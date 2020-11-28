Кілька політичних сил у Чернівцях повідомили про припинення повноважень своїх членів ДВК. Це сталося за день до другого туру виборів мера, які мають відбутися 29 листопада.

Це загрожує незалежній організації та проведенню голосування на виборах, наголосили у Центрвиборчкомі.

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Подання про дострокове припинення повноважень загалом 444 членів ДВК надійшли від місцевих організацій таких політичних партій:

"Батьківщина" – 216;

"Європейська Солідарність" – 128;

"Наш край" – 85;

"Рідне місто" – 15.

Чим це загрожує

У ЦВК підкреслили, що місцеві організації партій не мали права відкликати ці кандидатури. Мовляв, звернення від організацій партій можливі лише за наявності особистої заяви про складання повноважень або внесення подання про заміну члена.

Це може створити перешкоди у належній підготовці проведення повторного голосування на виборах Чернівецького міського голови,

– наголосили у Центрвиборчкомі.

Там пояснили, що мінімальна кількість членів у комісіях для малих дільниць – 10. Через дострокове припинення повноважень у деяких комісіях може не вистачати голосів для ухвалення рішень.

Крім цього, у Центрвиборчкомі зауважили, що члени ДВК повинні виконувати свої обов'язки до того часу, поки ТВК не ухвалить рішення щодо припинення їхніх повноважень.

Важливо! Саме тому ймовірна не явка на засідання комісії 29 листопада вважатиметься грубим порушенням законодавства. Це, зокрема, передбачає кримінальну відповідальність.

Попри це, результати голосування мають бути встановлені – незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, на яких голосування не було організовано та проведено в день голосування, зазначили у ЦВК.

Другий тур виборів мера у Чернівцях: основне

29 листопада у Чернівцях повторно голосуватимуть на виборах міського голови. Містяни обиратимуть між бізнесменом Романом Клічуком та депутатом міської ради Віталієм Михайлішиним.



Михайлішин та Клічук змагатимуться за крісло мера Чернівців / Колаж 24 каналу

За даними руху ЧЕСНО, Михайлішин має зв'язки з ОПЗЖ. Він у 2019 році профінансував цю політсилу на мільйон гривень і балотувався до Ради від неї по 201 округу. Клічук у 2019 році став членом партії "Самопоміч" та балотувався до парламенту під №89 у її списку.

Довідка. У першому турі Клічук набрав 27%, Михайлішин – 21%. Поки що чинний мер Чернівців Олексій Каспрук отримав 18% підтримки виборців та вийшов з подальших перегонів.

У повторному голосуванні на 115 виборчих дільницях у Чернівцях загалом зможуть взяти участь понад 185 тисяч виборців. Члени дільничних виборчих комісій мають контролювати дотримання правил епідемічної безпеки.