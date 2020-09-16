Вибори на окупованих територіях можливі за двох фундаментальних умов. Перша – мінімальний рівень безпеки, друга – мінімальний рівень для вільних і чесних виборів.

Так, на заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайка про необхідність проведення місцевих виборів по всій території України, включно з Донбасом, відреагував його попередник Павло Клімкін. Слід наголосити, що Пристайко потім уточнив, що мав на увазі – мовляв, вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу повинні відбутися лише після того, як окупанти залишать територію України.

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Для мене це проведення, звичайно, не ідеальних виборів, вони не будуть такими. Але з доступом політичних партій, ЗМІ, організовані нашою ЦВК. Всі ці критерії – відомі, вони виписані ОБСЄ. Якщо ці критерії не будуть дотримані, то це будуть не вибори, а фарс з Росією,

– наголосив Клімкін в коментарі Lb.ua

На його думку, якщо не дотримуватись виписаних ОБСЄ критеріїв, можна зіткнутися з тим, що Росія просуватиме своїх кандидатів на виборах і збереже контроль над напівофіційним окупованим Донбасом. В такому випадку він стане ядром майбутньої федералізації за російським сценарієм.

"Коли ми собі самі ставимо терміни, ми ставимо себе в ситуацію високих очікувань і в слабшу позицію щодо переговорів з Росією. Тому спочатку мають бути умови, потім – візія і стратегія, як їх досягти, а тоді часові рамки. Я вважаю, що рік – це дуже короткий термін, щоб перезавантажити окупований Донбас, для досягнення безпекових умов і умов для вільних і чесних виборів", – додав ексглава МЗС України.

Коли у Зеленського планують провести місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, місцеві вибори відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Однак не все так просто.



Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.



Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.



Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.