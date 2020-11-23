У 2020 році Олександр Симчишин попив каву з президентом Зеленським, тримав соціальну дистанцію від провідника своєї номінальної материнської політсили Тягнибока та без проблем переобрався вдруге на мера Хмельницького.

Більшість українців дізналися про Олександра Симчишина лише влітку, коли до нього в гості у Хмельницкий завітав президент Зеленський та попив місцеву каву з порушенням приписів карантину. Втім, Симчишин славен не лише цим, 40-річний політик має репутацію господаря Хмельницького й доводить це на виборах. У жовтні 2020 року він набрав під 90% голосів. Чому мешканці міста не знають альтернативи Симчишину, як молодий викладач історії приватного ВИШу опинився у політиці та про що мріяв у дитинстві – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія Олександра Симчишина

Майбутній мер Хмельницького народився 4 листопада 1980 року в селі Йосипівка Старосинявського району Хмельницької області. Олександр Симчишин не мріяв про політику – він хотів стати футболістом. Займався цим видом спорту доволі наполегливо, проте особливих успіхів не досяг. Найвищим здобутком Симчишина-футболіста була участь у чемпіонаті Хмельницької області. Також Олександр був активним учасником фанатського руху.

Симчишин-державник / Фото з особистої сторінки мера Хмельницького на фейсбуці

Навчання на істфаці Кам'янець-Подільського університету, який закінчив з відзнакою, цій справі не заважало а навіть допомогло, адже саме у субкультурі футбольних ультрас молодий кандидат історичних наук знайшов відданих слухачів і прихильників. Це дозволило здійснити наступний крок.

У 2009 році викладач історії в місцевому приватному ВИШі Олександр Симчишин стає членом модної тоді ВО "Свобода". Цей політичний рух зумів на деякий час консолідувати правих та здобув чималу прихильність у західних областях України. На цій хвилі Симчишин влетів у велику політику й у 2010 став депутатом міської ради Хмельницького. Балотувався також і у мери, але невдало.

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Вибори-2015

За два роки Симчишин спробував потрапити до Верховної Ради, але програв вибори. Молодий політик був активним учасником Революції Гідності, після її перемоги понад рік був першим заступником губернатора Хмельниччини (з квітня 2014-го по липень 2015 року), який час навіть виконував обов'язки.

У Олександра Симчишина – велика родина. Разом з дружиною Світланою мер виховує трьох синів – Олександра, Святослава та Ростислава.

У 2015 році Симчишин вдруге спробував стати мером Хмельницького. Стартові позиції для цього були не надто добрі. Головними фаворитами вважалися чинний на той час мер Костянтин Чернилевський, а також кандидат від БПП Сергій Мандзій (нині – нове обличчя й нардеп 9 скликання від "Слуги народу").

Симчишин під прикриттям / Фото з особистої сторінки мера Хмельницького на фейсбуці

Симчишин діяв рішуче, не боявся порушувати закон й агітувати за себе у місцевих ВИШах під час навчання, ходив по дворах будинків і переконував людей голосувати за себе. Містяни чемному молодику повірили – він переміг у першому турі, коли лише трохи випередив Чернилевського, та просто декласував бувалого політика у другому – набрав майже 60% голосів.

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Мер-безсрібник

Сенсаційна перемога Олександра Симчишина багатьом сплутала карти. Новий мер наголосив, що не буде терпіти старі схеми та корупцію. Ба більше – намагається сам подавати приклад й жити лише на офіційній доходи. Навіть автівку – позашляховик NISSAN QASHQAI – мер Хмельницького придбав у кредит.

Симчишин-урбаніст / Фото з особистої сторінки мера Хмельницького на фейсбуці

За даними аналітиків порталу "Слово і діло", у Симчишина дуже високі показники виконання обіцянок. За першу каденцію він їх роздав 178, включаючи передвиборчі програмні. З усіх обіцянок Симчишин виконав 115 (64%), провалив 17 (10 %) та ще 46 має реалізувати.

Щоправда, деякі з них вказують, що система управління містом базується на особистому контролі мера та ручному управлінні. Втім, містянам подобається, коли мер сам перевіряє якість харчування у дитячих садочках та тримає це питання на контролі.

Не забуває мер й про піар – місцеві медіа активно рекламують здобутки Олександра Симчишина та з року в рік переконують краян у його незамінності. Результати цієї роботи підтверджують вибори.

Вибори-2020

Олександр Симчишин хоч і прийшов до влади під прапорами ВО "Свобода", але з часом вирішив дистанціюватися від скандальної материнської політсили. На вибори-2020 він лише формально йшов як "свободівець", в той час як до міськради балотувалася вже його іменна "Команда Симчишина". До речі, так само зробили й інші успішні мери-свободівці - Сергій Надал і Руслан Марцінків.

Симчишин-громадянин / Фото з особистої сторінки мера Хмельницького на фейсбуці

З новою владою у мера відносини строкаті – у Симчишина відкритий конфлікт з губернатором Хмельницької області Дмитром Габінетом. Також не досить гладко пройшов візит президента Зеленського до міста – в той день у Хмельницькому різко активізувались дорожні роботи, через що утворились затори, які "списали" на візит гаранта Конституції. Це не завадило Симчишину попити каву з президентом і його оточенням, але негатив лишився.

У мешканців Хмельницього власні приоритети:

До речі, відвідини кафе спровокували гучний скандал – всі були без масок, чим порушили карантинні приписи. Фото з кав'ярні стало вірусним символом безпечності української влади у боротьбі з небезпекою.

На мерських виборах 25 жовтня Олександр Симчишин здобув дуже впевнену перемогу. За нього віддали голоси майже 87% містян (74 тисячі 62 виборці), конкуренти опинились у жорсткому нокауті – ніхто з суперників не отримав навіть 5000 голосів.

Симчишин-вірянин / Фото з особистої сторінки мера Хмельницького на фейсбуці

Мер має у власності земельну ділянку площею 600 квадратних метрів у Хмельницькому, житловий будинок площею 169 кв.м у Хмельницькому.

У власності міського голови є 20% квартири площею 106,2 кв.м у Старій Синяві Хмельницької області.

У листопаді 2019 року Олександр Симчишин придбав у кредит автомобіль NISSAN QASHQAI універсал-В, 2019 року випуску.

Доходи Олександра Симчишина у 2019 році складалися з заробітної плати міського голови у розмірі 680 821 гривні та 5 980 гривень банківських процентів і бонусів.

Доходи дружини склали 18 920 гривень допомоги по догляду за дитиною та 221 гривні банківських процентів та бонусів.

На банківських рахунках Олександр Симчишин тримає 17 596 гривень, його дружина – 782 гривні.

Симчишин-чиновник / Фото з особистої сторінки мера Хмельницького на фейсбуці

Критики мера вказують на те, що у місті багато неконтрольованих оборудок з землею та підозрілих тендерів, де перемагають "правильні" хлопці зі "Свободи", й навіть називають конкретні прізвища, зокрема Віталія Діденка (цей "свободівець" нині є також членом "Команди Симчишина"). Втім, довести поки нічого не вдається, тому скандали не отримують ані розголосу, ані продовження.