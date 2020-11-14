22 листопада 2020 року в другому турі виборів мера Черкас будуть змагатися чинний мер Анатолій Бондаренко з партії "За майбутнє" і Віктор Євпак від партії "Голос". Що обіцяють кандидати в мери?

Бондаренко 25 жовтня отримав 37,6% голосів, а Євпак – 19,1%. Загалом, другий тур виборів мера буде у всіх містах, в яких є понад 75 тисяч виборців і у першому турі виборів жоден із кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців. Усім, хто віддав голос за інших кандидатів, та й виборцям Бондаренка і Євпака, не зайвим буде ще освіжити у пам'яті програми кандидатів, щоб у другому турі вибрати мера, який би найкраще захищав інтереси громади. Подробиці – у матеріалі 24 каналу.

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Представляємо огляд передвиборчих обіцянок в 6 найважливіших сферах життя громади. Це освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, транспорт та дороги.

Перед виборами партії подають передвиборчі програми, у яких розписують, як бачать розвиток міста у найближчі роки. Кандидати у мери теж можуть подавати такі програми, хоча і не зобов'язані. Наприклад, із фіналістів виборів мера Черкас власну програму подав лише Євпак. Аналіз передвиборчих обіцянок Анатолія Бондаренко базуватиметься на програмі партії «За майбутнє», від якої він балотується.

Які повноваження має мер українського міста / Інфографіка "Центру спільних дій"

Що може мер?

Голова міської громади має управлінські, бюджетні, контрольні та представницькі повноваження. Ці повноваження прямо впливають на якість впровадження місцевої політики майже у всіх сферах. Детальніше з повноваженнями мера можна ознайомитись на інфографіці.

Порівняння програм Бондаренка і Євпака

Освіта

У сфері освіти програма Бондаренка проста. Обіцяє ремонтувати заклади освіти. У програмі Євпака є трохи більше обіцянок. Кандидат планує закупити обладнання для вивчення точних наук і підвищити автономність шкіл. А ще Євпак пропонує призначати стипендії для переможців олімпіад і тих, хто добре здав ЗНО і розвивати позашкільні гуртки і секції.

Охорона здоров'я

У Бондаренка і Євпака збираються, у першу чергу, ремонтувати лікарні і поліклініки. Ще у Євпака планують, щоб місто доплачувало медикам.

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У програмі партії Бондаренка є обіцянка подолати наслідки медичної реформи. На жаль, не зрозуміло, що мають на увазі. Адже медичну реформу запровадив Уряд і парламент, яким міська рада не має повноважень нічого наказувати. Хоча мер і може подати в суд на рішення центральної влади. Але гарантій, що воно буде таким, як треба Бондаренкові дати не може ніхто.

Соціальний захист

Єдиною сферою, яка не згадується, в передвиборчих програмах обох кандидатів на посаду мера Черкас, є соціальний захист населення. Або політики не вважають це питання пріоритетним для себе, або не мають бачення розвитку цієї сфери. У будь-якому випадку це тривожний сигнал для пенсіонерів, переселенців, людей з інвалідністю, малозабезпечених осіб та інших груп, які потребують особливого піклування з боку місцевої влади.

Анатолій Бондаренко у колі шанувальників / Фото з офіційної сторінки мера на фейсбуці

Житлово-комунальне господарство

Більш-менш конкретні обіцянки обидва кандидати дали щодо розвитку сфери житлово-комунального господарства.

Чинний мер Анатолій Бондаренко планує шукати механізми співфінансування поточних і капітальних ремонтів під'їздів та фасадів будинків, побудувати сміттєпереробний завод. Крім того, кандидат заявляє, що буде сприяти вільному вибору надавачів комунальних та управлінських послуг. У такий спосіб планується поліпшити якість комунальних послуг.

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Його конкурент Віктор Євпак збирається зосередити зусилля в трьох напрямках. Створити ринок управління багатоквартирними будинками, налагодити співпрацю з Фондом енергоефективності для термомодернізації будинків та підвищити якість води з міських мереж. Останнього планується досягти встановленням індивідуальних водяних фільтрів в будинках за рахунок співфінансування з міського бюджету, модернізацією водоочисних споруд і будівництвом локальних очисних споруд для дощової води.

Віктор Євпак з родиною грає у черкаську монополію / Фото з офіційної сторінки кандидата в мери на фейсбуці

Дороги

У Бондаренка просто пропонують провести поточні та капітальні ремонти вулиць та тротуарів. А у Євпака про транспорт і дороги є трохи більше. Він пропонує запровадити електронний квиток у міському транспорті, а при ремонті доріг обов'язково прокладати велодоріжки.

Велика частина обіцянок із програми Євпака стосуються зміни маршрутів транспорту, системи оплати перевізникам із бюджету громади і збільшення у наступні п'ять років кількості електронного транспорту у місті чверть.

Транспорт

А ось розвиток транспорту в громаді не дуже турбує чинного мера Анатолія Бондаренка. У його програмі відсутні згадки про цю сферу. На відміну від Бондаренко Віктор Євпак представив своє бачення, як поліпшити стан громадського транспорту в громаді. Зокрема, Євпак пропонує почати з розробки плану сталої міської мобільності та транспортної моделі міста, а також перетворити місто на замовника транспортних послуг. Політик вважає, що необхідно впровадити електронний квиток, що, на його думку, підвищить прозорість в перевезеннях і ціноутворенні. Серед інших запропонованих заходів збільшення на 25% частки електротранспорту до 2025 року та впровадження принципу оплати за відстань, а не за пасажира.

На завершення

Завдяки широким повноваженням мер тою чи іншою мірою впливає на більшість питань, які стосуються життя громади. Крім того, міський голова має доступ до розподілу ресурсів – бюджетних коштів, земельних ділянок тощо. Саме тому навколо цієї посади традиційно триває гостра передвиборча боротьба з використанням арсеналу різних політичних технологій. Але як відрізнити політиків, які йдуть у владу, щоб поліпшити життя громади від тих, хто буде використовувати повноваження для досягнення особистих інтересів? Для цього варто звертати увагу не на зовнішній вигляд або політичну рекламу, а на попередній досвід, зв'язки політика та, звичайно, його передвиборчу програму.

Та й після виборів не варто залишати без уваги міську раду і мера. Адже вони приймають рішення, які стосуються кожного. А робити це можна через: слідкування за рішеннями ради і виконкому, участь у громадських слуханнях, створення і підписування петицій, подання і голосування за проєкти громадського бюджету, написання запитів, скарг і звернень до місцевої влади і депутатів.

Автори – Олесь Півторак, Марія Квіцінська, "Центр спільних дій", для видання "Провінція"