У першому турі виборці Херсонської громади довірили найбільше своїх голосів Ігорю Колихаєву від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!" (30,75% голосів) та Володимиру Сальду від "Блоку Володимира Сальда" (17,09% голосів). Саме вони будуть змагатися за крісло мера Херсона у другому турі 15 листопада 2020 року.

Поки до повторного голосування ще залишається час, кандидати намагатимуться привернути все більше уваги до себе та пообіцяти "золоті гори" тим, хто підтримає їх у фінальному протистоянні. І робити вони це будуть щодо 6 найбільш чутливих для громадян сфер. Це освіта, охорона здоров'я, дороги, транспорт, ЖКГ та соціальний захист. Подробиці – в матеріалі 24 каналу.

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Законодавство не зобов'язує кандидатів на посаду міського голови мати окремі політичні програми. Однак, Ігор Колихаєв ("Нам тут жити!") все ж має свою власну передвиборчу програму, яка дещо відмінна від партійної, а от Володимир Сальдо власної програми не має, тому його позиції слід ототожнити з програмою партії, яку він представляє, – "Блок Володимира Сальда".

Від позицій цих кандидатів насправді залежить майбутня стратегія розвитку та успішність найважливіших сфер життя Херсонської міської громади. Тому радимо ознайомитися з тим, що обіцяють кандидати на посаду міського голови перед тим, як зробити свій остаточний вибір.

Що може мер?

Насправді ні для кого не секрет, що міський голова є одним з найвпливовіших управлінців у міській громаді. Все це через його широкі повноваження майже у всіх сферах життєдіяльності громадян, визначену ієрархію влади в органах місцевого самоврядування та неформальний вплив мера на міську раду. Тому той, хто сяде у крісло мера Херсона, отримає всі важелі для розв'язання проблем у місті та його подальшого розвитку.

Загалом, міський голова організовує роботу ради. Він скликає сесії, формує порядок денний, головує на пленарних засіданнях ради, підписує рішення ради та її виконавчого комітету, а також призначає і звільняє керівників відділів, управлінь та комунальних підприємств, що належать до комунальної власності.

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Мер є розпорядником бюджетних коштів територіальної громади. На нього покладена відповідальність використання фінансів громади за призначеннями, які визначила міська рада. Тому якщо з міського бюджету кудись зникли гроші, за це, перш за все, відповідає міський голова.

Також мер очолює виконавчий комітет міської ради. Фактично, це означає, що він є головою виконавчої гілки влади на місцевому рівні – рівні громади. Тому саме він пропонує кількісний і персональний склад виконавчого комітету (визначає його структуру), перелік та кількість управлінь і відділів, хто обійме посаду секретаря ради тощо. Всі рішення міської ради і виконкому голова має закріплювати своїм підписом.

Володимир Сальдо / Фото пресслужби кандидата

Велике значення мають і зобов'язання мера з контролю за дотриманням прав і законних інтересів жителів. Якщо органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади або підприємства, установи та організації своїми актами незаконно обмежують права та інтереси громади, мер зобов'язаний звернутися до суду щодо визнання таких актів незаконними.

Зазначені вище повноваження міського голови не є виключними, насправді їх ще дуже багато. Ці вказують лише на основні аспекти діяльності мера у громаді. Головне – це те, що неможливо уявити ефективну роботу місцевих рад без якісної роботи мера, який багато на що впливає.

Обіцянки кандидатів у мери Херсона

Освіта

Насправді небагатослівними щодо освіти є позиції обох кандидатів у мери. Володимир Сальдо планує забезпечити рівність в отриманні якісної освіти херсонцям із особливими потребами, а Ігор Колихаєв – створити інфраструктуру для освіти. Вочевидь, для обох освіта не є пріоритетом.

Охорона здоров'я

Впровадити програму "Доступна медицина" для соціально незахищених категорій, підтримати лікарів та покращити матеріальну базу херсонських лікарень обіцяє Ігор Колихаєв. А от про те, що необхідно створити тримісячний резерв медикаментів для лікарень, лабораторій і поліклінік, зазначає Володимир Сальдо у своїй партійній програмі.

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Дороги

У сфері дорожньої інфраструктури кандидат від партії "Нам тут жити!" Ігор Колихаєв пропонує зробити капітальний, а не ямковий ремонт доріг та тротуарів і збудувати міський асфальто-бетонний завод. На противагу, кандидат від партії "Блок Володимира Сальда" Володимир Сальдо збирається будувати та капітально ремонтувати дороги з можливим розширенням проїзної частини, внутрішньодворові та міжквартальні дороги, а також реконструювати транспортні розв'язки з відокремленням дорожного покриття під велодоріжки.

Ігор Колихаєва / Фото пресслужби кандидата

Транспорт

Започаткувати цілодобовий громадський транспорт, який буде ходити за графіком, та розробити додаткові маршрути для приватного сектору пропонує Ігор Колихаєв. А от Володимир Сальдо хоче реформувати систему пасажирського сполучення з доступним сполученням у кожне віддалене село.

Житлово-комунальне господарство

Про сферу ЖКГ у передвиборчих програмах теж зазначено небагато. Ігор Колихаєв обіцяє знизити витрати на тепло та воду і впровадити термомодернізіцію. У свою чергу, Володимир Сальдо планує організувати розміщення арт-об'єктів на житлових будівлях та у громадських місцях.

Соціальний захист

До того, щоб створити Фонд виділення адресної допомоги в умовах карантину та зробити інклюзивним доступ до будівель, адміністративних центрів, торгових точок, комунального транспорту, схиляється Володимир Сальдо. Його головний політичний конкурент Ігор Колихаєв визначає пріоритет розвитку соцзахисту у громаді за впровадженням «картки херсонця» для захисту соціально вразливих категорій населення.

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Замість післямови

Як правило, політичні сили окреслюють лише остаточний результат, до якого вони прагнуть, але не вказують, як саме планують його досягти. Через такі формулювання передвиборчі обіцянки часто схожі на маніпуляцію. Але якщо не звертати на них уваги зовсім, то владу на місцях можуть отримати не найкращі, а найгірші представники громади.

Тому, щоб мати якісну освіту і медицину, сильний соціальний захист, безпечні дороги і чистий громадський транспорт, громадяни мають контролювати місцеву владу. Як це робити? Перш за все, важливо осмислено читати програми кандидатів у мери та робити власний зважений вибір. Адже після місцевих виборів більшість позицій з наявних програм мерів-переможців ляжуть в основу місцевих програм соціально-економічного розвитку.

Якщо ви хочете детальніше вивчити програми кандидатів у мери Херсона, то можете відвідати інструмент порівняння програм від Центру спільних дій, де тезово описано, що саме пропонують нам політики на місцевих виборах і що з цього дійсно знаходиться у їхній компетенції.

Автор – Костянтин Шокало, аналітик Центру спільних дій, для видання "МОСТ"