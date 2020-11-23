За результатами паралельного підрахунку голосів виборців у 2 турі виборів мера Ужгорода попереду чинний міський голова Богдан Андріїв. Він набирає понад 50% голосів, а його опонент Віктор Щадей – тільки 47%.

Вибори в Ужгороді: 2 тур

Паралельний підрахунок голосів у другому турі виборів мера Ужгорода 22 листопада 2020 року проводили штаби обох кандидатів:

Представника партії "Слуга народу" Віктора Щадея,

Та чинного міського голови (який йшов на ці вибори самовисуванцем) Богдана Андріїва.

Про результати повідомили журналісти Соня Кошкіна та Віталій Глагола у телеграм-каналах.

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Середній показник за даними штабів двох кандидатів

Богдан Андріїв – приблизно 53%,

Віктор Щадей – приблизно 47%.

22 листопада екзитполи в Ужгороді не проводили, тож наразі, до офіційного оголошення результатів у ЦВК, матимемо тільки дані від штабів кандидатів.

Дані штабу Щадея

Богдан Андріїв – 12 894 голоси,

Віктор Щадей – 11 510 голосів.

За даними штабу Андріїва

Богдан Андріїв – 12 393 голоси,

Віктор Щадей – 10 961 голос.

Цікаво, що Ужгород був єдиним в Україні обласним центром, де посаду мера міг обійняти представник президентської партії "Слуга народу".

Явка виборців в Ужгороді у другому турі склала 27,94%.

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Результати кандидатів у мери Ужгорода

Богдан Андріїв – 9 158 голосів (25,41 %);

Віктор Щадей – 6 485 голосів (17,91 %).

Оскільки жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, ЦВК призначила другий тур голосування за мера Ужгорода на 22 листопада.

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