранці матимуть більше коштів у своєму розпорядженні. Наразі в Херсонській області об'єдналися 33 громади. Після виборів їх буде вже 49.

Насамкінець варто згадати про міських, сільських та селищних голів. Вони мають чималий вплив на місцеву політику. Зокрема, очолюють виконавчі комітети місцевих рад та виконують рішення цих рад. Також голови визначають питання, які розглядатиме рада, кількісний і персональний склад виконавчого комітету, необхідні підрозділи, які мають займатися тим чи іншим питанням. Ще вони розпоряджаються бюджетними коштами. Тому тільки вибрані голови громад несуть відповідальність за те, щоб кошти використовували за призначенням.

Часто ми очікуємо вирішення багатьох питань від президента, уряду чи парламенту. І без сумніву ці органи є надважливими. Проте саме зараз дуже важливо зробити правильний вибір на місцевих виборах. Адже вага місцевих органів самоврядування суттєво зростає завдяки реформі децентралізації. Вони отримують більше повноважень та більше коштів, якими можуть розпоряджатися на благо кожного з нас.

Чисте повітря, якісні дороги, хороші школи та лікарні – найближчі п'ять років залежатимуть від тих, навпроти кого ми поставимо галочку 25 жовтня. Голосуйте відповідально!

Автор: Руслан Мініч, журналіст Центру спільних дій для видання "МОСТ"