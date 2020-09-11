Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментували лист Леоніда Кравчука, голови української делегації у Мінській ТКГ щодо Донбасу. У своєму листі Кравчук просить уточнити, чи відповідає постанова парламенту про проведення місцевих виборів мінським угодами.

Що каже Разумков про лист Кравчука

Спікер Верховної Ради підтвердив, що лист справді надіслали до парламенту. Про це Разумков сказав під час брифінгу після позачергового засідання парламенту 25 серпня, пише 24 канал.

До теми Місцеві вибори на Донбасі: лист Кравчука про відповідність мінським угодам надійшов до Ради

Це не постанова, але станом на кінець минулого тижня вона надійшла, її було розписано на комітет. Наскільки мені відомо, засідання комітету, де воно буде розглядатися не було,

– зауважив Разумков.

До слова, Росія погрожує заблокувати обмін полоненими, розмінування та роботу нормандського формат у разі відмови України проводити вибори на окупованих територіях. Голова ВР на це відповів, що український парламент не підтримуватиме ультиматум Кремля.

"Я є прибічником того, щоб вибори відбувалися, але ми повинні виходити з того, чи можливо забезпечити умови", – наголосив Разумков.

Заява Арахамії

Керівник "слуг народу" в Раді вважає, що звернення Кравчука щодо місцевих виборів шансів на реалізацію не має жодних. Його слова передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, Кравчук вніс звернення до Верховної Ради. А все, що вноситься, має бути розглянутим. Але зараз позиція в парламенті, яка обговорюється, – взагалі немає жодних шансів", – підкреслив парламентар.

Зверніть увагу Україна не встигне підготуватися до виборів в ОРДЛО до 25 жовтня, – Кравчук

Що цьому передувало

Верховна Рада підтримала постанову, що місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

Згодом на цю дату голосування призначив і Центрвиборчком.

Щоправда, українські посадовці дійшли висновку, що на Донбасі вибори провести не можна.

Мовиться про території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької област і та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

і та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Згодом Кравчук звернувся до голови Ради Разумкова. Він попросив спікера розглянути, чи відповідає постанова парламенту про призначення місцевих виборів закону про особливий статус Донбасу та мінським угодам. Власне вона порушує "Мінськ" на переконання представників окупованого Донбасу.

Власне вона порушує "Мінськ" на переконання представників окупованого Донбасу. Про свій лист Кравчук повідомив учасників ТКГ. Однак, на останній зустрічі представників групи, яка пройшла в форматі відеоконференції 18 – 19 серпня, Росія заблокувала досягнення домовленостей з Україною.

25 серпня парламентський комітет з питань державної влади ухвалив рішення про розгляд звернення Кравчука у закритому режимі. Захід заплановано на 26 число.

у закритому режимі. Захід заплановано на 26 число. Як під час засідання комітету зауважив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, депутати мають намір призначити окреме засідання комітету.

На нього вони хочуть запросити:

– Кравчука,

– голів комітетів з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці,

– голів комітетів з питань національної безпеки, оборони та розвідки,

– представників Офісу президента,

– керівництво парламенту.