На посаду міського голови Житомира балотується чинний мер міста Сергій Сухомлин. Конкуренцію на виборах йому складуть Віктор Євдокимов від "Слуги народу", дружина ексвіцепрем'єра Людмила Зубко з "Європейської Солідарності", а також рідна сестра екснардепа Борислава Розенблата – Олена.

Детальніше про кандидатів у мери Житомира читайте в матеріалі 24 каналу.

Цікаво Хто балотується в мери Вінниці: коротко про кандидатів

Хто заявив про намір балотуватись

Сергій Сухомлин – "Пропозиція",

Андрій Дяченко – "За майбутнє",

Олена Розенблат – ВО "Батьківщина",

Людмила Зубко – "Європейська Солідарність"

Віктор Євдокимов – "Слуга народу",

Іван Мартинчук – "Сила і честь",

Віталій Кирилюк – "Голос",

Євгеній Демчик – "Радикальна партія Олега Ляшка",

Матвій Хренов – "Партія розвитку громад",

Наталія Леонченко – ОПЗЖ,

Сидір Кізін – ВО "Свобода",

Максим Мелешко – "Перемога Пальчевського",

Олег Комісарчук – "Народний рух України".

Зверніть увагу! 24 вересня завершився термін, коли всі бажаючі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах. Їх повинні розглянути протягом п'яти днів.



Порядок реєстрації наступний: організації партій та самовисуванці подають документи. Комісія розглядає і приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації кандидатам.

Сергій Сухомлин

Чинний мер Житомира знову балотуватиметься на посаду міського голови. Цього разу – від партії "Пропозиція", яка більше відома як партія мерів.

У 2012 році балотувався до Верховної Ради від ВО "Батьківщина" номером 101 у списку як безпартійний.

З 2010 до 2014 року – депутат Житомирської обласної ради, обраний 2 номером у списку партії "Фронт Змін" як її член. У 2006 – 2010 роках – депутат Житомирської міської ради, обраний за списком блоку "Наша Україна".

Сергій Сухомлин став міським головою Житомира 19 листопада 2015 року. Тоді він йшов від БПП.

До обрання мером він займався підприємницькою діяльністю, був комерційним директором ТОВ "Технотронік". Потім працював на посаді комерційного директора, директора ТОВ "Візаж" у Житомирі, яке спеціалізувалося на виробництві вікон.

До того проходив військову службу у місті Житомирі. Закінчив Харківське вище танкове командне училище та Університет державної фіскальної служби України за спеціальністю "фінанси та кредит".



Сергій Сухомлин / Фото з сайту міськради Житомира

Віктор Євдокимов

На вибори мера Житомира від провладної партії "Слуга народу" йде Віктор Євдокимов – ректор університету "Житомирська політехніка", доктор економічних наук, професор. Його підтримав і президент Володимир Зеленський.

За даними порталу "Релігійна правда", Євдокимов раніше був священником РПЦ. До 2018 року він був кліриком Свято-Анастасіївського монастиря в Житомирі.

Два роки тому Євдокимов припинив служіння. В одному з інтерв'ю, він пояснив, що "зробив це, коли побачив, що не може одночасно приділяти достатньо уваги і науковій, і духовній діяльност".

Євдокимов одружений. Має двох синів.

Зеленський підтримав Євдокимова в Житомирі: відео

Олена Розенблат

Від ВО "Батьківщина" на мера Житомира балотується сестра колишнього народного депутата Борислава Розенблата – Олена. Раніше вона була депутаткою Новоград-Волинської районної ради. У листопаді 2019 року вона стала депутаткою Житомирської облради.

Олена Розеблат є одним із співвласників компанії "Фаворит Компані", що придбала готель "Житомир".

Цікаво, що три роки тому вона придбала квартиру в Німеччині за 4 мільйони гривень. Про це свідчить її електронна декларація.

В її біографії на сайті райради зазначено, що після здобуття двох вищих освіт в Україні, депутатка навчалась у Німеччині. Крім того, в декларації Олени Розенблат вказано, що її чоловік та дві дочки є громадянами Німеччини.

Хто такий Борислав Розенблат? Розенблат – народний депутат-мажоритарник 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка". Пройшов до Ради по окрузі у Житомирській області, де, зокрема, обіцяв виборцям легалізувати видобуток бурштину.



