25 жовтня в Україні відбуваються чергові місцеві вибори. І ще напередодні у день тиші почала діяти заборона щодо будь-якої політичної агітації. Проте для деяких політичних сил правил – неписані, і вони продовжують переконувати віддати за них голос у соціальних мережах.

Політична реклама кандидатів і партій, активна 25 жовтня

Про факти порушення закону повідомила громадська мережа ОПОРА. За даними активістів, політична реклама в соцмережах здебільшого поділялася на безпосередню саму агітацію й соціологічні рейтинги та інші результати опитування громадської думки щодо кандидатів.

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Соцопитування та рейтинги

25 жовтня о 15:04, 15:20 та 15:30 у телеграм-каналі Sonya Koshkina (official), а також о 14:30 у телеграм-каналі "Ху*вый Харьков" розмістили неофіційні екзитполи, що стосуються виборів у Києві, Тернополі, Маріуполі та Харкові.

ОПОРА наголошує, що публікація неофіційних екзитполів є порушенням виборчого законодавства та вважається непрямою агітацією. Тому активісти закликають усіх утриматися від відповідних публікацій до оголошення результатів офіційних екзитполів. Останні мають оприлюднити о 20:00.



Оприлюднення рейтингів і результатів екзитполів у соцмережах до офіційного оголошення / Скриншоти ОПОРИ

Яку політичну рекламу в соцмережах помітили активісти

Станом на 15:00 ОПОРА виявила політичну рекламу й у лідерів нинішньої передвиборчої кампанії за кількістю промоматеріалів у соціальних мережах. Мовиться про партію "За майбутнє".

Вони транслювали агітацію з 3 сторіно

"За МАЙБУТНЄ" Хмельниччина" (3 дописи, вартість кожного щонайбільше 100 доларів, станом на 14 годину охоплення становило від 24 до 27 тисяч);

"Бердянськ ЗА майбутнє" (2 дописи, вартість кожного – в діапазоні від 1 до 99 доларів, охоплення — менше ніж 1 тисяча осіб);

"Тернопіль за майбутнє" (1 допис, вартість – менше ніж 100 доларів, охоплення – 35-40 тисяч осіб).



Політична реклама партії "За майбутнє" у день виборів / Скриншоти ОПОРИ

Також особливо активною була партія "Пропозиція". Її агітацію зафіксували у 7 спільнотах. На усіх цих сторінках була помітною тенденція, що партія розпочала транслювати рекламу не у день виборів, а завчасно – зокрема, ще у вересні).

Політична реклама партії "Пропозиція": що відомо

"ПроЧернеччина" (1 рекламний допис вартістю менше ніж 100 доларів, охоплення – 2 – 3 тисячі осіб);

"ПроЦаричанка" (1 рекламний допис вартістю менше ніж 100 доларів, охоплення – щонайбільше 1 тисяча осіб);

"ПроСолоне" (1 рекламний допис – до 100 доларів, охоплення – 8 – 9 тисяч осіб);

"Пропозиція Чернівецька область" (11 рекламних дописів, кожний вартістю менше ніж 100 доларів, охоплення – від 130 до 172 тисяч осіб);

"ПроПетриківка" (3 рекламні дописи, вартість усіх – щонайбільше 100 доларів, охоплення – від 13 до 20 тисяч осіб);

"ПроВасильківка" (1 рекламний допис вартістю менше ніж 100 доларів, охоплення – менше за 1 тисячу осіб);

"Пропозиція" (2 рекламні дописи, один вартістю менше ніж 100 доларів, інший – від 100 до 199 доларів, охоплення обох дописів – від 165 до 195 тисяч осіб).



Політична реклама партії "Пропозиція" у день і напередодні виборів 25 жовтня / Скриншоти ОПОРИ

​Актуально Як відбуваються місцеві вибори в Україні станом на 18:00

Політична агітація на сторінках, що не належать учасникам виборчого процесу

На сторінці "Житомирщина – наш край", що позиціонує себе як новинна сторінка Житомирщини, усі рекламні дописи спрямовано на підтримку політичної партії "За майбутнє". Зокрема, у день тиші 24 жовтня сторінка почала транслювати рекламний допис, у якому висловлюють підтримку голові житомирського осередку партії "За майбутнє" Віктора Развадовського. Допис побачили 10 – 15 тисяч користувачів.



Політична реклама та агітація на фейсбук-сторінці "Житомирщина – на край" / Скриншот ОПОРИ

На сторінці "Кропивницький вражає" вся реклама також є присвяченою одній політичній силі, але в дискредитаційному ключі. Зокрема, напередодні, в день тиші, спільнота опублікувала допис зі звинуваченням партії "Наш край" у підкупі виборців.



Політична реклама та агітація на фейсбук-сторінці "Кропивницький вражає" / Скриншот ОПОРИ

Сторінка "ЗЕ Выборы мэра Днепра", що позиціонує себе як новинна агенція, рекламує 25 жовтня допис "Народний легалайз – 25 жовтня". Його вартість становить від 100 до 199 доларів, і його вже встигли переглянути від 60 до 70 тисяч осіб.



