25 жовтня в Україні відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування. В Хмельницькій області точиться боротьба за посади 60 голів територіальних громад та депутатів 63 рад: це 1 обласна рада, 3 районні ради та 60 рад територіальних громад.

Кого та куди обиратимуть на Хмельниччині, чому це важливо та як саме вплине на життя пересічних мешканців області – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Українці вважають, що новообрана місцева влада має поліпшити стан охорони здоров'я, економіки, освіти, дорожньо-транспортної інфраструктури та посилити боротьбу з корупцією. Після реформи децентралізації місцеві ради та їхні голови мають досить широкі повноваження для виконання цих завдань. Питання полягає лише в тому, чи будуть місцеві політики мати волю та професіоналізм, аби вирішити ці проблеми?

Що з обласним та районним рівнем?

987 тисяч жителів Хмельницької області можуть голосувати на майбутніх місцевих виборах. Це майже 80% населення області. Від всіх цих виборців залежить, хто займе 64 депутатських крісла в обласній раді. Що стосується районного рівня, тут відбулися значні зміни після недавньої постанови Верховної Ради на втілення реформи адміністративно-територіального устрою. Замість 20 старих районів тепер Хмельницька область має три. Цікаво, що в раді найбільшого в області Хмельницького району депутатів буде стільки ж, скільки і в обласній раді, – 64. А ось жителі Кам'янець-Подільського та Шепетівського районів обиратимуть по 42 депутати в свої районні ради.

Обласна і районні ради мають однакові повноваження. Різниця полягає лише в території, за яку "відповідає" та чи інша рада. Тож, обласна та районні ради затверджують проєкти обласного та районного бюджетів, розподіляють між бюджетами інших адміністративних одиниць кошти, що отримані з державного бюджету у вигляді дотацій і субсидій, заслуховують звіти про виконання бюджетів. Тобто саме від депутатів обласних і районних рад залежить, чи ефективно та прозоро на рівні області та районів використовують гроші платників податків. А це великі кошти. Так, в 2019 році видатки зведеного бюджету Хмельницької області склали 21,7 мільярди гривень.

Місцеві вибори на Хмельниччині 2020 / Інфографіка Центру спільних дій

Обласні та районні ради також контролюють голову ради і його заступників, яких вони можуть обирати і звільняти. Більше того, голови місцевих державних адміністрацій (МДА) повинні звітувати перед депутатами обласних і районних рад. У разі незадовільної роботи голів МДА обласні і районні ради двома третинами голосів можуть відправити їх у відставку. Також депутати обласних і районних рад можуть оскаржувати до суду акти місцевих органів виконавчої влади, які порушують права територіальних громад, та заслуховувати інформацію про роботу керівників правоохоронних органів на відповідній території. Отже, депутати обласних і районних рад певною мірою несуть відповідальність за дотриманням законності і прав людини.

Серед інших важливих повноважень обласних і районних рад управління комунальними підприємствами, закладами освіти, охорони здоров'я, культури та іншими об'єктами, які є спільною власністю територіальних громад. Розібратися з цим нескладно, адже часто власник закладу вказаний прямо в його назві, наприклад, "Хмельницька обласна лікарня Хмельницької обласної ради" або "Лісковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області".

Варто додати, що обласна та районні ради також встановлюють тарифи на ЖКГ для своїх комунальних підприємств, крім тарифів на газ, електроенергію і тарифів на тепло і воду, що забезпечують великі підприємства.

Територіальні громади Хмельниччини

Наступним після районів рівнем самоврядування є об'єднані територіальні громади (ОТГ). У Хмельницькій області 60 ОТГ, зокрема 13 міських, 22 селищних та 25 сільських. 25 жовтня обиратимуть депутатів до рад всіх цих територіальних громад та їхніх голів.

Відзначимо, що в Хмельницьку ОТГ, крім самого Хмельницького, увійшли ще 12 найближчих населених пунктів. У раді цієї територіальної громади близько 225 тисяч виборців, які будуть обирати 42 депутати ради. У раді другої найбільшої ОТГ області – Кам'янець-Подільської – буде 38 депутатів, адже там проживає 78 тисяч виборців. А ось в раді Гуківської ОТГ буде лише 22 депутати, яких оберуть 2 тисячі виборців громади. Ради всіх територіальних громад, в яких менше за 10 тисяч виборців, матимуть по 22 депутати.

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Ради ОТГ можуть безпосередньо впливати на більшість проблем, які турбують місцевих жителів. Наприклад, в Хмельницькому – це охорона здоров'я, безробіття, соціальний захист населення, громадський транспорт та корупція. Розглянемо, що з цього є відповідальністю рад територіальних громад.

