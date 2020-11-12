Вже 15 листопада у Луцьку відбудеться другий тур виборів мера міста. За крісло "бургомістра" змагаються самовисуванець і колишній мер Богдан Шиба, а також переможець першого туру Ігор Поліщук, який також має досвід управління містом, проте він обмежений трьома місяцями.

Здавалося, що місцеві вибори вже позаду, але ряд громад ще очікують головної боротьби – за крісло мера. У всіх громадах, які нараховують більше ніж 75 тисяч виборців, вибори міського голови проходять у два тури, якщо за першого жоден з кандидатів не набрав більш як 50% голосів. У Луцьку громаду чекає ще другий тур виборів міського голови, у якому позмагаються Ігор Поліщук від партії "За майбутнє", який отримав 32,47% голосів, та самовисуванець Богдан Шиба, який отримав 13,14% голосів. ЦВК призначила повторне голосування у Луцьку на 15 листопада 2020 року. Що пропонують кандидати – в матеріалі 24 каналу.

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Поки до повторного голосування ще залишається час, кандидати намагатимуться привернути все більше уваги до себе та пообіцяти "золоті гори" тим, хто підтримає їх у фінальному протистоянні. І робити вони це будуть щодо 6 найбільш чутливих для громадян сфер. Це освіта, охорона здоров'я, дороги, транспорт, ЖКГ та соціальний захист.

Взагалі кандидати на посаду міського голови не зобов'язані мати окремі політичні програми. Але кандидати у мери Луцька подбали про їхню наявність, тому ми змогли зробити огляд офіційних передвиборчих програм Ігоря Поліщука та Богдана Шиби. Від позицій цих програм насправді залежить майбутня стратегія розвитку та успішність найважливіших сфер життя Луцької міської громади. Тому радимо ознайомитися з тим, що обіцяють кандидати на посаду міського голови перед тим, як поставити галочку чи плюсик у виборчому бюлетені.

Що може мер?

Голова міської громади прямо впливає на якість впровадження місцевої політики майже у всіх сферах. Перш за все, мер організовує роботу ради. Він скликає сесії, формує порядок денний, головує на пленарних засіданнях ради, підписує рішення ради та її виконавчого комітету, призначає і звільняє керівників відділів, управлінь та комунальних підприємств, що належать до комунальної власності.

Які повноваження має мер українського міста / Інфографіка Центру спільних дій

Мер за посадою очолює виконком ради, тому від нього залежить рівень професіоналізму фахівців, які втілюють міську політику, наявність необхідних для ефективної та якісної роботи підрозділів. Саме міський голова пропонує для голосування раді кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради, перелік та кількість управлінь і відділів, хто обійме посаду секретаря ради.

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Ще одне важливе повноваження мера – розпоряджатись коштами платників місцевих податків і зборів за призначенням, яке затвердила рада. Тобто якщо через схеми кошти місцевого бюджету були витрачені не за призначенням, це є відповідальністю мера.

Велике значення мають і зобов'язання мера з контролю за дотриманням прав і законних інтересів жителів. Якщо органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади або підприємства, установи та організації своїми актами незаконно обмежують права та інтереси громади, мер зобов'язаний звернутися до суду щодо визнання таких актів незаконними.

Це далеко не вичерпний перелік повноважень мерів. Та ключове – що неможливо уявити ефективну роботу місцевих рад без якісної роботи мера. Адже мер може виносити на порядок денний важливі питання життя громади або навпаки блокувати їх. Призначати на відповідальні посади фахівців або своїх "кумів" і представників місцевих олігархів. Стежити за цільовим використанням коштів місцевих бюджетів або допомагати їх розкрадати. Захищати права та законні інтереси громадян або закривати очі на беззаконня.

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Обіцянки кандидатів у мери Луцька

Освіта

На жаль, програма самовисуванця Богдана Шиби не містить інформації щодо розвитку освітньої сфери. А от його опонент Ігор Поліщук планує збудувати школу №13 та капітально відремонтувати дитсадок №15. Також він збирається продовжити капітальні ремонти фасадів шкіл і дитячих садочків, впровадити у них заходи із термомодернізації та провести якісні та необхідні оновлення у всіх закладах освіти.

