В 2020 году Александр Симчишин попил кофе с президентом Зеленским, держал социальную дистанцию от проводника своей номинальной материнской политсилы Тягнибока и без проблем переизбрался во второй раз мэром Хмельницкого.

Большинство украинцев узнали об Александре Симчишине только летом, когда к нему в гости в Хмельницкий приехал президент Зеленский и попил местный кофе с нарушением предписаний карантина. Впрочем, Симчишин славен не только этим, 40-летний политик имеет репутацию хозяина Хмельницкого и доказывает это на выборах. В октябре 2020 года он набрал под 90% голосов. Почему жители города не знают альтернативы Симчишину, как молодой преподаватель истории частного ВУЗа оказался в политике и о чем мечтал в детстве – читайте в материале 24 канала.

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Биография Александра Симчишина

Будущий мэр Хмельницкого родился 4 ноября 1980 года в селе Иосифовка Старосинявского района Хмельницкой области. Александр Симчишин не мечтал о политике – он хотел стать футболистом. Занимался этим видом спорта довольно настойчиво, однако особых успехов не достиг. Наивысшим достижением Симчишина-футболиста было участие в чемпионате Хмельницкой области. Также Александр был активным участником фанатского движения.

Симчишин-государственник / Фото с личной страницы мэра Хмельницкого на фейсбуке

Обучение на истфаке Каменец-Подольского университета, который окончил с отличием, в этом деле не мешало а даже помогло, ведь именно в субкультуре футбольных ультрас молодой кандидат исторических наук нашел преданных слушателей и поклонников. Это позволило осуществить следующий шаг.

В 2009 году преподаватель истории в местном частном ВУЗе Александр Симчишин становится членом модной тогда ВО "Свобода". Это политическое движение сумело на некоторое время консолидировать правых и снискало немалую приверженность в западных областях Украины. На этой волне Симчишин влетел в большую политику и в 2010 стал депутатом городского совета Хмельницкого. Баллотировался и в мэры, но неудачно.

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Выборы-2015

За два года Симчишин попытался попасть в Верховную Раду, но проиграл выборы. Молодой политик был активным участником Революции Достоинства, после ее победы более года был первым заместителем губернатора Хмельницкой области (с апреля 2014-го по июль 2015 года), который время даже исполнял обязанности.

У Александра Симчишина – большая семья. Вместе с женой Светланой мэр воспитывает трех сыновей – Александра, Святослава и Ростислава.

В 2015 году Симчишин во второй раз попытался стать мэром Хмельницкого. Стартовые позиции для этого были не слишком хороши. Главными фаворитами считались действующий на то время мэр Константин Чернилевский, а также кандидат от БПП Сергей Мандзий (ныне – новое лицо и нардеп 9 созыва от "Слуги народа").

Симчишин под прикрытием / Фото с личной страницы мэра Хмельницкого на фейсбуке

Симчишин действовал решительно, не боялся нарушать закон и агитировать за себя в местных ВУЗах во время учебы, ходил по дворам домов и убеждал людей голосовать за себя. Горожане учтивому молодому человеку поверили – он победил в первом туре, когда лишь немного опередил Чернилевского, и просто деклассировал бывалого политика во втором – набрал почти 60% голосов.

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Мэр-бессребреник

Сенсационная победа Александра Симчишина многим спутала карты. Новый мэр подчеркнул, что не будет терпеть старые схемы и коррупцию. Более того – пытается сам подавать пример и жить только на официальной доходы. Даже автомобиль-внедорожник NISSAN QASHQAI – мэр Хмельницкого приобрел в кредит.

Симчишин-урбанист / Фото с личной страницы мэра Хмельницкого на фейсбуке

По данным аналитиков портала "Слово и дело", у Симчишина очень высокие показатели выполнения обещаний. За первую каденцию он их раздал 178, включая предвыборные программные. Из всех обещаний Симчишин выполнил 115 (64%), провалил 17 (10%) и еще 46 должен реализовать.

Правда, некоторые из них указывают, что система управления городом базируется на личном контроле мэра и ручном управлении. Впрочем, горожанам нравится, когда мэр сам проверяет качество питания в детских садах и держит этот вопрос на контроле.

Не забывает мэр и о пиаре – местные медиа активно рекламируют достижения Александра Симчишина и из года в год убеждают земляков в его незаменимости. Результаты этой работы подтверждают выборы.

Выборы-2020

Александр Симчишин хоть и пришел к власти под флагами ВО "Свобода", но со временем решил дистанцироваться от скандальной материнской политсилы. На выборы-2020 он лишь формально шел как "свободовец", в то время как в горсовет баллотировалась уже его именная "Команда Симчишина". Кстати, так же сделали и другие успешные мэры-свободовцы – Сергей Надал и Руслан Марцинкив.

Симчишин-гражданин / Фото с личной страницы мэра Хмельницкого на фейсбуке

С новой властью у мэра отношения разные – у Симчишина открытый конфликт с губернатором Хмельницкой области Дмитрием Габинетом. Также не достаточно гладко прошел визит президента Зеленского в город – в тот день в Хмельницком резко активизировались дорожные работы, из-за чего образовались пробки, которые "списали" на визит гаранта Конституции. Это не помешало Симчишину попить кофе с президентом и его окружением, но негатив остался.

У жителей Хмельницкого собственные приоритеты:

Кстати, посещение кафе спровоцировали громкий скандал – все были без масок, чем нарушили карантинные предписания. Фото из кофейни стало вирусным символом безопасности украинской власти в борьбе с опасностью.

На мэрских выборах 25 октября Александр Симчишин одержал очень уверенную победу. За него отдали голоса почти 87% горожан (74 тысячи 62 избиратели), конкуренты оказались в жестком нокауте – никто из соперников не получил даже 5000 голосов.

Симчишин-верующий / Фото с личной страницы мэра Хмельницкого на фейсбуке

Мэр имеет в собственности земельный участок площадью 600 квадратных метров в Хмельницком, жилой дом площадью 169 кв. м в Хмельницком.

В собственности городского главы есть 20% квартиры площадью 106,2 кв. м в Старой синеве Хмельницкой области.

В ноябре 2019 года Александр Симчишин приобрел в кредит автомобиль NISSAN QASHQAI универсал-В, 2019 года выпуска.

Доходы Александра Симчишина в 2019 году складывались из заработной платы городского мэра в размере 680 821 гривны и 5 980 гривен банковских процентов и бонусов.

Доходы жены составили 18 920 гривен помощи по уходу за ребенком и 221 гривны банковских процентов и бонусов.

На банковских счетах Александр Симчишин держит 17 596 гривен, его жена – 782 гривны.

Симчишин-чиновник / Фото с личной страницы мэра Хмельницкого на фейсбуке

Критики мэра указывают на то, что в городе много неконтролируемых сделок с землей и подозрительных тендеров, где побеждают "правильные" ребята из "Свободы", и даже называют конкретные фамилии, в частности Виталия Диденко (этот "свободовец" в настоящее время является также членом "Команды Симчишина"). Впрочем, доказать пока ничего не удается, поэтому скандалы не получают ни огласки, ни продолжения.