Після реформи децентралізації та медичної реформи органи місцевого самоврядування, зокрема і ради ОТГ, стали розпорядником комунальних закладів охорони здоров'я, від якого залежить якість і доступність медичних послуг. Ради громад ухвалюють рішення про створення, закриття, реорганізацію або перепрофілювання лікарень. Також вони відповідають за кадрове забезпечення, закупівлю обладнання, ремонт, утеплення лікарень і поліклінік, надання ліків "пільговикам". Тобто, якщо у вашій лікарні, власником якої є рада ОТГ, немає обладнання або ви змушені добиратися багато годин до найближчого фельдшерського пункту, відповідальність за це несе саме рада територіальної громади.



Хмельницька обласна рада

У сфері соціального захисту ради ОТГ визначають потреби соціально вразливих верств населення, забезпечують соціальні виплати, кадри та інфраструктуру для якісного надання соціальних послуг пенсіонерам, людям з інвалідністю, внутрішньопереміщеним та малозабезпеченим особам. Також ради ОТГ повинні організовувати громадські та тимчасові роботи для безробітних, вирішувати питання опіки та піклування, забезпечувати повне державне утримання у дитячих будинках сімейного типу та ПТУ дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того, ради територіальних громад відповідальні за продаж соціальних товарів, безкоштовне харчування для малозабезпечених людей похилого віку та людей з інвалідністю та багато інших питань.

Забезпечення якісної роботи громадського транспорту також є повноваженнями рад ОТГ та їхніх виконавчих органів. Зокрема, йдеться про затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування пасажирським транспортом, впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Ради територіальних громад відповідають і за стан доріг та мостів, що, в свою чергу, впливає на роботу громадського транспорту.

Що стосується безробіття та боротьби з корупцією, ці сфери поза межами повноважень рад ОТГ, проте побічно органи місцевого самоврядування можуть на них впливати. Наприклад, для усунення корупційних ризиків ради ОТГ можуть спростити публічний доступ до інформації про використання грошей з місцевого бюджету, тендери, закупівлі. Так, Хмельницький за рейтингом прозорості міст Transparency International Ukraine в 2019 році отримав 1,8 з 4 можливих балів за прозорість закупівель, 6,5 з 7 можливих балів за прозорість бюджетного процесу та 3,5 з 6 балів за прозорість в сфері фінансової та матеріальної допомоги та грантів. Наприклад, в сусідніх Тернополі та Вінниці прозорості в цих сферах більше.

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Крім зобов'язань в конкретних сферах життя громад, ради ОТГ та їхні виконавчі комітети мають ще один дуже важливий блок повноважень – встановлення ставок місцевих податків і зборів, затвердження місцевого бюджету, фінансування витрат місцевого бюджету та надання звітності щодо цих витратах. Як і у випадку з обласним рівнем, йдеться про великі гроші. Так, у 2019 році видатки зведеного бюджету Хмельницького склали 3,3 мільярда гривень, Кам'янець-Подільського – 900 мільйонів гривень. І навіть в найменшій за кількістю виборців Гуківській сільській територіальній громаді це 22 мільйони гривень. Після виборів суми, якими розпоряджаються ради ОТГ, збільшаться ще більше, адже, наприклад, бюджет Хмельницької територіальної громади це не лише бюджет самого Хмельницького, а й ще 12 населених пунктів, які увійшли в цю ОТГ.

Але впровадження місцевих політик залежить не тільки від депутатів місцевих рад. Широкі повноваження мають також міські, селищні та сільські голови, які очолюють виконавчі комітети місцевих рад та виконують рішення рад. Зокрема, від голови залежать питання, які розглядає рада, кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради, наявність необхідних підрозділів, які повинні займатися тим чи іншим питанням тощо. Крім того, міські, селищні та сільські голови розпоряджаються бюджетними коштами за призначенням, яке затвердила рада. Тобто проблеми з корупцією в громаді також є відповідальністю голови ради.

Як вплинути на життя у вашій громаді?

На прикладі кількох "проблемних" для Хмельницька та Хмельницької області сфер бачимо, що органи місцевого самоврядування мають достатньо можливостей та грошей, аби поліпшити якість життя громадян. Більше того, це є їхнім прямим обов'язком, який місцеві депутати та голови рад не завжди виконують. Якщо ви вважаєте, що у вашій місцевості є багато проблем, то змінити це можна 25 жовтня, голосуючи за місцевих політиків, які мають чітке бачення, як виконувати свої обіцянки.

Авторка: Марія Квіцінська, аналітикиня Центру спільних дій для видання "Поділля News"