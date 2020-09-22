Розмови про те, що місцеві вибори в Україні можуть перенести, ведуться ще з літа цього року. Періодично представники влади кажуть, що місцеві вибори під загрозою через пандемію коронавірусу та загальнонаціональний карантин.

Про те, за яких умов можуть перенести вибори та наскільки це взагалі реально, читайте в матеріалі, який підготував сайт 24 каналу.

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За яких умов можуть перенести вибори

Нещодавно у провладній партії "Слуга народу" заявили, що законних підстав для переносу чи скасування місцевих виборів немає. Щоправда, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив, що в тому разі, якщо 50% території країни опиниться у червоній карантинній зоні, це змусить замислитися над тим, чи варто ризикувати та проводити вибори.

Олександр Кондратенко, політтехнолог, фахівець з управління репутацією, каже, що головна і єдина причина, яка може вплинути на перенесення або скасування місцевих виборів-2020 року — епідеміологічна ситуація по захворюваності COVID-19. Але партії вже встигли вкласти серйозні кошти у передвиборчу кампанію, тому ймовірність переносу виборів дуже низька, вважає експерт.

"Єдиним правовим механізмом для того, щоб перенести дату голосування, залишається введення надзвичайного стану. І навіть, якщо президент Зеленський за пропозицією РНБО або Кабінету міністрів видасть такий указ, то Верховна Рада все одно не підтримає його 226 голосами", — каже Кондратенко.

Оксана Нагнічук, член Асоціації правників України, юристка "Atlantic Group", нагадує, що у відповідності до чинного законодавства — виборчий процес є безперервним та не може бути скасованим, зупиненим або перенесеним. А причин для перенесення чи скасування виборів дуже мало — це введення надзвичайного чи воєнного стану, що важко уявити в сучасних умовах.

Станом на сьогодні надзвичайний стан не введено в Україні, а карантинні обмеження не є підставою для припинення виборчого процесу. Тому, наразі немає жодних юридичних підстав для перенесення виборів, — запевняє Нагнічук.

Вона додає, якщо надзвичайний стан буде введено, ЦВК повинно ухвалити рішення, щодо припинення виборчого процесу на всій території України чи лише на певній її частині. І лише після припинення чи скасування дії режиму воєнного або надзвичайного стану (протягом місяця з дати такого припинення) припинений процес розпочинається заново.

Чи буде перенесення виборів вигідним для влади

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, пояснює, що однією з причин, через яку могли б перенести вибори, є громадська думка. Тобто, якби більшість населення захотіла закрити ще раз на жорсткий карантин країну (і перенести вибори) то влада б не вагалась, але на такий сценарій розраховувати не варто. Хоча, підстави для перенесення виборів є, адже провладна партія "Слуга народу" не перемагає на виборах.

Проблема у тому, що перенесення виборів нічого не дасть. Навпаки, зробить ситуацію гірше для партії влади, — каже Петренко.

Олександр Кондратенко додає, в Офісі президента розуміють, що рейтинг буде й далі падати, тому переносити вибори для них буде не найкращим рішенням.

"Передвиборна агітація президентом додає "слугам" політичні дивіденди, але це мало впливає на реальну ситуацію з кредитом довіри, отриманим від українців в минулому році", — зауважив Кондратенко.

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Чи переносились в Україні колись вибори

Андрій Мартинов, провідний науковий співробітник Інститута історії України НАН України, нагадує, що досі в країні не було прецедентів скасування виборів.

Дати виборів до Верховної Ради України переносились в 1994 р., коли діяла законодавча норма про 50% явку виборців. Однак наразі цієї норми у законодавстві немає. Тобто вибори відбудуться, навіть якщо на дільниці прийдуть голосувати самі кандидати на владні місця, — пояснив Мартинов.