У Чернівцях 29 листопада стартував другий тур виборів мера. За посаду змагаються Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива" та Віталій Михайлішин від партії "Команда Михайлішина".

Повторне голосування на виборах міського голови Чернівців проходить на 115 виборчих дільницях. Віддати свої голоси за мера можуть 185,5 тисячі виборців, повідомляє 24 канал.

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Напередодні в ЦВК повідомили, що через складну ситуацію з коронавірусом та дію карантину вихідного дня члени дільничних виборчих комісій контролюватимуть, щоб виборці дотримувались правил безпеки. На дільницях мають організувати відповідні протиепідемічні заходи.

В кого які шанси стати мером Чернівців

За підсумками голосування у першому турі виборів, більше голосів отримав Клічук – 27,23%. Щодо Михайлішина, то за нього проголосували 21,31% чернівчан.

Коли будуть відомі результати

Результати голосування у другому турі виборів мера Чернівців повинні бути встановлені не пізніше ніж на 5 день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня.

У ЦВК також нагадали, що, відповідно до Виборчого кодексу, результати встановлює міська територіальна виборча комісія. Міська ТВК не пізніше ніж на 5 день після дня встановлення офіційно оприлюднює результати у ЗМІ.

Які партії обрали в міськраду Чернівців у першому турі

"Єдина альтернатива" – 20,28% голосів виборців;

"Команда Михайлішина" – 11,79%;

"Європейська Солідарність" – 10,36%;

"Пропозиція" – 9,86%;

"Слуга народу" – 9,06%;

"Народний контроль" – 7,88%;

"Рідне місто" – 5,1%.



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