25 октября в Украине состоятся выборы в органы местного самоуправления. В Хмельницкой области идет борьба за должности 60 глав территориальных общин и депутатов 63 советов: это 1 областной совет, 3 районных совета и 60 советов территориальных общин.

Кого и куда будут избирать на Хмельнитчине, почему это важно и как именно повлияет на жизнь рядовых жителей области – читайте в материале сайта 24 канала.

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Украинцы считают, что новоизбранная местная власть должна улучшить состояние здравоохранения, экономики, образования, дорожно-транспортной инфраструктуры и усилить борьбу с коррупцией. После реформы децентрализации местные советы и их главы имеют достаточно широкие полномочия для выполнения этих задач. Вопрос заключается лишь в том, будут ли местные политики иметь волю и профессионализм, чтобы решить эти проблемы?

Что с областным и районным уровнем?

987 тысяч жителей Хмельницкой области могут голосовать на предстоящих местных выборах. Это почти 80% населения области. От всех этих избирателей зависит, кто займет 64 депутатских кресла в областном совете. Что касается районного уровня, здесь произошли значительные изменения после недавнего постановления Верховной Рады на воплощение реформы административно-территориального устройства. Вместо 20 старых районов теперь Хмельницкая область имеет три. Интересно, что в совете самого крупного в области Хмельницкого района депутатов будет столько же, сколько и в областном совете – 64. А вот жители Каменец-Подольского и Шепетовского районов будут выбирать по 42 депутата в свои районные советы.

Областные и районные советы имеют одинаковые полномочия. Разница заключается лишь в территории, за которую "отвечает" тот или иной совет. Так, областные и районные советы утверждают проекты областного и районного бюджетов, распределяют между бюджетами других административных единиц средства, полученные из государственного бюджета в виде дотаций и субсидий, заслушивают отчеты о выполнении бюджетов. То есть именно от депутатов областных и районных советов зависит, эффективно ли и прозрачно на уровне области и районов используют деньги налогоплательщиков. А это большие средства. Так, в 2019 году расходы сводного бюджета Хмельницкой области составили 21,7 миллиарда гривен.



Местные выборы на Хмельнитчине 2020 / Инфографика Центра совместных действий

Областные и районные советы также контролируют главу совета и его заместителей, которых они могут избирать и увольнять. Более того, главы местных государственных администраций (МГА) должны отчитываться перед депутатами областных и районных советов. В случае неудовлетворительной работы глав МГА областные и районные советы двумя третями голосов могут отправить их в отставку. Также депутаты областных и районных советов могут обжаловать в суд акты местных органов исполнительной власти, нарушающих права территориальных общин, и заслушивать информацию о работе руководителей правоохранительных органов на соответствующей территории. Итак, депутаты областных и районных советов в определенной степени несут ответственность за соблюдением законности и прав человека.

Среди других важных полномочий областных и районных советов управление коммунальными предприятиями, заведениями образования, здравоохранения, культуры и другими объектами, которые являются общей собственностью территориальных общин. Разобраться с этим несложно, ведь часто владелец заведения указан прямо в названии, например, "Хмельницкая областная больница Хмельницкого областного совета" или "Лисковецкая общеобразовательная школа І-ІІ ступеней Каменец-Подольского районного совета Хмельницкой области".

Стоит добавить, что областной и районные советы также устанавливают тарифы на ЖКХ для своих коммунальных предприятий, кроме тарифов на газ, электроэнергию и тарифов на тепло и воду, которые обеспечивают крупные предприятия.

Территориальные общины Хмельницкой области

Следующим после районов уровнем самоуправления являются объединенные территориальные общины (ОТО). В Хмельницкой области 60 ОТО, в том числе 13 городских, 22 поселковых и 25 сельских. 25 октября будут выбирать депутатов в советы всех этих территориальных общин и их глав.

Отметим, что в Хмельницкую ОТО, кроме самого Хмельницкого, вошли еще 12 ближайших населенных пунктов. В совете этой территориальной общины около 225 тысяч избирателей, которые будут избирать 42 депутата совета. В совете второй самой крупной ОТО области – Каменец-Подольской – будет 38 депутатов, ведь там проживают 78 тысяч избирателей. А вот в совете Гукивской ОТО будет только 22 депутата, которых выберут 2 тысячи избирателей общины. Советы всех территориальных общин, в которых меньше 10 тысяч избирателей, будут иметь по 22 депутата.

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Советы ОТО могут напрямую влиять на большинство проблем, которые беспокоят местных жителей. Например, в Хмельницком – это здравоохранение, безработица, социальная защита населения, общественный транспорт и коррупция. Рассмотрим, что из этого является ответственностью советов территориальных общин.