Ігор Поліщук / Фото офіційной сторінки політика на фейсбуці

Охорона здоров'я

Пропозиції щодо забезпечення права на здоров'я жителів Луцької міської ОТГ має лише один з кандидатів на посаду мера. Це Ігор Поліщук, який обіцяє інвестувати в розвиток медичної галузі міста. Зокрема, Поліщук стверджує, що в разі обрання він проведе капітальний ремонт у лікувальних закладах, оновить обладнання та побудує приймальне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Крім того, Ігор Поліщук запевняє, що буде розвивати медичні заклади об'єднаних громад, що приєдналися до Луцька, на рівних умовах із містом. Водночас самовисуванець Богдан Шиба у своїй програмі нічого не згадує про охорону здоров'я.

Соціальний захист

З передвиборчих програм незрозуміло, як саме кандидати на посаду міського голови збираються дбати про найбільш уразливі верстви населення – пенсіонерів, малозабезпечених, переселенців, багатодітні сім'ї тощо. Та чи збираються, вони це робити взагалі. У програмі Ігоря Поліщука і Богдана Шиби немає згадок про соціальний захист мешканців громади.

Житлово-комунальне господарство

А ось якість послуг ЖКГ, судячи з програм, важлива для обох кандидатів другого туру місцевих виборів. Проте пріоритети у них різні. Так, Богдан Шиба планує зосередити зусилля на тому, щоб позбутися смороду в мікрорайонах міста та вирішити проблему заповнювання сміттєзвалища у Брищі. Другим напрямом діяльності кандидата буде зменшення витрат лучан на опалення шляхом "агресивного впровадження енергозберігаючих технологій".

Богдан Шиба / Фото офіційной сторінки політика на фейсбуці

Ігор Поліщук заявляє, що зможе модернізувати мережі тепло-, водопостачання та очисні споруди КП "Луцькводоканал". Крім того, Поліщук обіцяє своїм виборцям провести комплексний капітальний ремонт прибудинкових територій та вулиць у секторі приватної житлової забудови.

Третім напрямом своєї роботи кандидат бачить поліпшення обслуговування багатоквартирних будинків шляхом створення конкурентного середовища серед управляючих компаній.

Дороги

Обидва кандидати обіцяють розвивати дорожню інфраструктуру Луцької міської громади.

Ігор Поліщук хоче реконструювати проспекти Волі, Відродження і Михайла Грушевського, Театральний майдан, площі перед Палацом урочистих подій та Ринок. Також до його планів входить ремонт вулиць Дубнівської, Львівської, Володимирської, Гордіюк, Ківерцівської, прибудинкових територій і вулиць приватного сектору, моста на вулиці Шевченка та будівництво нового через річку Стир по вулиці Яровиці.

Богдан Шиба пропонує ремонтувати й відновлювати дороги, не допускаючи відкатів. Окремим завданням, яке ставить собі кандидат у мери, є особистий контроль якості виконання дорожніх ремонтних робіт.

Громадський транспорт

Реалізувати ініціативу "Луцьк без маршруток" збирається Ігор Поліщук. Він хоче зменшити кількість неекологічних та некомфортних маршруток і замінити їх на сучасні екологічні тролейбуси та комфортні автобуси. Також цей кандидат на міського голову пропонує облаштувати нові розумні зупинки та осучаснити зовнішній вигляд існуючих зупинок громадського транспорту.

Самовисуванець Богдан Шиба має менш конкретні позиції у цій сфері: він обіцяє розв'язати проблеми заторів і налагодити безперебійну та якісну роботу громадського транспорту.

На завершення

Інколи у свідомості городян саме мер є відповідальним за вирішення більшості проблем міста. Насправді міський голова не всемогутній, а розділяє відповідальність за впровадження місцевих політик з депутатами місцевої ради. Водночас на практиці саме мер формально чи неформально впливає на вирішення багатьох місцевих проблем . Це стан медичних закладів, доріг та транспорту, якість освітніх послуг, якими користуються жителі громади, та багато інших питань.

Забезпечити реальне покращення замість чергової дірки від бублика може лише свідоме голосування жителів громади. Виборцям варто звертати увагу не на зовнішній вигляд білбордів або креативність відеороликів в соціальних мережах, а на попередній політичний досвід, зв'язки та передвиборчі програми кандидатів. Лише у такий спосіб можливо привести до влади гідних політиків.

Автори – Костянтин Шокало, Марія Квіцінська, Центр спільних дій, для видання "Громадське.Волинь"