По-справжньому відомим депутат став, коли генпрокурор Юрій Луценко опублікував відео, на якому агенти НАБУ "пробували домовитися" з Розенблатом. В опублікованих записах, називаючи суми хабарів, він заявляє, що "таке, бл*ть, життя з цією дебільною країною". Розенблат – народний депутат-мажоритарник 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка". Пройшов до Ради по окрузі у Житомирській області, де, зокрема, обіцяв виборцям легалізувати видобуток бурштину.По-справжньому відомим депутат став, коли генпрокурор Юрій Луценко опублікував відео, на якому агенти НАБУ "пробували домовитися" з Розенблатом. В опублікованих записах, називаючи суми хабарів, він заявляє, що "таке, бл*ть, життя з цією дебільною країною".

Людмила Зубко

Дружина колишнього віцепрем'єр-міністра України Геннадія Зубка балотується в мери Житомира від "Європейської солідарності". Вона є співзасновницею громадської організації "Житомир: Зроби Голосніше" та керує місцевими закладами "Львівська майстерня шоколаду".

Перебуваючи на посаді віцепрем'єра в декларації Зубка помітили, що його дружина Людмила володіє корпоративними правами на ТОВ "Батерфляй К" (1,3 мільйона гривень) і ТОВ "Аркада".

Зубко оголосила про балотування в мери Житомира: відео

Андрій Дяченко

Від партії "За майбутнє" за крісло мера Житомира побореться ексрегіонал Андрій Дяченко.

Дяченко був депутатом від "Партії регіонів" в Житомирській обласній раді шостого скликання. В квітні 2014 роки очолив однойменну фракцію обласної ради, яка саморозпустилася в листопаді 2014 року.

З 15 січня 2011 року по 5 березня 2014 року Андрій Дяченко був головою Олевської районної держадміністрації. У вересні 2016 року Дяченко, який на той час був першим заступником голови обласної організації "Опозиційного блоку", став членом виконкому Житомирської міської ради.

На позачергових парламентських виборах 2019 року Андрій Дяченко балотувався по Новоград-Волинському округу №65 як кандидат від "Опозиційного блоку", але за результатами голосування посів останнє місце серед десяти кандидатів.



Андрій Дяченко (справа) / Фото з сайту партії "За майбутнє"

Наталія Леонченко

Від ОПЗЖ на вибори мера Житомира йде ексрегіоналка Наталія Леонченко.

Закінчила Житомирський державний педагогічний університет за спеціальністю біологія.

У 1991 році працювала фельдшеркою станції швидкої допомоги Житомирської центральної районної лікарні.

З 2003 до 2010 року обіймала посаду начальниці навчально-методичного відділу Житомирського інституту медсестринства.

З 2003 року була членкинею "Партії Регіонів". У 2001 – 2003 роках працювала практичним психологом Житомирського базового медичного коледжу.

У 2014 році балотувалась до ВРУ від партії "Сильна Україна". У 2013 році була заступницею Житомирського міського голови. У 2010 – 2012 роках працювала секретаркою Житомирської міської ради.

Із 2015 року депутатка Житомирської міської ради 7 скликання від партії "Опозиційний блок". Голова фракції “Опозиційний блок” у міській раді. Голова постійної комісії із соціально-гуманітарних питань.

Рух "ЧЕСНО" раніше повідомляв, що Леонченко займалась "гречкосійством" перед виборами.



Наталія Леонченко / Фото "Житомир Online"

Євген Демчик

Євгеній Демчик, який очолює громадську організацію "Антикорупційний рух Житомирщини", йде на вибори мера міста. Його кандидатуру висуватиме "Радикальна партія Олега Ляшка".

У липні 2019 року Євгенія Демчика відсторонили від посади начальника КП ЖТТУ на час проведення службового розслідування. Під час одного з засідань наглядової ради КП ЖТТУ міський голова Сухомлин запевняв, що на підприємстві за завищеними цінами закуповується паливо та автобусні шини.

Пізніше в одному зі своїх дописів на фейсбук-сторінці, Євгеній Демчик заперечував слова міського голови.

Матвій Хренов

Ексзаступник мера Житомира Матвій Хренов балотується на посаду міського голови від "Партії розвитку громад".

