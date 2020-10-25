25 октября в Украине проходят очередные местные выборы. Еще накануне в день тишины начал действовать запрет любой политической агитации. Однако для некоторых политических сил правила неписаные, и они продолжают убеждать отдать за них голос в социальных сетях.

Политическая реклама кандидатов и партий, активна 25 октября

О фактах нарушения закона сообщила общественная сеть ОПОРА. По данным активистов, политическая реклама в соцсетях в основном делилась на непосредственно саму агитацию и социологические рейтинги и другие результаты опроса общественного мнения относительно кандидатов.

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Соцопросы и рейтинги

25 октября в 15:04, 15:20 и 15:30 в телеграм-канале Sonya Кошкина (official), а также в 14:30 в телеграм-канале "Ху*вый Харьков" разместили неофициальные экзитполы, касающиеся выборов в Киеве, Тернополе, Мариуполе и Харькове.

ОПОРА отмечает, что публикация неофициальных экзитполов является нарушением избирательного законодательства и считается косвенной агитацией. Поэтому активисты призывают всех воздержаться от соответствующих публикаций до объявления результатов официальных экзитполов. Последние должны обнародовать в 20:00.



Обнародование рейтингов и результатов экзитполов в соцсетях до официального объявления / Скриншоты ОПОРЫ

Какую политическую рекламу в соцсетях заметили активисты

По состоянию на 15:00 ОПОРА выявила политическую рекламу и у лидеров нынешней предвыборной кампании по количеству промоматериалов в социальных сетях. Речь идет о партии "За майбутнє".

Они транслировали агитацию с 3 страниц

"За МАЙБУТНЄ" Хмельниччина" (3 сообщения, стоимость каждого максимум 100 долларов, по состоянию на 14 часов охват составил от 24 до 27 тысяч);

(3 сообщения, стоимость каждого максимум 100 долларов, по состоянию на 14 часов охват составил от 24 до 27 тысяч); "Бердянськ ЗА майбутнє" (2 сообщения, стоимость каждого – в диапазоне от 1 до 99 долларов, охват — меньше чем 1 тысяча человек);

"Тернопіль за майбутнє" (1 сообщение, стоимость – менее 100 долларов, охват – 35-40 тысяч человек).

Политическая реклама партии "За майбутнє" в день выборов / скриншоты ОПОРЫ

Также особенно активной была партия "Пропозиція". Ее агитацию зафиксировали в 7 сообществах. На всех этих страницах была заметной тенденция, что партия начала транслировать рекламу не в день выборов, а заблаговременно – в частности, еще в сентябре).

Политическая реклама партии "Пропозиція": что известно

"ПроЧернеччина" (1 рекламное сообщение стоимостью менее 100 долларов, охват – 2 – 3 тысячи человек);

"ПроЦаричанка" (1 рекламное сообщение стоимостью менее 100 долларов, охват – не более 1 тысячи человек);

"ПроСолоне" (1 рекламное сообщение – до 100 долларов, охват – 8 – 9 тысяч человек);

"Пропозиція Черновицкая область" (11 рекламных сообщений, каждый стоимостью менее 100 долларов, охват – от 130 до 172 тысяч человек);

"ПроПетриківка" (3 рекламные сообщения, стоимость всех – максимум 100 долларов, охват – от 13 до 20 тысяч человек);

"ПроВасильківка" (1 рекламное сообщение стоимостью менее 100 долларов, охват – меньше 1 тысячи человек);

"Пропозиція" (2 рекламные сообщения, один стоимостью менее 100 долларов, другой – от 100 до 199 долларов, охват обоих заметок – от 165 до 195 тысяч человек).

Политическая реклама партии "Пропозиція" в день и накануне выборов 25 октября / Скриншоты ОПОРЫ

​Актуально Как проходят местные выборы в Украине по состоянию на 18:00

Политическая агитация на страницах, не принадлежащих участникам избирательного процесса

На странице "Житомирщина – наш край", что позиционирует себя как новостная страница Житомирщины, все рекламные сообщения направлены на поддержку политической партии "За майбутнє". В частности, в день тишины 24 октября страница начала транслировать рекламное сообщение, в котором выражают поддержку председателю Житомирской ячейки партии "За майбутнє" Виктору Развадовскому. Сообщение увидели 10-15 тысяч пользователей.



Политическая реклама и агитация на фейсбук-странице "Житомирщина – наш край" / Скриншот ОПОРЫ

На странице "Кропивницкий поражает" вся реклама также является посвященной одной политической силе, но в дискредитационном ключе. В частности, накануне, в день тишины, сообщество опубликовало сообщение с обвинением партии "Наш край" в подкупе избирателей.



Политическая реклама и агитация на фейсбук-странице "Кропивницкий поражает" / Скриншот ОПОРЫ

Страница "ЗЕ Выборы мэра Днепра", что позиционирует себя как новостное агентство, рекламирует 25 октября заметку "Народный легалайз – 25 октября". Его стоимость составляет от 100 до 199 долларов, и его уже успели просмотреть от 60 до 70 тысяч человек.



