Экс-глава КГГА, бывший глава Киевского городского совета и народный депутат Украины VI созыва Александр Омельченко претендует на должность мэра Киева от политической силы "Единство".

На сайте партии "Единство" указано, что Александр Омельченко "объединил вокруг себя команду с многолетним опытом, специалистов из разных отраслей и профессий", а также отмечается, что "жители столицы дважды отдавали за него свои голоса на выборах мэра".

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Именно с этим бэкграундом 82-летний Омельченко идет на выборы 25 октября 2020 года в качестве кандидата в мэры Киева. Впрочем, о человеке, который руководил столицей Украины много лет и заложил основу для большинства киеських "схем" и "тем", можно рассказать гораздо больше.

Сайт 24 канала собрал основные факты о карьере, политической деятельности, а также скандалах, связанных с Александром Омельченко, также известным киевлянам как "Сан Саныч".

Образование, карьера и личная жизнь

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 года в Винницкой области – в один день со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой (этот факт сыграет важную роль в биографии Омельченко).

В 1941 году отец уходит на фронт, а мать с тремя детьми (Екатериной, Милой и "Шуриком" – так называли в детстве будущего чиновника) переезжает на Житомирщину.

В 1956 году Александр окончил Брусиловскую среднюю школу, далее учился в Киевском строительном техникуме.

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Высшее образование получил в Киевском инженерно-строительном институте и институте народного хозяйства (ныне – Киевский национальный университет строительства и архитектуры и Киевский национальный экономический университет). После завершения обучения служил в Вооруженных силах.

Следующий период жизни тесно связан с работой на предприятиях "Главкиевгорстроя" (ныне – "Киевгорстрой"). Сначала Омельченко работал простым рабочим-бетонщиком, но через некоторое время пошел на повышение и впоследствии дорос до должности директора завода железобетонных изделий, а позже – главного инженера домостроительного комбината. К 1987 году успел стать первым заместителем руководителя "Главкиевгорстроя".

Далее больше года Омельченко проводит в Афганистане, где исполняет обязанности советского советника-консультанта по строительству. По возвращении из Афганистана Омельченко уезжает в командировку в Армению, где руководит восстановительными работами после ужасного землетрясения, произошедшего в конце 1988 года.

1989-1990-х занимает должность начальника Главного управления "Госстроя" УССР. В 1990-м стал заместителем председателя исполкома Киевского городского совета, в 1992-м – генеральным директором ГКП "Киевреконструкция".

Омельченко женат на Людмиле Леонтьевне. У политика двое взрослых сыновей Ян и Александр.

Политическая карьера

В 1994-1996 годах Омельченко становится заместителем председателя Киевского горисполкома. В мае 1994 года он назначен первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

В 1996 году, согласно указу президента Кучмы, Омельченко вступил в должность главы КГГА. Во время очередных выборов в Киевский городской совет 1998 года, кандидатуру Омельченко принимают на должность председателя Киевсовета. Решение было принято вопреки Закону Украины "О местном самоуправлении в Украине", однако из-за отсутствия отдельного закона, который бы урегулировал порядок проведения выборов Киевского городского головы, Омельченко утвердили на новой должности.

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На протяжении 1999-2006 годов Омельченко был мэром Киева. Один раз мэра выбирали депутаты и дважды – киевляне. На своих первых выборах политик набрал 76% голосов (победил Григория Суркиса), а в 2002-м – 83%.



Омельченко и Кучма родились в один день / Фото КГГА

В 2003 году Омельченко вышел победителем в поединке с президентом Кучмой, который разочаровался в своем соратнике и пытался отправить его на пенсию. Впоследствии уйти вынужден был сам президент, а Омельченко оставался у власти еще несколько лет.

На выборах 2006 года Омельченко не повезло – он набрал чуть менее 21% голосов избирателей и неожиданно уступил Леониду Черновецкому и своему бывшему протеже – Виталию Кличко.



Омельченко немало сделал для карьеры братьев Кличко / Фото КГГА

В том же 2006 году президентом Украины Виктором Ющенко издается указ об увольнении Омельченко с должности главы КГГА. Так завершается дясятилетняя "Эра Омельченко" в столице.

На парламентских выборах 2007 года эксмер Киева получил депутатский мандат по списку "Наша Украина – Народная Самооборона". В этом же году возглавил комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

В 2011 году Омельченко вышел из фракции "НУ-НС" из-за конфликта с окружением Ющенко, но мандат не сложил и остался в Раде внефракционным депутатом.

Уже в 2014 году присоединяется к выборам городского головы Киева и снова участвует в выборах в городской совет, возглавляя список партии "Единство", к которой вернулся после скандального исключения в 2005-ом. В 2015-м Омельченко становится депутатом Киевского городского совета.

В 2019 году Омельченко попытался баллотироваться в нардепы на киевском 223-м округе, но проиграл кандидату от "Слуги народа" Людмиле Буймистер.

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Общественная деятельность

Александр Омельченко возглавляет общественную организацию "Клуб глав общин Украины".

Политик является вице-президентом Строительной палаты Украины. Также Омельченко входил в руководство хоккейных и футбольных федераций. По инициативе Омельченко был создан футбольный клуб "Арсенал", однако успешным этот проект не стал.

Скандалы

Конечно, во времена мэрства Омельченко было немало сделано для развития города. Впрочем, именно "Сан Саныч" является архитектором проблем Киева, которые подтачивают город и сейчас. На рубеже тысячелетий Киев стал фактически "вотчиной" Омельченко, а сам он – олицетворением "кучмизма" в столице Украины.

Основная критика связана с незаконной передачей земельных ресурсов столицы, застройкой и сносом памятников архитектуры, кумовством и засильем чиновничьего аппарата.

Один из самых громких политических скандалов с участием Омельченко приходится на 2002 год, когда Генеральная прокуратура начала расследование дела по факту превышения полномочий со стороны руководителей администрации Киевского городского совета.

В октябре 2004 года Киевсовет утвердил решение передачи земли базы отдыха "Пуща-Водица" гражданам Украины, среди которых числились в основном депутаты разного ранга и ряд действующих министров. Омельченко тогда обвинили в незаконном распределении земли в заповедной зоне.

Также немало упреков к Омельченко было по поводу коррупционных тендеров на благоустройство. Символом их стала плитка, которую каждый год клали по всему Киеву, чтобы в следующем году снова обновить ее и освоить городские бюджеты. Впрочем, ничего доказать традиционно никто не смог.

В 2009 году экс-мэр насмерть сбил Александра Карпинского на своем внедорожнике Mitsubishi Pajero. Свидетели заявляли, что водитель не затормозил перед пешеходным переходом. Однако прокуратура Киева закрыла дело Омельченко, а сам политик выплатил семье погибшего компенсацию.



Land Cruiser Омельченко на скорости 100 км/ч сбил женщину и 50 метров протащил ее на капоте / Фото ТСН

В декабре 2015 года произошел новый инцидент – автомобиль Омельченко сбил женщину, которая впоследствии умерла. Депутат сначала скрылся с места преступления, но впоследствии вернулся. Позже вину за ДТП взял водитель политика.

В марте 2018 года стало известно, что в своей декларации за 2016 год нардеп отметил недостоверную информацию. НАБУ открыло уголовное производство против Омельченко по ст. 366-1, однако дело продвигается не очень...