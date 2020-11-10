В 2019 году партия ВО "Свобода" не смогла заявить о себе громко на президентских выборах, провалилась на парламентских, зато в 2020 году взяла реванш на местных выборах и сохранила плацдармы своего влияния в западных регионах Украины. Одним из столпов успеха стал Сергей Надал, который в третий раз победил на выборах мэра Тернополя.

25 октября 2020 сразу три представителя партии уверенно победили в борьбе за кресло городских голов в Ивано-Франковске, Хмельницком и Тернополе. За успех "Свободы" на Галичине отвечал 45-летний Сергей Надал. Он уверенно победил на выборах мэра Тернополя уже в первом туре с очень высоким результатом в 74,6% голосов. Чем привлек тернополян бывший налоговик – читайте в материале 24 канала.

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Биография Сергея Надала

Сергей Надал родом из Тернополя. Родился в один день со Степаном Бандерой – 1 января 1975 года. Себя Надал считает его последователем, правда, был им не всегда. В родном городе получил образование – в 1991-м окончил среднюю школу, а за десять лет получил диплом магистра местного Коммерческого института.

Параллельно с учебой работал – первым местом работы в биографии чиновника указывается тернопольской хлопчатобумажный комбинат, однако существенного следа в местном хлопковом деле не оставил, а был куда успешным в другой области. В 1994 году – еще студентом – 19-летний Надал начинает работать в местной налоговой. Прошел путь от простого инспектора до начальника отдела. В 2007 году Надал стал первым заместителем главного налоговика Тернопольской области и получил звание советника налоговой службы первого ранга.

Я также родился 1 января и всегда гордился тем, что в этот день родился Степан Бандера. Для меня Бандера не только "символ нации", он для меня – часть личной истории,

– Сергей Надал, мэр Тернополя.

Параллельно с работой в налоговой Сергей Надал начинает думать о политике. Он вступает в ряды ВО "Свобода" и быстро становится одним из лиц политсилы на Тернопольщине. Начало интереса Надала судьбой страны пришлось на канун досрочных выборов в облсовет.

Надал и проводник "Свободы" Олег Тягнибок / Фото ВО "Свобода"

Мэр Тернополя

На местных выборах-2009 Надала выбирают в облсовет. А за год он становится кандидатом от "Свободы" на выборах мэра. Свою первую мэрскую кампанию Сергей Надал построил на патриотических лозунгах, а свое избрание приравнял к сопротивлению президенту-регионалу Януковичу. На удивление, откровенный популизм принес успех – с результатом 25 988 голосов (27,4%) Надал победил действующего на то время мэра Романа Заставного.

После проигрыша Заставный вывез из кабинета кресло, однако на помощь новому мэру пришел собрат – губернатор Тернопольской области и однопартиец Алексей Кайда – подарил Надалу новое. А в дополнение – портрет Степана Бандеры.

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Из-за стремительного перевоплощения с топового налоговика на политического активиста правого толка Надала довольно часто критикуют. Оппоненты указывают, что он не идейный свободовец, но пошел в популярную тогда политсилу, чтобы обеспечить свои финансовые интересы. С тех пор Надал пытается активно опровергнуть эти предположения – ходит в церковь, отстаивает практику присвоения улицам имен героев прошлого, коллекционирует артефакты, связанные с Бандерой и УПА, и даже несколько раз позволял закрывать себя на 24 часа в камерах НКВД – для медитации.

Надал – поклонник традиционных ценностей / Фото пресс-службы Тернопольского горсовета

Упреки в том, что Сергей Надал является представителем бизнес-крыла "Свободы", никуда не исчезают и иногда материализуются в скандалах вокруг распределения земельных участков, протекции семейного торфяного бизнеса, использования служебного положения, получения миллионов гривен материальной помощи и тому подобное.

Надал и выборы

Но все это на мешает мэру Тернополя быть популярным в городе. Свой успех Сергей Надал повторил на выборах в 2015 и 2020 году.

В 2015 году за Надала проголосовали 48 тысяч 911 жителей Тернополя (57,90%).

25 октября 2020 года за Надала проголосовали 52 тысячи 876 избирателей или 74,59%.

Мощных конкурентов в ходе обеих избирательных кампаний у Сергея Надала не было. Впрочем, это не значит, что против конкурентов господина мэра не были применены все приемы из репертуара "Свободы" – навешивание ярлыков, грязная кампания в СМИ, война компроматов, набеги профессиональных активистов.

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Кроме того, в 2020 году были задействованы кулуарные договоренности. Надал шел в мэры от "Свободы", кроме того, его поддерживала местная партия "Порядок. Ответственность. Справедливость". Она считается персональной политической силой мэра. Финансирует проект в том числе бывший тернопольский регионал Чайковский, который сейчас оказался в партии Коломойского "За Майбутнє".

Сергей Надал договаривается о сотрудничестве с бывшим регионалом:

Накануне выборов "свободовец" Надал и бывший регионал Иван Чайковский помпезно заявили о сотрудничестве. В итоге партия Коломойского своего кандидата в мэры в Тернополе не выставляла, но обещает поддерживать "Свободу" в областном и городском советах. Очевидно, Сергей Надал сотрудничество с бывшим соратником Януковича "зашкваром" не считает.

Сергей Надал и его команда / Фото пресс-службы Тернопольского горсовета

Надал и коронавирус

Также в 2020 году Надал успел стать членом неформального клуба, объединяющего мэров украинских городов, которые являются ковид-диссидентами. Мэр Тернополя сам переболел коронавирусом, но сейчас судится с правительством о внесении города в "красную" зону, также власти города в одностороннем порядке отказались выполнять карантинные предписания из Киева.