Политическая реклама и агитация на фейсбук-странице ""ЗЕ Выборы мэра Днепра" / Скриншот ОПОРЫ

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Политическая агитация от участников избирательной гонки

Кандидат на должность Олиевского сельского головы Анатолий Мельниченко транслирует политическую рекламу, в которой рассказывает о своих предыдущих достижениях в должности и призывает проголосовать за него. Рекламу запустили еще 23 числа, и в течение этого времени ее увидели 2 – 4 тысячи пользователей. На такое сообщение потратили максимум 100 долларов.



Агитация от Мельниченко / Скриншот ОПОРЫ

Кандидат от "Украинской Галицкой Партии" Ярослав Гасай с 14 октября и поныне транслирует динамичную политическую рекламу (рекламное сообщение, которое имеет несколько версий и по алгоритмам фейсбука различные пользователи могут видеть разный вариант статьи). На агитацию потратили максимум 100 долларов. Сообщение увидели 45 – 50 тысяч пользователей.



Агитация от Гасая / Скриншот ОПОРЫ

Кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Анжелика Булыгина транслирует рекламу с агитацией за себя, запущенную еще 9 октября. Она потратила на нее меньше 100 долларов, и увидели ее рекламу 3 – 4 тысячи пользователей.



Агитация от Булыгиной / Скриншот ОПОРЫ

Александр Вилкул опубликовал сообщение, что в то же время критикует других участников избирательного процесса и агитирует голосовать за "Блок Александра Вилкула "Украинская перспектива". По состоянию на 10:15 25 октября, рекламу просмотрели примерно 250 – 300 тысяч пользователей. Потратили на нее от 500 до 599 долларов.



Агитация от Вилкула / Скриншот ОПОРЫ

Председатель Киевской областной организации партии "Наш край" Анатолий Присяжнюк транслирует сообщение с призывом голосовать за партию. Рекламу запустили 22 сентября, и за это время ее просмотрели примерно 8 – 9 тысяч пользователей.



Агитация от Присяжнука / Скриншот ОПОРЫ

Кандидат в мэры Черновцов от партии "Слуга народа" Виталий Другановский транслирует рекламное сообщение с записью своего интервью. Рекламу запустили накануне дня тишины – 23 октября, и за это время ее просмотрели 50 – 60 тысяч пользователей. На агитацию потратили максимум 100 долларов.



Агитация от Другановского / Скриншот ОПОРЫ

Кандидат в мэры Харькова Валерий Безлепкин продолжает транслировать сообщение, которое поставили на рекламу 10 октября. В нем он обращается к харьковчанам и агитирует за себя. За это время рекламу просмотрели 15 – 20 тысяч пользователей. На рекламное сообщение было потрачено менее 100 долларов.



Агитация от Безлепкина / Скриншот ОПОРЫ

Кандидат на должность городского головы Умани Андрей Дикун рекламирует два сообщения, один из которых начал транслироваться в день тишины, 24 октября. На сообщения потратили от 100 до 199 долларов. За это время одно из сообщений увидели 70 – 80 тысяч пользователей. Информация о показах второго сообщения пока неизвестна.



Агитация от Дикуна/ Скриншот ОПОРЫ

Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Голос" Сергей Притула продолжает рекламировать два сообщения от 19 и 20 сентября. В них он призывает поддержать его команду на выборах. На каждую такую рекламу потратили до 100 долларов, а увидели их менее 1 тысячи пользователей каждый.



Агитация от Притулы / Скриншот ОПОРЫ

Кандидат в областной совет Харькова Сергей Раполов транслирует 3 рекламные сообщения. Каждый из них стоит от 1 до 99 долларов, а охват – около 1 миллиона человек.



Агитация от Раполова / Скриншот ОПОРЫ

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Активность на страницах политических партий

Активисты проявили активность на двух страницах ВО "Свобода" (Ровненская и Запорожская областные организации). В целом они охватили от 245 до 300 тысяч человек и потратили на это от 900 до 1197 долларов.



Агитация от "Свободы" / Скриншот ОПОРЫ

Однако, лидером оказалась региональная ячейка партии "Родной город" – "Родной город Зеньков". Эта страница транслировала 33 рекламные сообщения, которые стоили в диапазоне 1 – 199 долларов. Ориентировались они в основном на аудиторию 5 – 10 тысяч человек.



Политическая агитация от партии "Родной город" / Скриншот ОПОРЫ

Использованием политической рекламы на партийной странице особо отличились политическая партия ВО "Батькивщина". Так, со страницы "Батькивщина Хустщины" транслируют 32 рекламных сообщения. Каждое из них стоит меньше чем 100 долларов и ориентирован на разную аудиторию – от 1 до 100 тысяч человек.



Политическая агитация от партии "Батькивщина" / Скриншот ОПОРЫ

Агитацию обнаружили и на странице "Партии Винничан". Она транслировала 1 рекламное сообщение, где призвала прийти на выборы. По состоянию на 10:15 рекламу просмотрели 6 – 7 тысяч человек, а стоила она в диапазоне 1 – 99 долларов.



Политическая агитация от "Партии винничан" / Скриншот ОПОРЫ



Как будут выбирать местных кандидатов и мэров / инфографика 24 канала