Політична реклама та агітація на фейсбук-сторінці ""ЗЕ Выборы мэра Днепра" / Скриншот ОПОРИ

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Політична агітація від учасників виборчих перегонів

Кандидат на посаду Оліївського сільського голови Анатолій Мельниченко транслює політичну рекламу, у якій розповідає про свої попередні здобутки на посаді та закликає проголосувати за нього. Рекламу запустили ще 23 числа, і протягом цього часу її побачили 2 – 4 тисячі користувачів. На такий допис було витратили щонайбільше 100 доларів.



Агітація від Мельниченка / Скриншот ОПОРИ

Кандидат від "Української Галицької Партії" Ярослав Гасай з 14 жовтня і понині транслює динамічну політичну рекламу (рекламний допис, який має кілька версій і за алгоритмами фейсбуку різні користувачі можуть бачити різний варіант допису). На агітацію витратили щонайбільше 100 доларів. Допис побачили 45 – 50 тисяч користувачів.



Агітація від Гасая / Скриншот ОПОРИ

Кандидатка від "Опозиційної платформи – За життя" Анжеліка Булигіна транслює рекламу із агітацією за себе, запущену ще 9 жовтня. Вона витратила на неї менше ніж 100 доларів, і побачили її рекламу 3 – 4 тисячі користувачів.



Агітація від Булигіної / Скриншот ОПОРИ

Олександр Вілкул опублікував допис, що водночас критикує інших учасників виборчого процесу та агітує голосувати за "Блок Олександра Вілкула "Українська перспектива". Станом на 10:15 25 жовтня, рекламу переглянули приблизно 250 – 300 тисяч користувачів Витратили на неї від 500 до 599 доларів.



Агітація від Вілкула / Скриншот ОПОРИ

Голова Київської обласної організації партії "Наш край" Анатолій Присяжнюк транслює допис із закликом голосувати за партію. Рекламу запустили 22 вересня, і за цей час її переглянули приблизно 8 – 9 тисяч користувачів.



Агітація від Присяжнука / Скриншот ОПОРИ

Кандидат у мери Чернівців від партії "Слуга народу" Віталій Другановський транслює рекламний допис із записом свого інтерв’ю. Рекламу запустили напередодні дня тиші – 23 жовтня, і за цей час її переглянули 50 – 60 тисяч користувачів. На агітацію витратили щонайбільше 100 доларів.



Агітація від Другановського / Скриншот ОПОРИ

Кандидат у мери Харкова Валерій Безлепкін продовжує транслювати допис, який поставили на рекламу 10 жовтня. У ньому він звертається до харків’ян та агітує за себе. За цей час рекламу переглянули 15 – 20 тисяч користувачів. На рекламний допис було витрачено менше ніж 100 доларів.



Агітація від Безлепкіна / Скриншот ОПОРИ

Кандидат на посаду міського голови Умані Андрій Дикун рекламує два дописи, один з яких почав транслюватися у день тиші, 24 жовтня. На дописи витратили від 100 до 199 доларів. За цей час один із дописів побачили 70 – 80 тисяч користувачі. Інформація про покази другого допису наразі є невідомою.



Агітація від Дикуна / Скриншот ОПОРИ

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Голос" Сергій Притула продовжує рекламувати два дописи від 19 та 20 вересня. У них він закликає підтримати його команду на виборах. На кожну таку рекламу витратили до 100 доларів, а побачили їх менше ніж 1 тисяча користувачів кожен.



Агітація від Притули / Скриншот ОПОРИ

Кандидат до обласної ради Харкова Сергій Раполов транслює 3 рекламні дописи. Кожен із них коштує від 1 до 99 доларів, а охоплення – приблизно 1 мільйон людей.



Агітація від Раполова / Скриншот ОПОРИ

До теми

Активність на сторінках політичних партій

Активісти виявили активність на двох сторінках ВО "Свобода" (Рівненська та Запорізька обласні організації). Загалом вони охопили від 245 до 300 тисяч людей і витратили на це від 900 до 1197 доларів.



Агітація від "Свободи" / Скриншот ОПОРИ

Однак, лідером виявився регіональний осередок партії "Рідне місто" – "Рідне місто Зіньків". Ця сторінка транслювала 33 рекламні дописи, що коштували в діапазоні 1 – 199 доларів. Орієнтувалися вони здебільшого на аудиторію 5 – 10 тисяч людей.



Політична агітація від партії "Рідне місто" / Скриншот ОПОРИ

Використанням політичної реклами на партійній сторінці особливо відзначилися політична партія ВО "Батьківщина". Так, зі сторінки "Батьківщина Хустщини" транслюють 32 рекламні повідомлення. Кожне з них коштує менше ніж 100 доларів і є орієнтованим на різну аудиторію – від 1 до 100 тисяч людей.



Політична агітація від партії "Батькіщина" / Скриншот ОПОРИ

Агітацію виявили й на сторінці "Партії Вінничан". Вона транслювала 1 рекламний допис, де закликала прийти на вибори. Станом на 10:15 рекламу переглянути 6 – 7 тисяч людей, а коштувала вона в діапазоні 1 – 99 доларів.



Політична агітація від "Партії Вінничан" / Скриншот ОПОРИ



Як обиратимуть місцевих кандидатів і мерів / Інфографіка 24 каналу