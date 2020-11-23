Хто переміг в Ужгороді – чинний мер чи "слуга народу": паралельний підрахунок голосів
За результатами паралельного підрахунку голосів виборців у 2 турі виборів мера Ужгорода попереду чинний міський голова Богдан Андріїв. Він набирає понад 50% голосів, а його опонент Віктор Щадей – тільки 47%.
Вибори в Ужгороді: 2 тур
Паралельний підрахунок голосів у другому турі виборів мера Ужгорода 22 листопада 2020 року проводили штаби обох кандидатів:
- Представника партії "Слуга народу" Віктора Щадея,
- Та чинного міського голови (який йшов на ці вибори самовисуванцем) Богдана Андріїва.
Про результати повідомили журналісти Соня Кошкіна та Віталій Глагола у телеграм-каналах.
Важливо Як пройшли місцеві вибори 22 листопада в Україні: головне – фото, відео
Середній показник за даними штабів двох кандидатів
- Богдан Андріїв – приблизно 53%,
- Віктор Щадей – приблизно 47%.
22 листопада екзитполи в Ужгороді не проводили, тож наразі, до офіційного оголошення результатів у ЦВК, матимемо тільки дані від штабів кандидатів.
Дані штабу Щадея
- Богдан Андріїв – 12 894 голоси,
- Віктор Щадей – 11 510 голосів.
За даними штабу Андріїва
- Богдан Андріїв – 12 393 голоси,
- Віктор Щадей – 10 961 голос.
Цікаво, що Ужгород був єдиним в Україні обласним центром, де посаду мера міг обійняти представник президентської партії "Слуга народу".
Місцеві вибори в Ужгороді: результати 1 туру та хто пройшов до міськради
Результати кандидатів у мери Ужгорода
- Богдан Андріїв – 9 158 голосів (25,41 %);
- Віктор Щадей – 6 485 голосів (17,91 %).
Оскільки жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, ЦВК призначила другий тур голосування за мера Ужгорода на 22 листопада.
Які партії пройшли до міської ради
- "Батьківщина" – 12,57% голосів виборців (8 депутатів),
- "Слуга народу" – 11,53% (7 депутатів),
- "Рідне Закарпаття" – 8,33% (6 депутатів),
- ОПЗЖ – 8,24% (6 депутатів),
- "Європейська Солідарність" – 8,06% (6 депутатів),
- "Партія твого міста" – 7,47 (5 депутатів).
Усього у міськраді Ужгорода – 38 депутатів.
Поділитися новиною