После реформы децентрализации и медицинской реформы органы местного самоуправления, в том числе и советы ОТО, стали распорядителем коммунальных учреждений здравоохранения, от которого зависит качество и доступность медицинских услуг. Советы общин принимают решение о создании, закрытии, реорганизации или перепрофилировании больниц. Также они отвечают за кадровое обеспечение, закупку оборудования, ремонт, утепление больниц и поликлиник, предоставление лекарств "льготникам". То есть, если в вашей больнице, владельцем которой является совет ОТО, нет оборудования или вы вынуждены добираться много часов до ближайшего фельдшерского пункта, ответственность за это несет именно совет территориальной общины.



Хмельницкий областной совет

В сфере социальной защиты советы ОТО определяют потребности социально уязвимых слоев населения, обеспечивают социальные выплаты, кадры и инфраструктуру для качественного предоставления социальных услуг пенсионерам, людям с инвалидностью, внутриперемещенным и малообеспеченным лицам. Также советы ОТО должны организовывать общественные и временные работы для безработных, решать вопросы опеки и попечительства, обеспечивать полное государственное содержание в детских домах семейного типа и ПТУ детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Кроме того, советы территориальных общин ответственны за продажу социальных товаров, бесплатное питание для малообеспеченных пожилых людей и людей с инвалидностью и многие другие вопросы.

Обеспечение качественной работы общественного транспорта также является полномочиями советов ОТО и их исполнительных органов. В частности, речь идет об утверждении маршрутов и графиков движения, правил пользования пассажирским транспортом, внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда. Советы территориальных общин отвечают и за состояние дорог и мостов, что, в свою очередь, влияет на работу общественного транспорта.

Что касается безработицы и борьбы с коррупцией, эти сферы вне полномочий советов ОТО, однако косвенно органы местного самоуправления могут на них влиять. Например, для устранения коррупционных рисков советы ОТО могут упростить публичный доступ к информации об использовании денег из местного бюджета, тендеры, закупки. Так, Хмельницкий по рейтингу прозрачности городов Transparency International Ukraine в 2019 году получил 1,8 из 4 возможных баллов за прозрачность закупок, 6,5 из 7 возможных баллов за прозрачность бюджетного процесса и 3,5 из 6 баллов за прозрачность в сфере финансовой и материальной помощи и грантов. Например, в соседних Тернополе и Виннице прозрачности в этих сферах больше.

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Кроме обязательств в конкретных сферах жизни общин, советы ОТО и их исполнительные комитеты имеют еще один очень важный блок полномочий – установление ставок местных налогов и сборов, утверждение местного бюджета, финансирование расходов местного бюджета и предоставление отчетности по этим расходам. Как и в случае с областным уровнем, речь идет о больших деньгах. Так, в 2019 году расходы сводного бюджета Хмельницкого составили 3,3 миллиарда гривен, Каменец-Подольского – 900 миллионов гривен. И даже в самой маленькой по количеству избирателей Гукивской сельской территориальной общине это 22 миллиона гривен. После выборов суммы, которыми распоряжаются советы ОТО, увеличатся еще больше, ведь, например, бюджет Хмельницкой территориальной общины это не только бюджет самого Хмельницкого, но и еще 12 населенных пунктов, которые вошли в эту ОТО.

Но внедрение местных политик зависит не только от депутатов местных советов. Широкие полномочия имеют также городские, поселковые и сельские главы, которые возглавляют исполнительные комитеты местных советов и выполняют решения советов. В частности, от председателя зависят вопросы, которые рассматривает совет, количественный и персональный состав исполнительного комитета совета, наличие необходимых подразделений, которые должны заниматься тем или иным вопросом и тому подобное. Кроме того, городские, поселковые и сельские главы распоряжаются бюджетными средствами по назначению, которое утвердил совет. То есть проблемы с коррупцией в общине также являются ответственностью председателя совета.

Как повлиять на жизнь в вашей общине?

На примере нескольких "проблемных" для Хмельницка и Хмельницкой области сфер видим, что органы местного самоуправления имеют достаточно возможностей и денег, чтобы улучшить качество жизни граждан. Более того, это является их прямой обязанностью, которую местные депутаты и главы советов не всегда выполняют. Если вы считаете, что в вашей местности есть много проблем, то изменить это можно 25 октября, голосуя за местных политиков, которые имеют четкое видение, как выполнять свои обещания.

Автор: Мария Квицинская, аналитик Центра совместных действий для издания "Поділля News"