За першою освітою він лікар, за другою освітою – магістр управління, працював у міській лікарні №1, а також керував приватним медичним центром "Відновлення".

26 лютого 2018 року Матвій Хренов написав заяву на звільнення з посади заступника мера «за угодою сторін» і під час сесії міської ради 1 березня цього ж року депутати за це звільнення проголосували. З липня 2018 року й до звільнення Уляни Супрун Матвій Хренов був її радником на громадських засадах.

За словами Хренова, після спалаху пандемії йому начебто пропонували посаду глави МОЗ.



Матвій Хренов / Фото "Житомир.Інфо"

Віталій Кирилюк

Від "Голосу" на мера Житомира йде ексдепутат від "Самопомочі" Віталій Кирилюк.

У 2008 році вступив до Львівської Комерційної Академії на факультет "Правознавство", заочної форми навчання. У 2007 році закінчив Житомирський Державний університет імені Івана Франка, спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Історія".

У 2008 – 2009 роках – головний спеціаліст Житомирського окружного секретаріату Єдиного Центру. З 2007 до 2009 року перебував на посаді радника міського голови на громадських засадах міста Житомира з молодіжних питань.

З 2016 року займається індивідуальною адвокатською діяльністю. У 2010 – 2016 роках - провідний спеціаліст, юрисконсульт претензійно-позовного відділу Юридичного департаменту Житомирської міської ради.

З грудня 2018 року депутат Житомирської міської ради 7 скликання від "Об’єднання "Самопоміч". Член постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій.



Віталій Кирилюк / Фото зі сайту Житомирської міської ради

Максим Мелешко

На посаду міського голови Житомира від "Перемоги Пальчевського" претендуватиме місцевий ексміліціонер і юрист Максим Мелешко.

На регіональній фейсбук-сторінці партії його позиціонують, зокрема, як борця з незаконним будівництвом автозаправки та критика чинного мера Сергія Сухомлина.



Максим Мелешко / Фото "Журнал Житомира"

Сидір Кізін

У виборах на посаду Житомирського міського голови братиме участь Сидір Кізін. Він балотуватиметься від ВО "Свобода".

Кізін народився у Львові, але проживає в Києві.

Український адвокат і політик, колишній голова Житомирської обласної державної адміністрації (2 березня – 22 липня 2014).

Цікаво, що він був одним із співзасновників юридичної компанії "Портнов та партнери", з котрої вийшов у 2003 році.

З 2007 року і по даний час є партнером адвокатського об'єднання "Бондарчук, Кізін та партнери".

В 2010 році представляв онука лідера ОУН Степана Бандери у справі про скасування Указу Президента "Про присвоєння Степану Бандері звання "Герой України" у Донецькому адміністративному суді та Вищому Адміністративному Суді України.

3 січня 2014 року, ввечері, після відвідин ТВМ4 Шевченківського РВ УМВС у м. Києві, невідомі особи скоїли напад на Сидора Кізіна та Андрія Іллєнка. Від розправи їх врятували випадкові перехожі. Кізіну розбили обличчя, а в Андрія Іллєнка був перелом щелепи та струс мозку.

Передвиборчий відеоролик Кізіна:

Іван Мартинчук

На посаду мера Житомира від партії "Сила і честь" балотуватиметься Іван Мартинчук, чинний депутат міської ради.

З 2015 року депутат Житомирської міської ради 7 скликання від ВО "Батьківщина". Колишній секретар фракції ВО “Батьківщина” у міській раді, зараз - позафракційний. Секретар постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.

У 2010 році балотувався до Житомирської міської ради 6 скликання від Партії розбудови, правозахисту недержавних організацій України.

Проректор з науково-педагогiчної роботи, соцiального та гуманiтарного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету. Перед цим працював у Житомирському Державному технологічному університеті.

Рух "Чесно" відзначав Мартинчука, як "прогульника", оскільки той часто пропускав засідання міськради.



Іван Мартинчук / Скриншот з відео

Олег Комісарчук

Від партії "Народний рух України" на вибори мера Житомира йде адвокат Олег Комісарчук. Він, ймовірно, найменш публічний з усіх кандидатів, а інформації про нього обмаль.

За даними місцевих ЗМІ, Комісарчук раніше працював податківцем.